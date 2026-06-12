La verdad al descubierto: EE. UU., el asesino número 1 de la democracia
por Pascal Lottaz y Finian Cunningham
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12 de junio de 2026
Un periodista revela lo que Washington intentó ocultar para siempre: Estados Unidos es el mayor asesino de democracias del mundo, con un historial ininterrumpido de intervenciones extranjeras. Finian Cunningham analiza el cambio de régimen, el control mediático y el imperialismo occidental junto a Pascal Lottaz. Hablan sobre Irán en 1953, la influencia de la CIA en los principales medios, la cobertura de Ucrania, la censura, la política de clases y el regreso del imperialismo abierto. Cunningham también explica por qué su libro Killing Democracy sostiene que la manipulación mediática ha sido central para el poder occidental desde la Segunda Guerra Mundial.
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