«Si algún día grito «Viva Chile», será el día en que realmente Chile sea del pueblo y libre»
por Portavoz con Staylok
10 de marzo de 2026
El otro Chile
El de vendedores ambulantes, de estudiantes,
Deudores, trabajadores y cesantes frustrados,
El de subcontratados, portuarios,
Mineros, pobladores y obreros explotados
(Staylok)
En la noche luna llena…
En el día suenan las sirenas…
(Portavoz)
Vengo de Chile… el bajo Chile anónimo
Actores secundarios en un filme antagónico
Ese Chile que definen de «clase media»
Pero tienen las medias deudas que los afligen y los asedian
El Chile de mis iguales y los tuyos
Que no salen en las páginas sociales de «El Mercurio»
No tienen estatuas y no tienen calles principales
Y no son grandes personajes en las putas historias oficiales
El de montones de poblaciones que nacieron
Por los mismos pobladores en las tomas de terreno
El de casas bajas, pareadas y los bloques
Las «casas chubi» y los departamentos básicos pa’ pobres
El de los almacenes y bazares varios
Que quiebran cuando invade el barrio un supermercado
El de los cachureos, ferias y persas
Que resiste con fuerza el monopolio bestia del centro comercial
El de los que se van en Metro pa’ la pega
Parados y repletos, y en Metro a la casa llegan
De los que hacen su viaje en Transantiago o micro
Y no pagan el pasaje cuando está la mano, m’ijo
El Chile de los carritos de completos
Y sopaipillas que siempre pillas en la esquina de un ghetto
Donde hay menos escuelas que botillerías
El Chile de mis secuelas, de mis penas y de mis alegrías
(Staylok)
Vengo del Chile común y corriente
Ese que no sale en comerciales de TV
Donde los grifos se abren, porque aquí el sol sí arde
Cuidado con quemarte con este mensaje
(Portavoz)
Vengo del Chile de Víctor Jarra y la Violeta Parra
Los Hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada
El Chile de los 33 mineros atrapados
Que casi murieron por culpa del negrero empresario
Ese Chile de los Liceos Industriales,
Particulares, Subvencionados y Municipales
El de universitarios endeuda’os que tienen que pagar
Como 2 carreras más de las que han estudiado
El Chile que realmente que sufrió con el cataclismo
Y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos
Un terremoto no discrimina, y es verdad
Pero si esta forma de vida asesina y criminal
El de los hospitales colapsa’os, donde no hay camilla
Y te atienden en la silla o en cualquier la’o
Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos
Y un infierno es si el AUGE no te ha abrigado
El de vendedores ambulantes, de estudiantes,
Deudores, trabajadores y cesantes frustrados,
El de subcontratados, portuarios,
Mineros, pobladores y obreros explotados
Vengo del Chile de la mayoría
Que cargan en el lomo el trono de unos pocos todo el puto día
El que está en las penas de mi poesía
El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías
(Stailok)
Vengo del Chile común y corriente
Ese que no sale en comerciales de TV
Donde los grifos se abren, porque aquí el sol sí arde
Cuidado con quemarte con este mensaje
(Portavoz)
Sus discursos de «unidad nacional»
Son sólo eso -discursos- porque otra es la realidad
Vivimos en una sociedad segrega’a
Y no es casualidad: siempre lo quiso así la clase acomoda’a
Porque eso cuando en Chile pienso
No te hablo de banderas y emblemas, te hablo del Chile que vengo
Lo siento, pero si algún día grito «Viva Chile»
Será el día en que realmente Chile sea del pueblo y libre
Canto de los miles y miles…
Desde abajo preparando los misiles…
Es el poblacional…
"Si algún día grito "Viva Chile", será el día en que realmente Chile sea del pueblo y libre"
