Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
09 Oct 2025

Noticias

Derechos Humanos, Fascismo, No a la guerra, Palestina, Sionismo

Palestina: ¡No habrá Paz sin justicia!

por La Base (España)

3 horas atrás 1 min lectura

Palestina: ¡No habrá Paz sin justicia!
Compartir:

09 de octubre de 2025

En el programa de hoy, 9/10/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo analizan el acuerdo entre el régimen israelí y la resistencia palestina, anunciado por Donald Trump, para un alto al fuego y un intercambio de prisioneros, como primer paso hacia una hipotética «paz» en Palestina. Con la participación de la periodista Olga Rodríguez.

Compartir:
Etiquetas #gaza #genocidio #israel #justicia #palestina #paz
Colonialismo, Derechos Humanos, Fascismo, Justicia, No a la guerra, Palestina, ...

Una negociación sin alma: el falso armisticio de Trump y Netanyahu

Derechos Humanos, Politica, Pueblo Mapuche, Resistencia

Julia Chuñil. A 11 meses de su desaparición: Manifestación en el Cerro Huelén exige verdad y justicia

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.