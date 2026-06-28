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28 Jun 2026

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Iniciativas, Movimiento Obrero, Neoliberalismo, Politica, Pueblos en lucha, Resistencia, Sindical

Miércoles 10:00 horas: Estación Metro Tobalaba.

por Coordinadora Nacional de Trabajadores (Chile)

7 mins atrás 1 min lectura

Miércoles 10:00 horas: Estación Metro Tobalaba.
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Asunto
Invitación al Mitin Nacional de Trabajadores – 1 de julio
Estimadas dirigentas y dirigentes sindicales, trabajadores, trabajadoras y organizaciones sociales:

Junto con saludarles cordialmente, la  (CONAT) tiene el agrado de invitarles a participar en el Mitin Nacional de Trabajadores, que se realizará el próximo 1 de julio, con el propósito de expresar nuestra unidad y fortalecer la organización frente a las medidas que afectan los derechos laborales y las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

Fecha: 1 de julio
Hora: 10:00 horas
Punto de encuentro: Estación Metro Tobalaba

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Este encuentro busca reunir a organizaciones sindicales, sociales y a trabajadores de distintos sectores para manifestar, de manera organizada y colectiva, nuestra defensa de los derechos laborales, el empleo digno, la negociación colectiva y la participación de las y los trabajadores en las decisiones que impactan al mundo del trabajo.

Su presencia y participación serán fundamentales para fortalecer este espacio de unidad y acción.

Agradecemos difundir esta convocatoria entre sus asociados, dirigentes y redes de contacto, e invitamos a concurrir con banderas, lienzos y distintivos de sus respectivas organizaciones.

Reciban un fraternal saludo.

Coordinadora Nacional de Trabajadores – CONAT
Correo: conatchile@gmail.com

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Etiquetas #1 de julio 2026 #conat #mitin #ptt
Iniciativas, Movimiento Obrero, Neoliberalismo, Politica, Pueblos en lucha, Resistencia, ...

Miércoles 10:00 horas: Estación Metro Tobalaba.

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