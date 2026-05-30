EE. UU. se derrumba: el momento soviético de Washington ha llegado

30 de mayo de 2026

La hegemonía ha terminado no solo en el exterior, sino también dentro de Estados Unidos. El declive es irreversible, dice mi invitado de hoy, el coronel Douglas Macgregor. Hablamos sobre los próximos movimientos de Rusia en Ucrania, el riesgo de una escalada más amplia de la OTAN, el apoyo de EE. UU. a guerras extranjeras y por qué la red de bases y el gasto militar de Estados Unidos podrían ser insostenibles. Macgregor sostiene que EE. UU. está perdiendo el control, que la economía es el verdadero punto de presión y que se avecina una gran retirada del extranjero.

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00:00:00 Punto de inflexión entre Rusia y Ucrania

00:15:17 Presión de la OTAN y riesgo nuclear

00:17:04 Estados Unidos rechaza otra guerra

00:24:22 Bases, partidos y retirada

00:28:24 Colapso soviético y declive de EE. UU.

00:33:23 Cuba, Puerto Rico y el hemisferio

00:36:47 Mentalidad imperial y Irán

00:42:36 Presión mediática y reacción pública

00:46:34 Deuda, recortes y el final del juego