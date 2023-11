Iniciativa humanitaria de EE.UU.: más bombas pequeñas sobre Gaza

18 de noviembre de 2023

Artículo publicado originalmente el 12 nov. 2023 11:06

Las declaraciones de Biden confirman que es ajeno a cualquier emoción humana por las víctimas civiles de Gaza. Bajo la presión de la opinión pública mundial, finge preocupación, pero la ayuda militar estadounidense continúa sin disminuir y sin ninguna condición por parte de Washington.

«Son las PERSONAS las que tienen derecho a existir y a vivir con dignidad y libertad. Los Estados que pisotean sistemática y cruelmente este derecho han perdido todo derecho a existir, aunque se cubran con una fachada de democracia.»

(Oliver Ginsberg)

En poco más de un mes, la cifra conocida de muertos por el asalto israelí a Gaza ha aumentado hasta superar los 11.000 a fecha de 10 de noviembre, entre ellos más de 4.500 niños. Al mismo tiempo, un alto funcionario del gobierno estadounidense ha reconocido que esta estimación de muertes en Gaza puede ser demasiado baja. Mientras tanto, según el Washington Post,

Gaza se está convirtiendo en «un vertedero tóxico de restos de armas y escombros» bajo los incesantes bombardeos israelíes. Los Verdes alemanes lo han ignorado deliberadamente. Todo gira en torno a la protección del medio ambiente, mientras que la protección del clima es mucho más importante, porque ahí es donde se hacen carreras y se gana mucho dinero.

Alrededor de un tercio de los edificios de Gaza han resultado dañados o destruidos. Casi la mitad de los hospitales de la abarrotada Franja de Gaza ya no funcionan o sólo lo hacen parcialmente, incluidos los más importantes, como al-Shifa, el Hospital Indonesio, al-Awda, al-Rantisi y al-Nasr. La Oficina Humanitaria de las Naciones Unidas afirma que ya no puede atender a cientos de miles de personas en el norte de la Franja de Gaza, que se ha convertido en un «infierno en la tierra«.

En lugar de tratar de influir en Israel para que detenga los ataques contra Gaza y negocie la liberación de los prisioneros israelíes retenidos allí, la administración Biden está dejando muy claro que su apoyo al Estado del apartheid es incondicional al apresurarse a entregar suministros y nuevas armas.

Cuando el número oficial de muertos en Gaza superó la barrera de los 10.000 a principios de esta semana, se preguntó al portavoz de la Casa Blanca, almirante John Kirby, si Estados Unidos aún no había señalado «ninguna línea roja» a los israelíes sobre cuántas muertes de civiles palestinos se aceptarían. Kirby dejó claro en su respuesta que no había ninguna línea roja para Israel.

Cola israelí, perro americano

El jueves 9 de noviembre, el presidente Biden declaró a los periodistas que no existía «ninguna posibilidad» de alto el fuego. En su lugar, la Casa Blanca afirmó haber negociado un compromiso israelí de alto el fuego diario de cuatro horas que se anunciaría con antelación. El gobierno israelí rechazó inmediatamente incluso este gesto simbólico y encargó a su portavoz de bajo rango, Eylon Levy, la tarea de contradecir al presidente estadounidense. Levy dijo: «No me comprometeré a la duración exacta de las pausas«. La cola israelí no podría mover más claramente al perro estadounidense.

Mientras tanto, Washington difunde con entusiasmo la noticia de lo ansiosos que están por mantener la maquinaria de guerra israelí contra Gaza funcionando a toda velocidad. Según el alto funcionario del Pentágono Dana Stroul, Estados Unidos está trabajando «las veinticuatro horas del día» para enviar sus armas a Israel, con envíos aéreos «que tienen lugar casi a diario«.

