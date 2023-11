Luis Hermosilla: «Aquí estamos haciendo una huevá que es delito»

18 de noviembre de 2023

LAS INESPERADAS ESQUIRLAS DEL CASO DEL FACTORING FACTOP

«Aquí estamos haciendo una huevá que es delito»: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos). ¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”.

El que habla es Luis Hermosilla Osorio, uno de los abogados más influyentes de la plaza. Quienes lo acompañan en esa reunión realizada en el mes de junio en el edificio del Grupo Patio en Alonso de Córdova, en Vitacura, son Daniel Sauer Adlerstein -controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF- y María Leonarda Villalobos, abogada y exfuncionaria del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La cita quedó registrada en un audio, al que CIPER tuvo acceso. La identidad de quienes participan en este diálogo quedó expuesta porque se llaman por sus nombres, mencionan detalles de sus familias y hacen referencias a reuniones en las que habían participado, las que CIPER pudo chequear en registros públicos.

Están reunidos en torno a una mesa de la oficina de Hermosilla para resolver un problema. Uno que en ese momento tiene a Sauer al borde del abismo. Y no solo a él. Durante las casi dos horas que duró esa reunión, conversan sobre pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). Dos instituciones que investigan los negocios de Sauer y su familia, y de sus socios cercanos: los Jalaff, históricos controladores del Grupo Patio (en sociedad con Paola y Gabriela Luksic, y el empresario Eduardo Elberg, entre otros).

La investigación del SII sobre esos negocios se había iniciado con una consulta desde la CMF, que preguntó por el comportamiento de 12 RUT (entre sociedades jurídicas y personas naturales) que tenían negocios relacionados con la corredora de bolsa STF, la que en marzo fue suspendida por el regulador, debido a una serie de anomalías. En la reunión grabada, la abogada Leonarda Villalobos dijo que había recogido información en el SII acerca de que las irregularidades podrían alcanzar a 44 RUT. Y, según esos datos, señaló, en los análisis realizados por el Servicio a documentos tributarios relacionados con ese grupo de empresas, se detectó la utilización de facturas falsas.

Se suponía que esa información del SII era extremadamente reservada -como todas las investigaciones sobre comportamiento tributario de los contribuyentes- pero en la reunión realizada en el edificio del Grupo Patio, Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer manejaban detalles de la indagatoria.

No está claro el porque alguno de los tres asistentes decidió grabar el audio de la reunión, que dura más de 105 minutos. CIPER lo da a conocer porque en el diálogo se apunta a una eventual red de corrupción dentro de organismos públicos tan sensibles como la CMF y el SII. Para elaborar este artículo, CIPER intentó obtener las versiones de los asistentes a la cita. No obstante, ni Luis Hermosilla, ni Leonarda Villalobos, ni Daniel Sauer respondieron nuestros mensajes.

En la cita, Luis Hermosilla insistió varias veces en el mismo punto: “Hay que armar una caja. Necesitamos una caja, porque hay que chispearle a más huevones. Hay un huevón de la CMF al que le debemos plata también. Le debemos 10, 12… no sé. La Leo tiene los números anotados”.

Leonarda Villalobos recibió una especie de halago de Hermosilla, cuando hablaban sobre el supuesto carácter obsesivo de la abogada, lo que le permitiría tener buenos resultados en los trabajos que le encargaban: “Eres una psicópata bien orientada. Hay huevones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Tú eres psicópata bien orientada que hace estas pegas”.

«ASÍ SE ARREGLAN ESTAS HUEVÁS»

Según dijo Luis Hermosilla en la reunión, le adeudaban $10 millones a un funcionario del SII que les entregaba información. Y tenían otra deuda con otro funcionario de la CMF: “Te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás”, le dice a Sauer según el registro de la cita. En el diálogo, Hermosilla argumenta la necesidad de que Sauer arme una “caja negra” para los gastos:

“Y es la única manera de hacerlo. Tú pega aquí es armar la caja. Pero armarla, Dani. Te juro que, de verdad, esto no es la ley. Esta huevada es más importante que todo, porque impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más al huevón. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ‘compadre, ¿qué más podí hacer?’. Lo quiero tentar, lo quiero huevón, puta… ¿Me cachai o no? Porque la huevá es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada más allá de los problemas que tenemos”, le dice Hermosilla a Sauer.

