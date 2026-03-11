“Baquedano, Kast y la Ley Krassnoff”

11 de marzo de 2026

La nueva temporada política chilena trae un guion bastante claro: bendiciones que llegan desde Washington, cruzadas militares recicladas de los años 80, monumentos reinstalados para tranquilizar nostalgias castrenses y parlamentarios que, conmovidos por un repentino espíritu humanitario, intentan liberar a los viejos verdugos de la dictadura. Todo muy coherente… si lo que se busca es que el pasado vuelva a gobernar el presente.

El reciente viaje del presidente electo Kast a EEUU, más que reforzar los lazos bilaterales entre ambos países, sirvió para demostrar cómo Trump lo trató como un pelele, como el mocito de los mandados. Trump dijo: “Felicitaciones al (presidente) José Kast. Le di un pequeño respaldo. Amo cuando entrego respaldos y la gente gana”. Habría que sincerar de qué tipo de respaldo se refiere Trump, de cuántos miles o millones de dólares fue ese “pequeño respaldo” en la campaña de Kast. Creo que la opinión pública chilena merece que se aclare este punto, pues no es primera vez que Trump se refiere a la ayuda que le brindó a Kast.

El otro asunto que se discutió con Trump es tanto o más indignante. El presidente de EEUU pretende formar una coalición de ultraderecha con todos los presidentes de la región afines a su ideología. Les planteó la creación de “The Shields of America” o una nueva especie de “Escuela de las Américas” pero apuntando supuestamente al narcotráfico.

Trump está tratando de instalar el discurso de la “Guerra contra las Drogas”, la misma vieja retórica que usó Ronald Reagan en los años 80, y que culminó en el escándalo Irán-Contras, cuando se descubrió que se realizaba una triangulación de dinero ilegal, con el visto bueno del presidente, para atacar e intentar acabar con la Guerrilla Sandinista en Nicaragua, por lo tanto, el discurso anti drogas ocultaba una intencionalidad política, porque el consumo de cocaína y heroína en las calles de EEUU aumentó exponencialmente durante la administración Reagan.

Ahora Trump insta a sus aliados políticos (Kast, Bukele, Milei, etc) a apoyarlo en esta “cruzada”, sin embargo, deja fuera de esta política a México y Colombia, países que han debido enfrentarse con fuertes “Carteles y los capos de la Droga”. Por eso, el discurso trumpista oculta otra cosa: tratar de embarcar a sus socios en sus aventuras expansionistas. Por eso creo que esta asociación se asemeja a la política de la Escuela de las Américas y el Plan Cóndor. Trump llama a usar “fuerza militar letal para acabar con el narcotráfico”, claro que la definición de enemigo o narcotraficante queda a total discreción del propio Trump, y sus aliados tendrán que seguirlo, e incluso poner sus fuerzas militares a disposición de EEUU.

Mientras tanto, y para que coincida con el acto de asunción presidencial de Kast, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, niño símbolo de la Fundación Jaime Guzmán, se movió rápidamente junto al Consejo de Monumentos Nacionales, para reinstalar la estatua del general Baquedano en la plaza que alguna vez llevó su nombre. Algún sicólogo señalaría que lo que ocurre es la vieja pulsión sexual de la derecha por el militarismo. Para muchos de ellos, a falta de no poder disponer de una estatua del dictador Pinochet a quien rendirle honores, entonces le deben “encender velitas” al militar de la Guerra del Pacífico. Además, este gesto sería la mejor manera que tienen para borrar con todo vestigio del “Octubrismo” o “Estallido delictual”, que vivieron como una terrible pesadilla, casi tanto como los “horribles años de la Unidad Popular”.

Afortunadamente, los próximos años serán de Orden y de “Mano Dura”. Excepto, claro está, para los viejitos de Punta Peuco. Por eso, el Senador Chahuán (RN) y Cruz-Coke (Evópoli), tomaron un texto de la abogada de Miguel Krasnoff, y con copy paste, lo convirtieron en un proyecto de Ley para liberar por motivos humanitarios a todos aquellos condenados mayores de 70 años con alguna enfermedad crónica de base, para que concluyan sus condenas en sus hogares, y TODA A DERECHA VOTÓ A FAVOR.

Esto vuelve a demostrar que, a pesar de los intentos de los medios hegemónicos de querer hacer distinciones valóricas, en Chile no existe distinción entre la supuesta Centro Derecha, Derecha, y Ultraderecha, al final del día TODOS SON PINOCHETISTAS. Sin embargo, parece que con esta ley les salió el tiro por la culata, y el grado de imbecilidad de los “honorables” les impidió darse cuenta que este proyecto no solo favorecía a Krassnoff, o al padre del senador Macaya (quien votó a favor), también dejaba en libertad a varios asesinos y violadores comunes, como el asesino serial de Alto Hospicio o a la denominada Quintrala.

Ahora queda por esperar el ingreso de las nuevas autoridades del Congreso, aunque no hay mucha esperanza que sean sujetos idóneos o probos. El hecho de que el Partido de la Gente se constituya como el partido bisagra del sistema político, con líderes tan populistas como Pamela Jiles o el propio Parisi, no ofrecen mucho optimismo respecto del poder Legislativo…Porque del Ejecutivo ya sabemos quién lo encabezará y lo que NO podremos esperar de él.Política.

-El autor, Cristián Martínez Arriagada, es cientista político

*Fuente: prensaOPAL