Citando a altos funcionarios y asesores de la Casa Blanca, el Washington Post informa de forma bastante enrevesada de que la «influencia» de Estados Unidos sobre Israel, a saber, «imponer condiciones a la ayuda militar… es inaceptable«. El periódico continúa diciendo que imponer tales restricciones a los israelíes salvaría sin duda vidas palestinas. Pero esto sólo tiene una importancia secundaria para el gabinete Biden. La Casa Blanca teme que imponer condiciones al apoyo estadounidense a Israel sería «políticamente impopular en cualquier administración«. Además, los asesores afirman «que el propio Biden tiene un apego personal a Israel«.

Para decirlo claramente: por «políticamente impopular«, estos empleados de Biden en la Casa Blanca no se refieren a la población estadounidense, porque la opinión pública apoya un alto el fuego sin distinción de partidos. La oposición del presidente Biden podría incluso costarle la reelección en el estado indeciso de Michigan, que cuenta con una gran población árabe-americana.

Sólo sería «políticamente impopular» poner condiciones al apoyo estadounidense a Israel entre grupos de votantes individuales con mucho dinero para los políticos de ambos partidos estadounidenses. Los electores que importan son los especuladores de guerra de las industrias de defensa y seguridad, el poderoso lobby pro-Israel y el establishment bipartidista de política exterior del Estado Profundo, que ha utilizado a Israel para la proyección del poder militar estadounidense en Oriente Medio desde su ocupación de territorios árabes en junio de 1967. Como político profesional de toda la vida dentro de este inhumano triángulo de poder, Biden ha desconectado su supuesto «apego personal a Israel» de cualquier emoción humana hacia los palestinos.

Por lo tanto, a Biden y a su administración les importa un bledo el destino de la población civil de Gaza; Washington sólo intenta fingir preocupación, y ni siquiera muy bien. Durante su reciente viaje a Israel, el Secretario de Estado y principal belicista de Biden, Antony Blinken, transmitió un mensaje que, según el portal de noticias Axios, fue descrito por funcionarios estadounidenses e israelíes de la siguiente manera: «No queremos deteneros israelíes, pero ayudadnos para que podamos ayudaros a ganar más tiempo (para destruir Gaza)«. Aquí Blinken está claramente intentando seguir el consejo del senador demócrata estadounidense Chris Murphy, que se ha posicionado como un crítico hipócrita de los bombardeos israelíes.

Murphy ha aconsejado a la Casa Blanca: «Deben expresar más abiertamente su preocupación por el coste civil en Gaza, aunque apoyen la capacidad de Israel para continuar la guerra«.

En una aparente aplicación de Murphy, Blinken ha dicho ahora a los medios de comunicación en cada oportunidad que ha tomado «medidas concretas» con respecto a Israel para reducir las víctimas civiles. Pero incluso el New York Times, partidario incondicional de los demócratas y de la administración Biden, ha criticado al secretario por no especificar en qué consisten esos «pasos concretos«. Y el portavoz de la secretaria, Matthew Miller, declinó hacer comentarios al respecto. Después se filtró a los medios de comunicación a través de «funcionarios anónimos del gobierno» que los «pasos» se centran en convencer a Israel de que utilice «bombas más pequeñas» (esto no es una sátira, sino una cínica realidad). Esta «medida» también incluye una transferencia recientemente anunciada del Pentágono de las llamadas «bombas de precisión» por un total de 320 millones de dólares.

En las dos primeras semanas de la guerra, informa el Times, «cerca del 90% de las municiones que Israel lanzó en Gaza eran bombas de 500 a 1.000 kilos guiadas por satélite«, algunas de las cuales también se utilizaron durante el reciente asalto al campo de refugiados de Jabaliya. Según los asesores, Biden había expresado su «asombro ante la falta de voluntad de Netanyahu para dar marcha atrás en este asunto y dejar de lanzar las bombas superpesadas ‘sobre zonas urbanas densamente pobladas’«.

