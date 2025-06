Teología Judía de la Liberación de Palestina. Renovación en marcha del judaísmo antisionista

La renovación del judaísmo antisionista en Europa es uno de los principales efectos del 7 de octubre de 2023 y forma parte plena de la movilización en apoyo de la causa palestina en Europa. ¿Quiénes son los judíos y judías antisionistas? ¿Cuál es el sentido de su compromiso con Palestina? ¿Cuáles son sus referencias históricas y religiosas? Descifrado de un movimiento judío que avanza a grandes pasos y de la creación de la nueva red judía europea “European Jews for Palestine”.

“Los tiempos de aislamiento han terminado”, anuncia Eleonore Merza-Bronstein, con un keffiyeh al cuello y una kippa con forma de calabaza sobre la cabeza, desde el séptimo piso del edificio Paul-Henri Spaak del Parlamento Europeo en Bruselas. Su ardiente discurso, convertido en viral en las redes sociales, forma parte del combate de la Alianza Judía Antisionista de Bélgica (AJAB). Así es, enarbolar hoy día una kippa calabaza ya no sólo simboliza la unidad entre judaismo y Palestina, sino también al judaísmo antisionista.

La decoración es formal. Lejos de los espacios militantes habituales, como las manifestaciones de calle o las acampadas de estudiantes en los campus, aquí no hay megáfonos ni banderolas. Eleonore Merza-Bronstein está delante de una bandera europea, en directo en una sala de conferencias del Parlamento de la UE en Bruselas, el corazón mismo de la democracia a escala europea.

Este discurso forma parte de un acontecimiento excepcional: el lanzamiento de la nueva red judía europea en apoyo a la causa palestina, “European Jews for Palestine” (EJP), el 3 de octubre de 2024. Esta fecha no es anodina: a pocos día de la fecha aniversario del 7 de octubre, corresponde al 1º Tishrei 5785, el nuevo año en el calendario judío, la fiesta de Rosh Hashana.

Para comprender la creación de la red EJP, hay que conocer ante todo la historia de TSEDEK! -colectivo judío decolonial. Este colectivo militante apareció públicamente por primera vez en junio de 2023, participando en la movilización popular contra la violencia policial en Francia, tras el asesinato de Nahel Merzouk, un adelescente de 17 años muerto a tiros por el policía Florien M. en un control de carreteras en Nanterre, en la región parisina.

Sólo algunos meses después, tras el 7 de octubre, este pequeño grupo de militantes judíos ganó rápidamente visibilidad. En diciembre de 2023, la Alcaldía de Paría anuló la conferencia del coletivo con la célebre filósofa estadounidense, feminista y judía, Judith Butler. Otros cine-debates organizados por este colectivo parisino fueron anulados a continuación. Ante la censura, TSEDEK! decidió responder organizando, junto con la Unión Judía francesa por la Paz (UJFP), un “mítin judío internacional” e invitar a otros grupos judíos antisionistas europeos. El cartel de anuncio del mítin recoge una imagen icónica del Bund, movimiento obrero antisionista de comienzos del siglo XX.

El sábado 30 de marzo de 2024 fue el comienzo de una nueva red judía europea. Representantes de toda Europa llegaron a la gran sala del Partido Obrero Independiente (POI) en el distrito X de París: desde Holanda, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, España, Luxemburgo, Suiza, Italia… La sala estaba llena. Un grupo de militantes judíos del colectivo sionista “Viviremos” fue bloqueado fuera por el servicio de orden del POI. Después de una jornada de mesas redondas, titulada “Guerra colonial en Palestina – Antisemitismo – Represiones”, el siguiente día estuvo dedicado a un intercambio entre los diferentes colectivos presentes, que decidieron continuar el trabajo juntos: se creó una lista de difusión a escala europea para mantenerse en contacto. Una semana más tarde, trece colectivos judíos, procedentes de diez países, firmaron una declaración común contra el genocidio y el sionismo.

