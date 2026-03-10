«Si algún día grito «Viva Chile», será el día en que realmente Chile sea del pueblo y libre»

10 de marzo de 2026

El otro Chile

El de vendedores ambulantes, de estudiantes,

Deudores, trabajadores y cesantes frustrados,

El de subcontratados, portuarios,

Mineros, pobladores y obreros explotados

(Staylok)

En la noche luna llena…

En el día suenan las sirenas…

(Portavoz)

Vengo de Chile… el bajo Chile anónimo

Actores secundarios en un filme antagónico

Ese Chile que definen de «clase media»

Pero tienen las medias deudas que los afligen y los asedian

El Chile de mis iguales y los tuyos

Que no salen en las páginas sociales de «El Mercurio»

No tienen estatuas y no tienen calles principales

Y no son grandes personajes en las putas historias oficiales

El de montones de poblaciones que nacieron

Por los mismos pobladores en las tomas de terreno

El de casas bajas, pareadas y los bloques

Las «casas chubi» y los departamentos básicos pa’ pobres

El de los almacenes y bazares varios

Que quiebran cuando invade el barrio un supermercado

El de los cachureos, ferias y persas

Que resiste con fuerza el monopolio bestia del centro comercial

El de los que se van en Metro pa’ la pega

Parados y repletos, y en Metro a la casa llegan

De los que hacen su viaje en Transantiago o micro

Y no pagan el pasaje cuando está la mano, m’ijo

El Chile de los carritos de completos

Y sopaipillas que siempre pillas en la esquina de un ghetto

Donde hay menos escuelas que botillerías

El Chile de mis secuelas, de mis penas y de mis alegrías

(Staylok)

Vengo del Chile común y corriente

Ese que no sale en comerciales de TV

Donde los grifos se abren, porque aquí el sol sí arde

Cuidado con quemarte con este mensaje

(Portavoz)

Vengo del Chile de Víctor Jarra y la Violeta Parra

Los Hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada

El Chile de los 33 mineros atrapados

Que casi murieron por culpa del negrero empresario

Ese Chile de los Liceos Industriales,

Particulares, Subvencionados y Municipales

El de universitarios endeuda’os que tienen que pagar

Como 2 carreras más de las que han estudiado

El Chile que realmente que sufrió con el cataclismo

Y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos

Un terremoto no discrimina, y es verdad

Pero si esta forma de vida asesina y criminal

El de los hospitales colapsa’os, donde no hay camilla

Y te atienden en la silla o en cualquier la’o

Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos

Y un infierno es si el AUGE no te ha abrigado

Vengo del Chile de la mayoría

Que cargan en el lomo el trono de unos pocos todo el puto día

El que está en las penas de mi poesía

El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías

(Stailok)

Vengo del Chile común y corriente

Ese que no sale en comerciales de TV

Donde los grifos se abren, porque aquí el sol sí arde

Cuidado con quemarte con este mensaje

(Portavoz)

Sus discursos de «unidad nacional»

Son sólo eso -discursos- porque otra es la realidad

Vivimos en una sociedad segrega’a

Y no es casualidad: siempre lo quiso así la clase acomoda’a

Porque eso cuando en Chile pienso

No te hablo de banderas y emblemas, te hablo del Chile que vengo

Lo siento, pero si algún día grito «Viva Chile»

Será el día en que realmente Chile sea del pueblo y libre

Canto de los miles y miles…

Desde abajo preparando los misiles…

Es el poblacional…