La indagatoria que había iniciado el SII ya mostraba avances. Y las nuevas sociedades que fueron apareciendo en las carpetas de ese servicio podían expandir la onda destructiva a otros empresarios ligados al Grupo Patio. Y también a otros negocios. Discutieron cerca de una hora sobre a quién involucrar. El objetivo era armar una caja pagadora. Hermosilla propuso que se juntaran $100 millones entre varios de los involucrados. Pero Sauer defendió la idea de financiarla solo él, para minimizar los riesgos. Temía la reacción de otras personas.

Daniel Sauer: Estamos hablando de huevones que no sabemos cómo van a reaccionar. Muchos huevones. Y aquí está metido, huevón, medio Chile, Leo.

Leonarda Villalobos: Sí, pues.

Daniel Sauer: Estamos hablando que hay metidas 300 personas. Entonces, creo que tenemos que ser…

Luis Hermosilla: Pero, además, esto es la punta del iceberg, huevón. Porque te cuento una cosa. Esto, bota a Factop (el factoring de Sauer que busca sobrevivir luego de la debacle de la corredora de bolsa asociada, STF).

Daniel Sauer: No, bota todo.

Luis Hermosilla: Y al botar a Factop, ¿qué es lo que te pasa? Se caen… de 300 personas pasas a mil. Se te produce un efecto de amplificación por Factop.

Daniel Sauer: Obvio.

Luis Hermosilla: Clientes y financistas.

Además de Daniel Sauer, su hermano Ariel y su padre, tras Factop y la corredora STF también estaba el empresario Rodrigo Topelberg, quien a fines de agosto se querelló en contra de sus ahora exsocios. En la querella acusó que en las empresas se utilizaban facturas falsas para triangular pagos y disminuir tributos. Sobre Topelberg también conversaron en la reunión. La discusión era si contarle o no, y si involucrarlo en la trama de pagos a funcionarios del SII y la CMF.

Luis Hermosilla: Y perdón, hay una situación peor. Este huevón (Topelberg) puede… va donde un abogado, le dice, ‘nosotros tenemos que ir y denunciar todo esto’. Y el hueón toma un número y dice, ‘yo quiero decir que derivado de mi negocio con estos señores, estos señores tienen pa pa pa’. Y lo cuenta él. Ahí tenemos que cerrar el negocio y agarrar los pitos y a Jamaica.

Daniel Sauer: Y en Jamaica volverme negro yo. Volverme negro.

Luis Hermosilla: Y lo más rápido posible, porque si no vamos a estar con arraigo.

¿El fantasma que los atormentaba? El Caso Penta. Todos coincidieron en que existía un símil con el escándalo del financiamiento ilegal de la política. En algún momento de la conversación se preguntaron quiénes podían ser los “Hugo Bravo” de la historia, en referencia al exempleado de Penta que terminó delatando las maniobras tributarias de sus jefes en venganza por un dinero que, según él, le adeudaban:

Luis Hermosilla: Sí, pues, y cagó un huevón de apellido Valdivia que tenía toda la mano, y ese huevón terminó preso. Aparte, a ese huevón lo persiguieron antes. Y lo mataron antes. El Servicio se encargó, le pegó como a los traidores. Le pegó por la nuca. Aquí, si este campeón… O sea, a este campeón hay que cuidarlo con una delicadeza. Y hay que tener cuidado con los celulares. Cada uno no tiene que saber. Por eso es que yo compartimento. Yo fui quince años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. Quince años. Ningún huevón que trabajó conmigo cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de huevas de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber; ella sabía lo que tenía que saber; yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque, si no, estamos hasta las huevas. Porque si te pegan unos charchazos, ibai a contar. Partía de esa base. Esto es lo mismo. Por eso querida Leo, es que yo a veces hago cosas que no te cuento. Las hago para no contaminar a nadie…

Daniel Sauer: Yo confío, yo confío en la Leo, tú también confías. Porque yo confío en la Leo, confiamos el uno en el otro.

