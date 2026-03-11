Articulos recientes

11 Mar 2026

Daniel Matamala hablando sobre el nuevo gobierno de Chile

por Julia Mengolini (Argentina) - Daniel Matamala (Chile)

4 horas atrás 1 min lectura

11 de marzo de 2026

Daniel Matamala es entrevistado por la periodista argentina Julia Mengolini, teniendo como tema principal las posibles líneas de trabajo y conducta del gobierno de Kast, con los fantasmas de su pasado y las sombras que provocan fuerzas del pinochetismo que creen que ha llegado la hora de su venganza.

