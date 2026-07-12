Nuevamente se habla de privatizar Codelco
por Freddy Stock (Chile)
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12 de julio de 2026
Hoy conversamos sobre la situación de Codelco, la millonaria deuda acumulada durante la gestión de Máximo Pacheco, los cuestionamientos por seguridad laboral, los accidentes fatales registrados en los últimos años y la comisión investigadora que busca revisar la administración de la principal empresa estatal de Chile.
Pregunta de piensaChile: ¿Por qué no investigan, internacionalmente, las cuentas bancarias de Máximo Pacheco?
En el segundo bloque, conversamos con Josefa Barraza, directora de Contrapoder.cl, para conocer algunas de sus investigaciones más recientes. Abordamos el recorte de más de $123 mil millones al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) en medio del aumento del desempleo.
Además, revisamos la denuncia de una funcionaria de Carabineros que alertó a la ministra de la Mujer sobre un caso de presunto acoso laboral y la falta de respuesta de la jefa de cartera. También analizamos la investigación sobre parlamentarios que registraron cero mociones legislativas durante sus primeros meses en el Congreso.
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