Es interesante señalar que algunos grupos judíos, aún estando presentes en el mítin de Paris, no firmaron esta declaración conjunta, al considerarla demasiado antisionista. El grupo Na’amod – Judíos británicos contra la ocupación, creado en 2019 en el Reino Unido, está en contra de la ocupación y el apartheid, pero no comparte las posiciones antisionistas; mientras que la Unión de Judíos Progresistas de Belgica (UPJB) se definió más bien como ‘no sionista’. Así, en su comunicado de prensa del 7 de octubre de 2024, “Un año de matanza. Honrar a las víctimas actuando por la paz y la justicia”, no hacía ninguna crítica al sionismo. El término ‘genocidio’ tampoco fue utilizado en el comunicado del grupo belga.

Inspirados por esta nueva dinámica internacional, se han creado nuevos colectivos, tanto para participar en el movimiento como para informarse, como AJAB en Bélgica, o el colectivo Marad – colectivo judío decolonial, en la Suiza francófona -”marad” es la raíz común en las lenguas semíticas para decir “revuelta”.

La red informal surgida del mítin de París continúa con reuniones en línea, conversaciones por correo electrónico y sesiones de redacción de un manifiesto común, que fundamente la identidad y los objetivos dela EJP, “Quiénes somos y por qué nos comprometemos”. Mientras que la declaración común de abril de 2024 tras el mítin internacional en París fue redactada rápidamente y estuvo centrada en la urgencia de detener el genocidio en Gaza, el manifesto de EJP está más desarrollado, sobre todo en el sentido del compromiso por Palestina en tanto judías y judíos, en la reivindicación de una identidad judía en oposición al sionismo, y en la lucha contra el antisemitismo y su instrumentalización.

¿Quiénes son los judíos y judías antisionistas?

La EJP está compuesta hoy día por 23 grupos provenientes de 16 países diferentes. En su mayor parte son informales, sin entidad legal ni cuenta bancaria, y la mayoría se crearon tras el 7 de octubre de 2023 y en el movimiento de movilización contra el genocidio en Gaza. Estos colectivos han sido creados de manera orgánica: las y los militantes se reúnen in situ, en movilizaciones contra la guerra, en manifestaciones, y deciden permanentizar esta solidaridad levantando con una sola voz su convicción antisionista. El protocolo suele ser simple: encontrar un nombre, crear un logo, abrir una cuenta en Instagram.

Estos colectivos son muy activos y están presentes en las redes sociales, y también en las manifestaciones por Palestina y en las acampadas universitarias. Todos dicen estar muy solicitados por las otras organizaciones de solidaridad con Palestina, y por los periodistas. Con muy pocos medios y un pequeño número de militantes, esta renovación del judaísmo antisionista en Europa ha ganado pronto visibilidad, no sólo en los medios militantes por Palestina sino también más allá.

Para el antropólogo Eleonore Merza-Bronstein esto no es más que un comienzo. Afirma que “los tiempos en que éramos considerados voces marginales y poco representativas ya han terminado. Estamos decididos a influir en el debate público, venimos a desafiaros, estamos decididos a hacer oir que rechazamos a Israel la centralidad de nuestra existencia. (…) Reconocemos que la creación de un estado judío en la Palestina histórica ha supuesto una injusticia contra el pueblo palestino, injusticia que perdura hoy, y de la que Gaza es probablemente uno de los episodios históricos más violentos. (…) Pensamos, en cambio, que podemos hacer comunidad en todas partes, más allá de fronteras nacionales, heredadas de imperios coloniales (…) Justamente porque somos judías, porque somos judíos, orgullosos de nuestra historia, nos mantenemos sin equívocos al lado del pueblo palestino”.

Se asume y reivindica la línea política antisionista, llamando a la liberación del sionismo de toda la Palestina histórica, del Mediterráneo al Jordán, aunque la etiqueta “antisionista” no siempre es utilizada por los miembros de la red que muchas veces prefieren no emplearla. Suelen preferir el término “decolonial”, o un posicionamiento “por una paz justa” o “por Palestina”. Además de su compromiso por Palestina, estos grupos tienen un enfoque de reconexión con la cultura judía, en torno a las fiestas judías y sus tradiciones, situándose en una tendencia progresista, abierta y laica. La mayor parte de las y los militantes tienen una edad entre 25 y 35 años: es la nueva generación del militantismo judío antisionista, inspirada por los movimientos feministas y queer, y por prácticas importadas del movimiento judío antisionista estadounidense.