Lo que la Casa Blanca se niega a ver, incluso con los ojos bien abiertos, lo entienden desde hace tiempo los empleados de la organización humanitaria «Médicos sin Fronteras» que trabajan sobre el terreno en Gaza. En un vídeo del 6 de noviembre de 2023, un médico acusaba a los criminales israelíes contra la humanidad en Gaza de «matar deliberadamente al mayor número posible de personas». Es importante reconocer la pauta de la operación israelí en Gaza, a saber, que las personas muertas y mutiladas en Gaza no son «daños colaterales» de la acción militar, como afirman los sionistas y Occidente, sino que la población de Gaza es el verdadero objetivo de los bombardeos israelíes.

Porque lo que está ocurriendo en Gaza recuerda mucho al modelo de la «Nakba» de 1948, la primera gran expulsión de los palestinos, que sigue siendo considerada por los sionistas de extrema derecha como un modelo para el tratamiento de los palestinos. En aquella época, los asesinos sionistas asesinaron cruelmente a los habitantes de varias aldeas palestinas: hombres, mujeres y niños. Esto creó miedo y terror en toda Palestina y tuvo el efecto deseado: 700.000 personas huyeron de sus pueblos, zonas enteras quedaron desiertas y los judíos que vinieron después pudieron instalarse en las casas y tomar posesión de los campos y jardines sin conflicto. Este es el origen del mito sionista de que «los judíos, un pueblo sin tierra, han tomado posesión de una tierra sin pueblo en Palestina».

Ahora, cuando Biden afirma hipócritamente haberse sorprendido por la negativa de Netanyahu a dejar de utilizar bombas pesadas estadounidenses para aniquilar a generaciones enteras de familias palestinas en campos de refugiados superpoblados, Estados Unidos está ayudando e instigando activamente este asesinato masivo sionista con su continuo apoyo militar, que pretende servir de chispa para nuevos desplazamientos masivos. Todo ello mientras Biden «espera» que Israel deje de masacrar a civiles palestinos con pesadas bombas estadounidenses y utilice en su lugar pequeñas bombas estadounidenses más humanas.

Lágrimas de cocodrilo

Aunque Biden afirma ahora estar sorprendido e incluso «profundamente perturbado» por la matanza israelí en Gaza, su equipo había aprobado de hecho preventivamente la masacre. De hecho, en una entrevista con el New York Times, funcionarios de la administración estadounidense admitieron que «la rápida decisión de Israel de lanzar operaciones terrestres en el enclave densamente poblado» había sido recomendada y respaldada por la Casa Blanca, con lo que «prácticamente se garantizaba un elevado número de víctimas civiles«.

A diferencia de sus envíos de armas a Ucrania, el gobierno estadounidense no ha hecho públicas las cantidades de armas que envía a Israel. Mientras tanto, intenta «eludir los requisitos de información al Congreso que se aplican a todos los demás países que reciben ayuda militar», informa el Washington Post.

Dada la magnitud de los ataques de Israel contra civiles en Gaza, incluso los propios subordinados de Biden parecen tener cada vez más dificultades para negar la carnicería. Sin embargo, Barbara Leaf, Subsecretaria de Estado estadounidense para Asuntos de Oriente Próximo, declaró la semana pasada ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de la Cámara de Representantes que las cifras oficiales de víctimas comunicadas desde Gaza probablemente estén infravaloradas. «Creemos que son muy altas, pero francamente pueden ser incluso más altas de lo que se está informando». Sin embargo, el presidente Biden se mantiene en su línea de presentar las cifras de víctimas comunicadas como poco fiables porque, de todos modos, no se puede confiar en los palestinos: «No tengo ni idea de si los palestinos están diciendo la verdad sobre cuántas personas murieron», declaró Biden el 25 de octubre. «No confío en las cifras que dan los palestinos».

Al parecer, a pesar de su complicidad en el asesinato masivo de muchos miles de niños, madres y padres en Gaza, Biden se siente muy cómodo en su propia piel y está trabajando en su autoimagen como gran héroe estadounidense. Según el Washington Post, asesores del presidente estadounidense informan de que «cree que su nombre pasará a la historia por defender la democracia frente a las fuerzas del caos, el terror y la dictadura».

*Fuente: RT.DE.COM