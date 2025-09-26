Articulos recientes

26 Sep 2025

Noticias

Democracia, Politica

Entrevista a Jeannette Jara

por TVN (Chile)

49 mins atrás 1 min lectura

Entrevista a Jeannette Jara
26 de septiembre de 2025

La candidata oficialista, Jeannette Jara, compartió en el «Buenos Días a Todos» sus propuestas para un eventual gobierno en materias de seguridad, económicas, sociales, salud y migración.

Etiquetas #campaña presidencial 2025 #chile #jeannette jara
