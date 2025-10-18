¿Se enfrentarán los BRICS a EE. UU. en Palestina y Venezuela?

18 de octubre de 2025

El historiador y autor Vijay Prashad se une a India & Global Left para debatir sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Israel —desde Gaza y Palestina hasta Venezuela— y si los BRICS están dispuestos o son capaces de enfrentarse al imperialismo. Exploramos cómo Estados Unidos proyecta su poder militar, financiero y mediático en el Sur Global, los límites de la solidaridad de los BRICS y cómo podría ser un auténtico frente antiimperialista en el mundo multipolar actual.