La teoría de la estupidez / La estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la maldad misma
por Psycor
5 horas atrás 6 min lectura
12 de julio de 2026
La Teoría de la Estupidez que Dietrich Bonhoeffer temía
¿Estás pensando por ti mismo… o simplemente repites lo que el mundo puso en tu mente?
Dietrich Bonhoeffer sostiene que la estupidez, más que el mal, es peligrosa porque paraliza la reflexión moral y crea obediencia ciega. Su «teoría de la estupidez» alerta sobre cómo las personas inteligentes pueden cometer atrocidades simplemente por no pensar. Reconoce que la educación y el ejercicio de la razón son antídotos esenciales. Concluye que combatir la estupidez es una tarea colectiva urgente.
En este video exploramos la inquietante teoría de Dietrich Bonhoeffer sobre la estupidez humana, una idea que desafía todo lo que crees saber sobre el mal, la ignorancia y el comportamiento humano. A través de una reflexión profunda basada en hechos históricos como la Alemania nazi, descubrirás cómo personas inteligentes pueden dejar de pensar por sí mismas y convertirse en instrumentos de sistemas ideológicos.
Este contenido conecta la filosofía de Bonhoeffer con experimentos clave de la psicología social, como los estudios de Solomon Asch sobre conformidad y los experimentos de obediencia de Stanley Milgram, demostrando cómo la presión social, la autoridad y el deseo de pertenencia pueden anular el pensamiento crítico.
Vivimos en una era dominada por redes sociales, algoritmos y sobreinformación, donde cada vez es más difícil distinguir entre ideas propias y creencias impuestas. Este video te invita a cuestionar tus pensamientos, analizar tus creencias y recuperar tu autonomía mental en un mundo que constantemente intenta moldearla.
Si te interesan temas como psicología humana, manipulación mental, pensamiento crítico, filosofía profunda, desarrollo personal, control social, libertad mental o cómo dejar de ser influenciado por la sociedad, este video es para ti.
Descubre por qué la estupidez, según Bonhoeffer, es más peligrosa que la maldad… y cómo evitar caer en ella.
Más sobre el tema:
Dietrich Bonhoeffer. Pastor, rebelde y mártir
Dietrich Bonhoeffer fue un pastor protestante y teólogo. Se lo conoció como una de las pocas figuras de la década de 1930 que comprendió la teología tanto en alemán como en inglés. Fue, también, una de las principales figuras de la resistencia alemana al régimen del Tercer Reich encabezado por Adolf Hitler.
Nació el 4 de febrero de 1906 en Breslau. Fue el sexto hijo de Karl y Paula Bonhoeffer. Su padre fue un conocido profesor de psiquiatría y neurología; su madre, una de las pocas mujeres de la época con título universitario.
Estudió teología en Tübingen, Berlín, y en el Seminario de la Unión Teológica en Nueva York. También participó en el movimiento ecuménico europeo.
Luego de tres años de estudio en la Universidad de Berlín (1924-1927) escribió su disertación, Sanctorum Communio, y obtuvo su doctorado con honores. Acto y Ser fue el nombre de su tesis aprobada en julio de 1930, la cual le permitió dar clases en la universidad de la capital de Alemania.
Desde 1929 hasta 1930 Bonhoeffer desempeñó labores pastorales en una congregación alemana en Barcelona.
Luego de realizar un posgrado en el Seminario de la Unión Teológica en Nueva York, entre 1930 y 1931, regresó a la Universidad de Berlín para desempeñarse como conferenciante en teología. En noviembre de ese mismo año se ordenó en la iglesia de St. Matthias de Berlín.
En septiembre de 1933 ayudó a organizar la Liga de Emergencia de los Pastores. Luego asumió como pastor en la Iglesia Evangélica Alemana (la mayor iglesia protestante del país) y en la Iglesia Reformista de San Pablo en Londres.
Durante su estadía en Inglaterra, cultivó una gran amistad con el influyente obispo de Chichester, George Bell. En mayo de 1934 se terminó de organizar la Iglesia Confesional en Barmen, Alemania, por lo que Dietrich Bonhoeffer regresó de Inglaterra en 1935 para hacerse cargo del seminario que se encontraba en la localidad de Zingst -un colegio trasladado ese mismo año a Finkenwalde, en Pomerania.
En septiembre de 1937 la Gestapo cerró el seminario de Finkenwalde. En noviembre, 27 ex alumnos de Bonhoeffer ya estaban bajo arresto.
La Iglesia Confesional había nacido por iniciativa de los mayores oponentes a la interferencia nazi en las iglesias, entre ellos Dietrich Bonhoeffer.
En el ensayo de 1933 La Iglesia y el Interrogante Judío, Bonhoeffer fue el primero en tratar los problemas emergentes que debía encarar la iglesia bajo el régimen nazi.
Bonhoeffer dejó en claro que la iglesia estaba obligada a combatir la injusticia política.
De sus experiencias en Finkenwalde surgen dos de sus libros más conocidos, El Costo del Discipulado, y Vida en Conjunto, así como sus escritos menos conocidos, entre ellos Cuidado Espiritual.
