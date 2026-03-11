Daniel Matamala hablando sobre el nuevo gobierno de Chile
por Julia Mengolini (Argentina) - Daniel Matamala (Chile)
4 horas atrás 1 min lectura
11 de marzo de 2026
Daniel Matamala es entrevistado por la periodista argentina Julia Mengolini, teniendo como tema principal las posibles líneas de trabajo y conducta del gobierno de Kast, con los fantasmas de su pasado y las sombras que provocan fuerzas del pinochetismo que creen que ha llegado la hora de su venganza.
FF.AA chilenas presionan al gobierno de Bachelet a no firmar TPI
por Eduardo Andrade Bone (Chile)
20 años atrás 8 min lectura
Monedero se confiesa ante Pablo Iglesias: ‘Yo sé que tú eres de los que no traicionan’
por Pablo Iglesia (España)
5 años atrás 4 min lectura
Una estatua de Donald Trump desnudo sorprendió a los turistas en Nueva York
por Infobae.com
10 años atrás 1 min lectura
¿Estados Unidos está detrás de la intentona golpista en Turquía?
por Actualidad RT
10 años atrás 6 min lectura
Carta abierta a mi hermano Jaime (Guzmán)
por Rosario Guzmán E. (Chile)
9 años atrás 15 min lectura
«La figura de Manuel Baquedano sí representa lo que se hizo durante las campañas en La Araucanía»
por Consuelo Figueroa (Chile)
1 hora atrás
11 de marzo de 2026
“La invasión al sur de la frontera tenía como fin el exterminio del pueblo Mapuche (…) y la figura de Baquedano, sí representa en medida esas acciones porque es lo que hizo el Ejército chileno tanto en el sur como en el norte en la Guerra del Pacífico”
“Baquedano, Kast y la Ley Krassnoff”
por Cristián Martínez Arriagada (Chile)
3 horas atrás
11 de marzo de 2026
La nueva temporada política chilena trae un guion bastante claro: bendiciones que llegan desde Washington, cruzadas militares recicladas de los años 80, monumentos reinstalados para tranquilizar nostalgias castrenses y parlamentarios que, conmovidos por un repentino espíritu humanitario, intentan liberar a los viejos verdugos de la dictadura. Todo muy coherente… si lo que se busca es que el pasado vuelva a gobernar el presente.
¡Manifiesto por la libertad de los Presos Políticos Saharauis!
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
1 semana atrás
02 de marzo de 2026
Se cumplen ahora cinco años desde que los integrantes del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) en cárceles marroquíes, y cuantas personas solidarias lo desean, nos concentramos aquí, en la Plaza de la Provincia, en Madrid, ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, todos los lunes, para exigir que el Gobierno de España reclame la puesta en libertad de los presos políticos saharauis.
