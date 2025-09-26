Articulos recientes

26 Sep 2025

Lanzamiento del libro de Jorge Lavandero en el círculo de Periodistas

por Jorge Lavandero Illanes (Chile)

26 de septiembre de 2025

Tengo que dejar mi legado hacia el futuro. Creo que mi diario Fortín Mapocho con su larga y audaz lucha contra el dictador, junto a los periodistas que me acompañaron y se atrevieron, es parte de mi legado que creo importante. En algunos días más daré otras fechas y lugares donde se lanzará. Tuve un problema con el fallecimiento de mi editor y amigo Ricardo Pérez, aun así estamos listos para comenzar los lanzamientos:
.
Dónde: Circulo de Periodistas
Dirección: Amunátegui 31
Cuándo: 30 de septiembre de 2025
Hora: 18:00 horas
.
El Circulo de Periodistas que queda en Amunategui, casi Alameda (metro Moneda). Allí, el 30 de septiembre a las 18 horas, nos podremos ver personalmente, con todos mis amigos y amigas. Por cierto, en el lanzamiento estará mi libro.
Será una gran alegría poder verlos.
.
Jorge Lavandero