La Iglesia Confesional sostenía que el cristianismo era incompatible con el nacional-socialismo y sus doctrinas raciales. Bonhoeffer no sólo insistió en la libertad de predicar el Evangelio; también estaba listo para arriesgar su vida como un cristiano que se resistía a Hitler y que ayudaba a judíos a eludir su captura.
Como consecuencia de esto último, el 5 de agosto de 1936 le retiraron la autorización para enseñar en la Universidad de Berlín.
Hasta 1939 continuó formando pastores en la Iglesia Confesional.
Según Robert S. Wistrich en su libro Who’s Who in Nazi Germany (Quién es Quién en la Alemania Nazi), Bonhoeffer sostenía que
”una iglesia es una iglesia, cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella”,
y proclamó su
”obligación incondicional para con las víctimas de todo sistema social, incluso si no pertenecen a la comunidad cristiana”.
Durante su estadía en Suecia, en mayo de 1942, Bonhoeffer se contactó con la Oficina Extranjera Británica. Llevó ofertas concretas de un círculo de resistencia que integraba, liderado por el General Hans Oster y por el General Ludwig Beck. La propuesta fue rechazada.
Los contactos y actividades de Bonhoeffer lo convirtieron en uno de los principales sospechosos para la policía secreta y los servicios de seguridad del Reich. Luego de clausurar su seminario por segunda vez en 1940, la Gestapo le prohibió hablar, predicar o publicar sus escritos.
El 5 de abril de 1943 fue arrestado y encarcelado, acusado de sublevarse contra las fuerzas armadas. Luego del fallo en su contra en 1944, Bonhoeffer fue enviado a Buchenwald y finalmente al campo de concentración de Flossenbürg. El 9 de abril de 1945 lo ejecutaron en la horca. Tenía 39 años.
Otros tres miembros de su familia también fueron asesinados por participar en el movimiento de resistencia protestante.
Las cartas que escribió durante sus últimos dos años de vida fueron publicadas póstumamente por su alumno y amigo Berhard Bethge con el nombre de Cartas y Escritos desde la Prisión. La correspondencia con su prometida, Maria von Wedermeyer, fueron publicadas como Cartas de Amor desde la Celda 92.
Como teólogo, las ideas de Bonhoeffer y su discusión sobre un ”Cristianismo laico”, reforzadas por su propio martirio, ejercitaron una considerable influencia sobre el pensamiento protestante de posguerra en Gran Bretaña y América.
Dietrich Bonhoeffer también fue músico y autor de obras de ficción y poesías.
*Fuente: RaoulBallenberg
La teoría de la estupidez / La estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la maldad misma
Artículos Relacionados
“La verdad nos hará libres” y yo me siento un hombre libre . Tenemos la verdad, pero aún no tenemos la justicia
por Gustavo Gatica (Chile)
6 meses atrás 3 min lectura
«Llamo a la comunidad internacional proteger la vida de Evo Morales». El pueblo boliviano ya está movilizándose. Videos
por Juan Ramón Quintana (Bolivia)
2 años atrás 3 min lectura
Estación Central Conmemora la figura de Rodrigo Rojas De Negri
por Alcalde de Estación Central (Chile)
2 años atrás 1 min lectura
Por una Memoria Histórica Íntegra del Ejército de Chile
por Manuel Zúñiga (Chile)
7 años atrás 3 min lectura
Chile / Jorge Peña Hen, músico, ejecutado político: «Creer para crear». Documental
por Benoit Chanal y Claudio Jara
3 años atrás 1 min lectura
El Pueblo ayuda el Pueblo: Ollas Comunes para los más necesitados
por La Calle
6 años atrás 1 min lectura
La teoría de la estupidez / La estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la maldad misma
por Psycor
9 segundos atrás
12 de julio de 2026 La Teoría de la Estupidez que Dietrich Bonhoeffer temía ¿Estás pensando por ti mismo… o simplemente repites lo que el mundo puso en tu…
Los pueblos no le fallarán a Cuba
por Solidaridad con Cuba (Suecia)
23 horas atrás
11 de julio de 2026
Este pequeño país, con sus escasos recursos, ha logrado cosas que Estados Unidos, mucho más grande, no ha conseguido. Tenía una tasa de mortalidad infantil inferior a la de Estados Unidos, al menos hasta hace cinco años. Nos impresiona lo que se ha logrado en Cuba.
Se nego a abandonar a sus pacientes: niños de Gaza. Hoy está muriendo, abandonado y sin alimentación en una carcel israeli
por Gideon Levy (Diario Haaretz, Israel)
2 días atrás
Imagen superior: Dr. Hussam Idris Abu Safiya es un pediatra y neonatólogo palestino que se desempeñó como director del Hospital Kamal Adwan en la Franja de Gaza desde febrero…
La victoria de Gaza: los profesores siguen enseñando y los niños siguen aprendiendo
por Felix Marquardt y Ziad Medouk
3 días atrás
9 de julio de 2026
Esa es la victoria de Gaza: la victoria de un pueblo que se niega a ser reducido al estado de víctima pasiva. La victoria de quienes, incluso privados de casi todo, conservan todavía su humanidad.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.