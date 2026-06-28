Miércoles 10:00 horas: Estación Metro Tobalaba.

Asunto

Invitación al Mitin Nacional de Trabajadores – 1 de julio

Estimadas dirigentas y dirigentes sindicales, trabajadores, trabajadoras y organizaciones sociales:

Junto con saludarles cordialmente, la (CONAT) tiene el agrado de invitarles a participar en el Mitin Nacional de Trabajadores, que se realizará el próximo 1 de julio, con el propósito de expresar nuestra unidad y fortalecer la organización frente a las medidas que afectan los derechos laborales y las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

Fecha: 1 de julio

Hora: 10:00 horas

Punto de encuentro: Estación Metro Tobalaba

Este encuentro busca reunir a organizaciones sindicales, sociales y a trabajadores de distintos sectores para manifestar, de manera organizada y colectiva, nuestra defensa de los derechos laborales, el empleo digno, la negociación colectiva y la participación de las y los trabajadores en las decisiones que impactan al mundo del trabajo.

Su presencia y participación serán fundamentales para fortalecer este espacio de unidad y acción.

Agradecemos difundir esta convocatoria entre sus asociados, dirigentes y redes de contacto, e invitamos a concurrir con banderas, lienzos y distintivos de sus respectivas organizaciones.

Reciban un fraternal saludo.

Coordinadora Nacional de Trabajadores – CONAT

Correo: conatchile@gmail.com