El militantismo judío entre el aquí y Palestina

Para Eleonore Merza-Bronstein la solidaridad judía no se limita a Palestina, es un compromiso universal: “Nuestro judaísmo nos invita a ser solidarios con los pueblos oprimidos en todo el mundo, y también aquí -donde habitamos, donde militamos”.

Con ese mismo espíritu, Fenya Fischler, en nombre del grupo judío belga flamenco Een Andere Joodse Stem (EAJS), Otra Voz Judía, habla del concepto de “Doykait”, o de “aquí-dad”. Este concepto, basado en la palabra yiddish “do”, que significa “aquí”, fue desarrollada y promovida por la doctrina del Bund, un movimiento socialista judío obrero, laico, utópico, y firmemente antisionista, que continúa inspirando al judaísmo antisionista contemporáneo. El Bund -la Unión General de Trabajadores judíos- fue fundado en 1897 en Vilnius y fue muy popular entre el proletariado judío, aunque también entre la élite, en el conjunto del Yiddishland del Imperio ruso, lo que hoy día corresponde a Polonia, Ucrania, Lituania y Bielorrusia.

Un jovencísimo colectivo judío antisionista suizo germanófono creado en 2024 en Zurich eligió el nombre de Kollektiv Doykait, en homenaje a este concepto histórico reutilizado por una nueva generación de judías y judíos antisionistas. En paralelo, en 2021 en Berlín se creó un colectivo antisionista, formando parte también de la EJP, con el nombre de Jüdischer antifaschisticher Bund, o sencillamente Jewish Bund, un homenaje directo a aquel movimiento revolucionario.

Estas referencias políticas e identitarias de la historia judía en Europa son importantes, porque estos militantes se comprometen sobre todo en tanto que judías y en tanto que judíos.

El sentido espiritual del compromiso politico judío

En nombre del grupo danés Jøder For Retfærdif Fred 5784, Jews for Just Peace 5784, creado en octubre de 2023, Joy Kummer explica que su militantismo por Palestina está basado en la moral judía. Recoge conceptos procedentes de la tradición religiosa judía, como “Tikkun Olam”, que significa en hebreo “reparación del mundo”, incitando a las judías y a los judíos a actuar por la justicia, la compasión y la reparación de las injusticias de este mundo. Habla también de “Pikuah Nefesh”, “salvar una vida”, destacando su carácter sagrado. En nombre de TSEDEK!, Avi Melka hace referencia a los frutos consumidos por tradición durante Rosh Hashana, como la granada y el dátil, y su discurso termina con una corta oración en hebreo.

De un acontecimiento a una nueva solidaridad europea

En el lanzamiento de EJP tomaron también la palabra algunos diputados europeos para manifestar su apoyo a la nueva red. La participación de la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Parlamento (AFET), Hana Jalloul (Socialistas y Demócratas, España), del presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI), Mounir Satouri (Los Verdes/Alianza Libre Europea, Francia), así como Marc Botenga (La Izquierda, Bélgica) y Hanna Gedin (La Izquierda, Suecia), recrean la solidaridad de los colectivos judíos a escala institucional.

La renovación del judaísmo antisionista en Europa es una de los principales efectos del 7 de octubre de 2023 y desde entonces forma parte plena de la movilización pro-palestina en Europa. Esto significa, tal vez, un cierto cambio en el posicionamiento de las y los judíos de Europa respecto al Estado de Israel y la ideología sionista, a la manera de los judíos de Estados Unidos y el éxito de las organizaciones Jewish Voice for Peace o If Not Now”entre la juventud judía estadounidense. En todo caso, estas nuevas voces judías se hacen oir ya en Europa y es interesante escuchar lo que tienen que decir hoy y para mañana.

-El autor, Yoav Shemer-Kunz, miembro del consejo editorial de YAANI, es también miembro del colectivo TSEDEK! y del equipo de coordinación de la Red Judía Europea de Palestina, EJP.

