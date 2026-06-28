Miércoles 10:00 horas: Estación Metro Tobalaba.
por Coordinadora Nacional de Trabajadores (Chile)
7 mins atrás 1 min lectura
Asunto
Invitación al Mitin Nacional de Trabajadores – 1 de julio
Estimadas dirigentas y dirigentes sindicales, trabajadores, trabajadoras y organizaciones sociales:
Junto con saludarles cordialmente, la (CONAT) tiene el agrado de invitarles a participar en el Mitin Nacional de Trabajadores, que se realizará el próximo 1 de julio, con el propósito de expresar nuestra unidad y fortalecer la organización frente a las medidas que afectan los derechos laborales y las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
Fecha: 1 de julio
Hora: 10:00 horas
Punto de encuentro: Estación Metro Tobalaba
Este encuentro busca reunir a organizaciones sindicales, sociales y a trabajadores de distintos sectores para manifestar, de manera organizada y colectiva, nuestra defensa de los derechos laborales, el empleo digno, la negociación colectiva y la participación de las y los trabajadores en las decisiones que impactan al mundo del trabajo.
Su presencia y participación serán fundamentales para fortalecer este espacio de unidad y acción.
Agradecemos difundir esta convocatoria entre sus asociados, dirigentes y redes de contacto, e invitamos a concurrir con banderas, lienzos y distintivos de sus respectivas organizaciones.
Reciban un fraternal saludo.
Coordinadora Nacional de Trabajadores – CONAT
Correo: conatchile@gmail.com
Miércoles 10:00 horas: Estación Metro Tobalaba.
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