Luis Hermosilla: Por eso, porque aquí estamos haciendo una hueva que es delito. Esta hueva es delito.

Leonarda: Esto es un delito.

Luis Hermosilla: Y es la única manera de hacerlo.

Según lo registrado en el audio, no era primera vez que le pagaban a funcionarios del SII y de la CMF. ¿Sobre los pagos? Daniel Sauer consideraban que el servicio tenía un precio bajo.

Daniel Sauer: Tenemos la mano.

Luis Hermosilla: Yo conozco los precios de mercado de estas huevás…

Daniel Sauer: No, los de la Leo no son para nada grandes. Si te podrían cobrar un palo (se refiere a un millón de dólares). Aquí podríamos terminar todos presos.

Luis Hermosilla: A lo mejor tendrías que hacer una vaca, huevón ¿Me cachai?

Daniel Sauer: Lo que pasa es que no es mucho. Y son huevás. Ahora, no es mucho, pero es constante. Nosotros en los últimos tres años, de nuestra parte cuatro años, han salido chorros para allá. Somos un buen cliente. Con mis huevás, los huevones se llevaron gamba.

Leonarda Villalobos: Si po, pero de 5.000 palos.

Daniel Sauer: Ni siquiera cuando yo con la Leo no éramos lo que somos hoy en día. Hoy día para mí la Leo es familia. Nos estábamos conociendo recién. Me cobró gamba 40. Me dijo, ‘le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá. Son 40 para mí’. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás creo que ya prescribió (risas). Fue todo un éxito.

Luis Hermosilla indica que hubo un episodio anterior en el que se comprometió dinero para el funcionario de Impuestos Internos: “Entonces necesitamos para ayer 10 palos, altiro. Altiro, porque la Leo lo primero que debe hacer (…) O sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos. Porque a ese huevón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, una cuestión que es súper simple: ‘Compadre, quiero que me des lo máximo que me puedas dar’. Y él puso como condición, ‘no me hueveen, pónganme primero las 10 lucas que me deben de abril’. Listo. Perfecto. Ahora están puestas. Quiero que me diga lo máximo. Cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero además me ponís un yate, me ponís langosta, me ponís… ‘Sí, también, por supuesto, va incluido’. Ya, esto, listo. Antes de hablar de los números.

En el audio el abogado también menciona pagos a un funcionario de la CMF. Sobre ese funcionario, al que no nombra, Leonarda Villalobos señala que los pagos los haría el mismo Hermosilla:

Leonarda Villalobos: Que se los va a entregar, de hecho, Lucho, porque viene para acá.

Luis Hermosilla: Que es el hueón que siempre nos ha contado, que finalmente lo sacamos de que no fuera a tu oficina. Bueno, y lo estamos trayendo para acá. Mi punto es este. Si se beneficiaban los Jalaff de aquí, los Jalaff tienen que contribuir a la caja. Por eso te digo que es una noticia buena para ti. No sé si tú estás en condiciones de decirle a Álvaro (Jalaff, expresidente de Grupo Patio) qué necesitamos para arreglar esta hueá: lucas. Tampoco son grandes lucas. Aquí no estamos hablando de 500 palos.

Daniel Sauer: ¿Sabes lo que pasa, Lucho? Yo prefiero en esta ponerme yo, a cobrarle a Alvarito.

La indagatoria del SII, a la que tuvo acceso Leonarda Villalobos, aunque se trata de una investigación reservada, encontró facturas sospechosas relacionadas con más de 40 sociedades. Entre ellas varias de los Jalaff, pero también otras donde participan las hermanas Luksic, el marido de Villalobos (socio del exdiputado DC y actual lobista, Exequiel Silva) y otras relacionadas con la familia de Hermosilla.

Leonarda Villalobos fue funcionaria del Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Según registros de Transparencia, en 2014 ejerció como “relacionadora pública empresarial” de la Seremi de Educación metropolitana. En 2016 ocupaba el mismo cargo, pero en el gabinete de la subsecretaría. En ese tiempo también estaba en el Mineduc el exdiputado Exequiel Silva Ortiz, socio del marido de Villalobos en la empresa Asesorías y Negocios Commercia Spa. Esa sociedad es una de las que aparece con facturas sospechosas en la indagatoria del SII.

