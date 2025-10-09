Julia Chuñil. A 11 meses de su desaparición: Manifestación en el Cerro Huelén exige verdad y justicia

En las faldas del Winkul Huelén (Cerro Santa Lucía) se desarrolló una manifestación autoconvocada por organizaciones sociales y comunitarias, que reunieron a decenas de personas con lienzos, afafanes y discursos de denuncia contra el Estado y sus poderes relacionados con la justicia y sus instituciones.

Durante la jornada, se exigió esclarecer la desaparición de Julia Chuñil y se denunció la complicidad del Estado, el poder judicial, la CONADI y las empresas extractivistas, responsables del encubrimiento que mantiene el caso impune pese a las múltiples alertas sobre irregularidades en la investigación y el rol de las empresas en la zona.

Cabe destacar que durante la mañana del jueves, un grupo de sectores autoconvocados mapuche irrumpieron pacíficamente en las oficinas de la CONADI exigiendo la verdad y justicia por Julia Chuñil con una entrega de informe sobre venta ilegal del territorio y bosque nativo al empresario Morstandt.

Las manifestaciones de este jueves, que desarrollaron a nivel nacional, se enmarcan en las acciones de cara al 8 de noviembre, cuando diversas organizaciones sociales, estudiantiles y territoriales impulsan una movilización nacional por Julia Chuñil y contra la impunidad estructural que protege a los responsables políticos y empresariales de la violencia en territorio mapuche.

Desde el Cerro Huelén, el llamado fue claro: seguir organizándose de manera independiente del gobierno y el Estado, articulando la lucha por verdad y justicia por Julia Chuñil.

*Fuente: LaIzquierdaDiario

Al caer la noche, la manifestación que había transcurrido pacificamente, fue agredida por la represión policial con zorrillos, guanacos y carros celulares. Mandaron piquetes de pacos motoristas tirando gas pimienta con spray.