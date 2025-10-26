Comunicado de la familia de Julia Chuñil: 8 de noviembre se cumple un año de su desaparecimiento
por Lissette Sánchez, nieta de Julia Chuñil
29 mins atrás 1 min lectura
26 de octubre de 2025
Comunicado de la Familia de Julia Chuñil a movilización para este 8 de noviembre a un año de la desaparición forzada de Julia Chuñil. Realizado por Lizze Sánchez quien es la nieta de Julia Chuñil, una líder indígena mapuche que desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, Chile.
«A un año de su desaparición forzada, seguimos exigiendo y que nos digan dónde está. También como nación mapuche lo debemos unir y alzar la voz por Macarena Valdés, Emilia Baú, Nicolás Aquiltremán, Camilo Catrillanca, MatíasCatrileo y también exigir dónde está José Huenante».
Más sobre el tema:
2005: José Huenante, adolescente, Detenido Desaparecido en democracia
José Huenante, niño mapuche, desaparecido cuando tenía 16 años:
Comunicado de la familia de Julia Chuñil: 8 de noviembre se cumple un año de su desaparecimiento
Artículos Relacionados
Murió Juan Guzmán Tapia, el juez que procesó a Pinochet
por
5 años atrás 2 min lectura
Escándalo por la foto de Kamala Harris en la tapa de Vogue: aparece con la piel blanqueada y más delgada
por
5 años atrás 5 min lectura
Antecedentes sobre la riqueza y complejidad cultural de Perú: El legado cultural de José Marías Arguedas
por Renán Vega Cantor (Perú)
4 años atrás 60 min lectura
Zaira Arias, referenta juvenil de Perú Libre: «Vivimos aires de esperanza»
por Carlos Aznarez (Perú)
4 años atrás 9 min lectura
Chile y el mundo de pié por los DD.HH. y la Independencia en el Sahara Occidental
por Organizaciones Populares (Chile)
3 años atrás 1 min lectura
Putin: Los acontecimientos actuales ponen fin a la dominación política y económica mundial de Occidente
por RT.DE
4 años atrás 2 min lectura
Rebelión antineoliberal: la derecha empobrecedora hastió a Perú y Ecuador
por Medios Internacionales
14 horas atrás
26 de octubre de 2025
Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan hablamos de la rebelión antineoliberal en los países andinos.
La soberanía sobre el Sáhara Occidental “pertenece exclusivamente al pueblo saharaui”, conforme al dictamen de la Corte Internacional de Justicia
por Francisco Carrión (España)
14 horas atrás
25 de octubre de 2025
“El único camino viable —subraya el documento— es aquel que conduzca a negociaciones serias, creíbles y con plazos determinados, sin condiciones previas y bajo los auspicios de las Naciones Unidas”.
La soberanía sobre el Sáhara Occidental “pertenece exclusivamente al pueblo saharaui”, conforme al dictamen de la Corte Internacional de Justicia
por Francisco Carrión (España)
14 horas atrás
25 de octubre de 2025
“El único camino viable —subraya el documento— es aquel que conduzca a negociaciones serias, creíbles y con plazos determinados, sin condiciones previas y bajo los auspicios de las Naciones Unidas”.
El Sahara exige un ¡Referendum ya!: «La paz no puede llegar por intrigas o maniobras»
por El Independiente (España)
3 días atrás
23 de octubre de 2025 El Polisario avisa de que no aceptará una solución «impuesta» para el Sáhara: «La paz no puede llegar por intrigas o maniobras» El líder…
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.