En su perfil de LinkedIn, Exequiel Silva menciona que desde 2018 es socio y director de Steuern Spa, una empresa de la cual Leonarda Villalobos es dueña. Lo mismo aparecía en la página web de Steuern (la que ya no está disponible). A pesar de esos registros, Silva le dijo a CIPER que nunca ha sido socio de Steuern, ni tampoco de Leonarda Villalobos. Sí reconoció ser su amigo. Cuando le preguntamos por su participación en Commercia, dejó de responder los mensajes.

LA INVESTIGACIÓN DEL SII

En la reunión, Leonarda Villalobos leyó los antecedentes que acababa de recoger en Impuestos Internos: todos los detalles de la indagatoria sobre los negocios de los Sauer, los Jalaff y el Grupo Patio. Ese día para ella también fue de sobresaltos. Apenas llegó a la reunión con Luis Hermosilla y Sauer, contó que había sido asaltada afuera de la Unidad de Grandes Contribuyentes del SII, en calle Agustinas, en Santiago Centro.

Ella cuenta que utiliza un estacionamiento de Impuestos Internos, pero que para entrar al edificio debe salir a la calle, porque no hay conexión interna. Fue ahí que la asaltaron -llegó con un moretón en la cara-. Luego de contar los detalles del atraco, dijo: “Yo encuentro que este país ya se volvió cualquier huevada”.

La abogada pasó del relato del asalto a contar los pormenores de la investigación del SII a la que tuvo acceso. Dijo que inicialmente la CMF envió a Impuestos Internos una nómina de 12 contribuyentes para ser indagados. Pero que el SII iba a avanzar en una dirección más amplia: “No es algo que yo interpreto”, dice la abogada cuando le preguntan si los 44 RUT que nombró están en peligro. Entonces, Daniel Sauer complementa: “Que va chorreando a medida que tú vas metiendo los RUT, te van saliendo las contrapartes”. “Exactamente”, responde ella.

Fue ahí cuando relató las anomalías que aparecen en los registros del SII: “Mira, mira esta. Fondo de Inversión Privado Estrella del Sur, sin iniciación de actividades, recibiendo factura”.

Entre los detalles en los que ella profundizó, están las facturas emitidas por Commercia, la empresa de su marido y del exdiputado Exequiel Silva: “Escucha esto. Commercia, la empresa de mi marido, 400 facturas”. En ese momento relata las facturas emitidas por Inversiones Guayasamín Spa, sobre la que el SII tenía fijada su mira. Según lo que dice Sauer, se trata de una sociedad de su propiedad y donde también participa Jonathan Herzfeld (exgerente de nuevos negocios de El Mercurio, exejecutivo del sello musical La Oreja y fundador del Festival de Innovación Social). Según el registro del Diario Oficial, hasta agosto pasado los socios fueron Herzfeld y el abogado Darío Cuadra Juanes.

Leonarda Villalobos pone el acento en las inconsistencias de las facturas emitidas por Guayasamín: “Giro de la emisión de facturas: asesorías profesionales, asesorías de gestión y asesorías contables. Que no tiene nada que ver con el giro de Guayasamín para poder emitir estas glosas de facturas”.

Sobre esas facturas, en el audio Daniel Sauer reconoce la irregularidad. Es cuando al pasar habla sobre los “favores” que le hacía a los Jalaff.

Luis: Espérate un poco… Del favor de los Jalaff ¿Qué quieres decir tú con el favor de los Jalaff?

Daniel: Las facturas de favor que yo le hago a ellos. A través de Guayasamin y DAS (otra sociedad de su propiedad).

Luis: Con eso ellos obtienen financiamiento. Ellos son beneficiados.

Daniel: Claro.

Leonarda Villalobos estaba urgida por las facturas falsas que aparecieron de sociedades en las que ella participa: “¿Me podí explicar cómo chucha a la única persona que deberían haber cuidado y van y le hicieron factura? ¿Me podí explicar eso?”. Sauer responde “Ya. Bueno, estamos todos metidos ¿Sale Lucho Hermosilla sociedad anónima?”. No, afirma Luis Hermosilla: “Pero sale mi papá”.

