¿Se enfrentarán los BRICS a EE. UU. en Palestina y Venezuela?
por India & Global Left Español
3 horas atrás 1 min lectura
18 de octubre de 2025
El historiador y autor Vijay Prashad se une a India & Global Left para debatir sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Israel —desde Gaza y Palestina hasta Venezuela— y si los BRICS están dispuestos o son capaces de enfrentarse al imperialismo. Exploramos cómo Estados Unidos proyecta su poder militar, financiero y mediático en el Sur Global, los límites de la solidaridad de los BRICS y cómo podría ser un auténtico frente antiimperialista en el mundo multipolar actual.
Salvador Allende y Victor Jara, con ayuda de la IA, cantan en Solidaridad con Palestina
por Red Creators Network
31 segundos atrás
18 de octubre de 2025
Las figuras simbólicas más destacadas de la humanidad en el último siglo cantan las canciones de la humanidad contra el genocidio que tiene lugar en Palestina.
La historia de la derecha, negacionismo y cobardía
por Enrique Villanueva Molina (Chile)
24 horas atrás
17 de octubre de 2025
La vida es el elemento básico de la existencia humana. Por lo tanto, todas las religiones y filosofías consideran esencial su respeto. Por esto, existe consenso en estimar hoy, en el lenguaje de los derechos humanos, que el principal de todos los derechos es el derecho a la vida. Y que, también, el más grave crimen es atentar contra la vida de otro ser humano.
¡El sionismo no pasará!
por Solidaridad y Resistencia
3 días atrás
15 de octubre de 2025
El sionismo no pasará, la liberación de Palestina es una herida abierta que lastima la conciencia de toda la especie humana y no podemos cerrar los ojos ante esa realidad tratando de ignorar el genocidio existente en Gaza.
