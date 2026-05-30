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30 May 2026

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Análisis, EE.UU., Geopolítica, Imperialismo, Multipolaridad, Rusia

EE. UU. se derrumba: el momento soviético de Washington ha llegado

por Coronel Douglas Macgregor (EE.UU.)

2 horas atrás 1 min lectura

EE. UU. se derrumba: el momento soviético de Washington ha llegado
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30 de mayo de 2026

La hegemonía ha terminado no solo en el exterior, sino también dentro de Estados Unidos. El declive es irreversible, dice mi invitado de hoy, el coronel Douglas Macgregor. Hablamos sobre los próximos movimientos de Rusia en Ucrania, el riesgo de una escalada más amplia de la OTAN, el apoyo de EE. UU. a guerras extranjeras y por qué la red de bases y el gasto militar de Estados Unidos podrían ser insostenibles. Macgregor sostiene que EE. UU. está perdiendo el control, que la economía es el verdadero punto de presión y que se avecina una gran retirada del extranjero.

Marcas de tiempo:

00:00:00 Punto de inflexión entre Rusia y Ucrania
00:15:17 Presión de la OTAN y riesgo nuclear
00:17:04 Estados Unidos rechaza otra guerra
00:24:22 Bases, partidos y retirada
00:28:24 Colapso soviético y declive de EE. UU.
00:33:23 Cuba, Puerto Rico y el hemisferio
00:36:47 Mentalidad imperial y Irán
00:42:36 Presión mediática y reacción pública
00:46:34 Deuda, recortes y el final del juego

 

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Etiquetas #corone douglas macgregor #derrumbe de ee.uu. #kiev #odessa #otan #rusia #ucrania
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EE. UU. se derrumba: el momento soviético de Washington ha llegado

Drogas, Fuerzas Armadas

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