Cuando ella habla de la sociedad de su marido, Commercia, asegura: “Te quiero comentar que Commercia está constituida por don Luis Angulo, Nicolás Eyzaguirre…”.

Daniel Sauer: ¿Nicolás Eyzaguirre?

Leonarda Villalobos: Sí.

Luis Hermosilla: ¿El propio?

Leonarda Villalobos: Sí. (y también) Exequiel Silva.

Luis Hermosilla: ¿El diputado?

Leonarda Villalobos: Yes.

Según la información alojada en el Diario Oficial, Commercia registra entre sus socios a Exequiel Silva, Luis Ángulo e Isabel Avilés. No hay rastros de la presencia de Nicolás Eyzaguirre, el exministro de Educación y Hacienda. Contactado por CIPER, Eyzaguirre aseguró: “Completamente falso, no tengo ninguna sociedad con Exequiel Silva”.

La otra sociedad mencionada en la reunión es Steuern Asesorías Spa, la empresa propiedad de Leonarda Villalobos. Aunque ella dice que nunca se enteró de que le habían emitido facturas: “¿Sabes por qué nunca me enteré? Porque las cliquearon para que no tuviese recepción”.

La abogada continúa con su exposición: “Están investigando del folio 400, desde marzo, al 1.600, de diciembre, de Guayasamín. Folios son facturas”, señaló Villalobos.

En otro momento de la discusión comenta sobre otras sociedades. Pero Daniel Sauer la apura y le pide que vayan a las cifras duras, el dinero de las facturas por mes en 2022: “Enero, 347 millones. Febrero, 609 millones. Marzo, 1.276 millones. Abril, 2.535 millones. Mayo, 2.612 millones. Junio, 842 millones. Julio, 2.590 millones. Agosto, 1.660 millones. Septiembre, 1.885 millones. Octubre, 1.630 palos. Noviembre, 2.600 millones. Y… Me aburrí de seguir”.

La información que le entregaron a Sauer los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos coincide, en parte, con la que aparece en bases de datos públicas. El 31 de mayo pasado, Villalobos y Hermosilla asistieron a una reunión en la CMF. A las 09:15 se juntaron con Andrés Montes -fiscal de investigación en la CMF-, para “conocer y colaborar en los actos que contemplan el área de la sanción actualmente impuesta a la sociedad que representa nuestro mandante don Ariel Sauer Adlerstein”, según se indica en Infolobby.

En la reunión que fue grabada en la oficina de Hermosilla, le entregaron a Daniel Sauer la información que habrían levantado en esa cita en la CMF:

Luis Hermosilla: En relación a los cargos formulados, tenemos la estrategia. Estamos presentando los escritos. Hoy día debería quedar presentado todo. Ese es el cumplimiento de los acuerdos. ¿Ok? A partir de eso, la CMF va a mirar esta huevada… Va a pedir… Va a abrir el probatorio.

Leonarda Villalobos: Son 10 días.

Luis Hermosilla: Ese probatorio, que son 10 días, lo va a abrir, pero no va a rendir prueba. Esa es la conversación con nosotros.

Leonarda Villalobos: El compromiso.

Luis Hermosilla: Y no puede no abrirlo. Habrían querido no hacerlo, pero hay un mandato explícito de la ley. Y nosotros tampoco queremos que nada se salte, porque, si no, las huevás son nulas. Se generan nulidades que el día de mañana alguien puede hablar. Entonces, eso está andando. Está en su carril y está andando perfecto. Y no hay ninguna novedad. Salvo la novedad que nos dicen al final, en que Montes nos dice ‘cabros, ojo, no debería decírselo, pero se los digo. Estamos pidiendo información sobre esta otra huevada’ que es la que te contamos a ti y que nos juntamos… que ya no me acuerdo como se llama.

Leonarda Villalobos: Corredora de Bolsa de Productos, Factop.

*Fuente: CiperChile

Audio completo (recomendamos leer los comentarios registrados al pie del video en Youtube):