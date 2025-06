Colombia: Los niños sicarios

10 de junio de 2025

La cara del sicario que atentó contra Miguel Uribe Turbay, grabada mientras repetía esta frase: “Déjenme darles los números”, de inmediato me remitió a la foto que acompaña este texto, donde aparece Andrés Arturo Gutiérrez Maya, el sicario que asesinó a Bernardo Jaramillo quien tenía apenas 15 años, uno más que el de antier.

Pese a que Bernardo Jaramillo, según la edición 412 de Semana, era “el hombre más custodiado del país”, Andrés Arturo Gutiérrez Maya se le acercaría fácilmente en el Puente Aéreo de El Dorado y lo ametrallaría a quemarropa con una Mini Ingram 380, impactándole el cuello, el tórax y el abdomen:

“Mi amor, no siento las piernas. Estos hijueputas me mataron. Abrázame y protégeme que me voy a morir”,