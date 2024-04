Imágen superior: Karol Cariola, Presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, desde hoy. Es la quinta mujer en ocupar ese cargo y la primera militante del Partido Comunista en lograrlo.

16 de abril de 2024

Quiero agradecer y saludar a todos mis colegas que han honrado la palabra empeñada y hoy han dado su voto favorable para que una militante del Partido Comunista de Chile por primera vez en la historia de nuestro país, pueda presidir la Cámara de Diputados y Diputadas.

También quiero agradecer a mi bancada por la confianza que depositan en mí, para entregarme esta importante responsabilidad de representarles en la mesa de esta corporación, a la máxima responsabilidad que es su presidencia. De cara al país, y frente a cada uno de mis colegas presente, quiero reafirmar nuestro compromiso con las instituciones y nuestro respeto y defensa irrestricta con la democracia; Soy militante de un partido que ha dado pruebas de ello, estando sus militantes, nuestros compañeros y compañeras, incluso dispuestos a dar la vida por ello.

Creo que hoy ha caído un veto atávico no solo anticomunista, sino que también antidemocrático. Porque la soberanía popular implica que, si el pueblo es capaz de votar y elegir a las y los comunistas para los cargos de representación popular en que hemos sido electos, con una bancada de 12 dipurtados y 2 senadores, con la representación de varias comunas y entre ellas la capital de nuestro país, o con la primera mayoria nacional en votos de esta camara de diputados y diputadas. No tienen porqué existir otro tipo de vetos, elitistas y antidemocráticos. Que solo recuerdan los peores momentos de nuestra historia, en que a traves de leyes malditas se ha intentado acallar nuestras ideas. La soberanía popular y la democracia implican también, respetar las elecciones que el pueblo de chile ha hecho. Y desde nuestro profundo valor por la democracia esperamos, que la disputa de las ideas no se transformen en descalificaciones y mentiras que solo ayudan a desprestigiar aun mas el ejercicio de la politica y las instituciones de nuestro pais.

Desde la mesa de la cámara trabajaremos y demostraremos que las acusaciones y temores que han intentado infundir no son solo injustas, sino que además carentes de fundamento. Trabajaremos como mesa poniendo a Chile y su pueblo como norte y referente de nuestras acciones, poniendo el bienestar del país por sobre cualquier punto de vista, cualquier sesgo, ya sean religiosos, políticos o ideológicos: para mi Chile y su pueblo están primero. Quienes me conocen saben que ese ha sido mi norte y así he trabajado desde el primer día me toco poner un pie en esta cámara como diputada electa. Las prioridades de la ciudadanía también son las nuestras, por lo que sin lugar a dudas, seguiremos acompañando al gobierno para sacar adelante con premura las reformas comprometidas que buscan mejorar la vida de los pensionados actuales y futuros, como la reforma de pensiones, el pacto fiscal, y la reforma de salud. De la misma manera que nos haremos cargo de seguir trabajando una agenda de seguridad, porque tenemos la conviccion de que las chilenas y chilenos tenemos derecho a vivir una vida libre de delicuencia. Quienes nos han acusado injustamente de querer trabar esta agenda, lo hacen con un interes politico muy mal intencionado. Y yo les hago un llamado a que combatir la delincuencia sea una tarea del conjunto de todas y todos los aquí presentes, del todas las fuerzas politicas de nuestro pais, que pongamos la energia en ello, mas que en generar mentiras y prejuicios por la prensa. Las chilenas y chilenos esperan mucho mas de sus representantes y debemos estar a la altura.

Desde aquí hago un llamado también a la oposición a colaborar con el desarrollo del país, a abandonar los llamados a atrofiar al gobierno, a abandonar los llamados a empantanar las políticas públicas que las ciudadanas y los ciudadanos anhelan y requieren con urgencia. Seremos una mesa llana, que representa como ya lo han notado, la diversidad de este parlamento, y que estará abierta a escuchar, dialogar y trabajar con todas las fuerzas, colaborando con el gobierno del presidente Gabriel Boric legítimamente electo y también dispuestos a escuchar e incorporar todas las ideas y propuestas que estén disponibles para contribuir al avance del país, al bienestar de nuestra patría y bienestar de su gente de Arica a Punta Arenas y del mar a la cordillera.

Chile no se detiene y nosotros tampoco, seguimos hacia adelante y esta mesa estará disponible para esos avances que son tan necesarios.

Agradezco nuevamente a quienes hoy me han entregado esta enorme responsabilidad, agradezco a mi familia, a mi equipo, por acompañarme, a mi partido por respaldarme, a nuestra coalición y especialmente a los jefes de comité que se la jugaron por el cumplimiento de este acuerdo y por supuesto a Chile, porque soy hija de esta patria y gracias a ella puedo hoy estar aquí cumpliendo con la importante labor de ser una de las 5 mujeres en toda la historia de Chile, en asumir este importante rol como presidenta de la cámara de diputados y diputadas.

Muchas gracias, que viva Chile y su pueblo