Raúl Zurita: “Mi deber, contra todo y aunque sea con los ojos muy llorosos, es la esperanza» 

17 de abril de 2023

Hoy en día el autor de Purgatorio y Anteparaíso tiene poca esperanza en nuestro futuro como país. El asomo de la ultraderecha y la reaparición del miedo como herramienta de lucha política, le hacen recordar los peores momentos de nuestra historia. Pero pese a su oscuro diagnóstico, afirma que siempre hay una variable desconocida que interfiere y hace que las cosas no lleguen al fondo.

¿Qué piensa usted respecto al momento que vive la especie humana? Aquella imagen diaria de las personas abducidas por su celular en los espacios públicos como las micros o metros.

Hay una profecía de Nietzsche, el desierto avanza. Es impresionante ver cómo nos hemos transformado prácticamente en unas partículas que se comunican a través de la red y los celulares. Me da una sensación apocalíptica, hay algo que va a pasar y que está pasando, pero no lo alcanzamos a dimensionar, porque la revolución tecnológica es de una gran magnitud y lo está cambiando todo, como si hubiera una zona oscura, autodestructiva, instalada que nos lleva a establecer comunicaciones atomizadas y la relación con los celulares que es una relación totalmente narcisista. Si sumas todo lo demás, como la sobreexplotación de los mares, el cambio climático, la desertificación y ese infinito de aterrorizantes etcéteras que hacen que cada vez sea más recurrente imaginarse la tierra como una piedra que gira ya sin nosotros. El terror frente al fin del mundo nació con lo humano, pero ahora aquí en este mundo lo que se ve nuevamente en el horizonte son las banderas negras del fascismo.

¿A qué se refiere con las banderas negras del fascismo?

Me parece muy impresionante, cómo este horizonte que uno creía totalmente superado por una especie de aprendizaje humano: las dos guerras mundiales y sus millones y millones de muertos, los incontables asesinados y desaparecidos en las feroces dictaduras latinoamericanas simplemente no existió. Nuevamente se está peleando como en la prehistoria, centímetro a centímetro con el miedo, con el terror, luego eso se traduce en más miedo y más terror. Entonces ve que hay gente que admira, y cada vez en forma más desembozada, las mega cárceles de Bukele, es el futuro con que sueñan.

Tomando el concepto de miedo y llevándolo al momento actual de la sociedad chilena, ¿considera usted que hay una historia que se está repitiendo?

Sí, se está repitiendo la historia. Todos aquellos que tenemos memoria histórica, es el triste privilegio de la vejez, recordamos la campaña presidencial de 1964, de Allende con Frei Montalva, donde la campaña del terror fue increíble. Se mostraban imágenes de tanques rusos apostados frente a la Moneda, decía que si ganaba Allende al día siguiente íbamos a tener los tanques rusos en Chile. Es lo que está sucediendo hoy en nuestro país. No tienen ninguna necesidad de hacer un golpe militar porque sería un infierno a estas alturas, es como algo viejo. Hay una sonada ahí muy impresionante, pero tenemos que contrarrestarla con el ejercicio absoluto de la esperanza. No puede ser que las cosas terminen tal como van, porque tal como van son bastante peligrosas.

¿Hacia dónde cree que van las cosas en Chile?

Aquí en Chile no se pueden pronunciar ciertos principios que son elementales y básicos. Por ejemplo, toda esta conmemoración de los 50 años del golpe, tú no le puedes decir a quienes todavía andan buscando a su hijo, a su mujer o a su padre, que las conmemoraciones cambian y que ahora se debe pensar en el futuro. No le puedes decir eso. Otra vez podemos hablar de lo que quieran, pero el 11 de septiembre no, ese es un día de Duelo Nacional, con las banderas de Chile a media asta, en rememoración por los muertos, de Víctor Jara, de Pablo Neruda, de Salvador Allende y de todas nuestras víctimas..

La idea de redactar una Constitución luego del estallido social del 2019, fue precisamente para reemplazar la escrita en Dictadura, rodeada de los acontecimientos que usted ha recordado. Ahora, ¿Cómo se explica usted el triunfo del Rechazo el 4 de septiembre del 2022 y qué perspectiva tiene del actual proceso constituyente?

El actual proceso está totalmente desangelado, no tiene vuelo ni pasión ni belleza. Claro que hubieron errores, pero la diferencia de recursos fue demasiado enorme y se notaba en todas partes, más la campaña del terror idéntica en su esencia a la que instalaron el 64 pero más vil aún, porque el asunto no es solo el miedo, sino el saber cómo inculcarlo y ellos son expertos en eso. Hay que repensar todo lo que entendemos por democracia, porque si algo no estamos viviendo hoy día es una sociedad democrática.

¿Por qué no tenemos una sociedad democrática?

Entendiendo la democracia como un ejercicio paritario de tus facultades y de aceptación del otro, pero aquí no existe esa paridad, es una sociedad totalmente desbalanceada. Se ha dicho hasta el cansancio que los que tienen, tienen demasiado; mientras que, por otro lado, hay una gran mayoría que vive en el terror de los asaltos, del narco, de enfermarse, de la educación.

¿No tiene esperanza en la política, en nosotros como sociedad o como país?

Por el momento no muchas. Veo ondear en el fondo las banderas negras del fascismo.

¿Y quién pone esas banderas?

La hiper dictadura del dinero.

¿Qué opina de la televisión abierta?

Han hecho de la democracia una guerra de rating, entonces parece que todas las acciones se toman en función de ellos lo que es una perversión. Pero siempre, siempre, o si no nos hubiéramos muerto muchas veces, hay una variable desconocida que interviene y hace que las cosas cambien su curso. Esa variable es lo que llamo esperanza. Yo soy un comunista y mi deber, contra todo y aunque sea con los ojos muy llorosos, es la esperanza.

*Fuente: Culturizarte