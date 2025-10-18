Articulos recientes

18 Oct 2025

Noticias

¿Se enfrentarán los BRICS a EE. UU. en Palestina y Venezuela?

por India & Global Left Español

3 horas atrás 1 min lectura

El historiador y autor Vijay Prashad se une a India & Global Left para debatir sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Israel —desde Gaza y Palestina hasta Venezuela— y si los BRICS están dispuestos o son capaces de enfrentarse al imperialismo. Exploramos cómo Estados Unidos proyecta su poder militar, financiero y mediático en el Sur Global, los límites de la solidaridad de los BRICS y cómo podría ser un auténtico frente antiimperialista en el mundo multipolar actual.

Etiquetas #brics #gaza #india #palestina #venezuela
Jordan Goudreau destapa el papel de EE. UU. en el fallido golpe a Venezuela

La historia de la derecha, negacionismo y cobardía

