Lanzamiento del libro de Jorge Lavandero en el círculo de Periodistas

Tengo que dejar mi legado hacia el futuro. Creo que mi diario Fortín Mapocho con su larga y audaz lucha contra el dictador, junto a los periodistas que me acompañaron y se atrevieron, es parte de mi legado que creo importante. En algunos días más daré otras fechas y lugares donde se lanzará. Tuve un problema con el fallecimiento de mi editor y amigo Ricardo Pérez, aun así estamos listos para comenzar los lanzamientos:

.

Dónde: Circulo de Periodistas

Dirección: Amunátegui 31

Cuándo: 30 de septiembre de 2025

Hora: 18:00 horas

.

El Circulo de Periodistas que queda en Amunategui, casi Alameda (metro Moneda). Allí, el 30 de septiembre a las 18 horas, nos podremos ver personalmente, con todos mis amigos y amigas. Por cierto, en el lanzamiento estará mi libro.

Será una gran alegría poder verlos.

.

Jorge Lavandero