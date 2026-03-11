Daniel Matamala hablando sobre el nuevo gobierno de Chile

11 de marzo de 2026

Daniel Matamala es entrevistado por la periodista argentina Julia Mengolini, teniendo como tema principal las posibles líneas de trabajo y conducta del gobierno de Kast, con los fantasmas de su pasado y las sombras que provocan fuerzas del pinochetismo que creen que ha llegado la hora de su venganza.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>