26 Oct 2025

Comunicado de la familia de Julia Chuñil: 8 de noviembre se cumple un año de su desaparecimiento

por Lissette Sánchez, nieta de Julia Chuñil

29 mins atrás 1 min lectura

26 de octubre de 2025

Comunicado de la Familia de Julia Chuñil a movilización para este 8 de noviembre a un año de la desaparición forzada de Julia Chuñil. Realizado por Lizze Sánchez quien es la nieta de Julia Chuñil, una líder indígena mapuche que desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, Chile.

«A un año de su desaparición forzada, seguimos exigiendo y que nos digan dónde está. También como nación mapuche lo debemos unir y alzar la voz por Macarena Valdés, Emilia Baú, Nicolás Aquiltremán, Camilo Catrillanca, MatíasCatrileo y también exigir dónde está José Huenante».

Más sobre el tema:

2005: José Huenante, adolescente, Detenido Desaparecido en democracia

 

José Huenante, niño mapuche, desaparecido cuando tenía 16 años:

Corrupcion, Derecho y justicia

Carlos Gajardo dice que veredicto del caso SQM contiene argumentos “delirantes” y duda de la capacidad de las juezas

