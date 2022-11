Comentarios sobre la relación «China – Alemania» 

07 de noviembre de 2022

Por mi amigo Peter Koenig en Ginebra, ex BM (Banco Mundial) y OMS (Organización Mundial de la Salud), que conoce al dedillo el sistema institucional occidental:

«Cuando tanto Scholz como von der Leyen, dos alemanes, fueron elegidos para destruir Europa, empezando por Alemania, fueron efectivamente examinados durante meses por los hegemones neoliberales de Washington y el Pentágono/OTAN.

Cuando finalmente se calificaron, empezaron a mentir y a engañar al pueblo europeo, con la escasez de energía, la escasez de alimentos – imponiendo el programa de ahorro de energía a pesar de que los tanques de gas alemanes están llenos al 94 % lo máximo que han estado en los últimos 5 años…

Pero todo ha ido bien hasta ahora, ya que el público europeo, estupefacto, les ha seguido la corriente. Pero los industriales alemanes no lo hicieron.

Los industriales alemanes no siguieron la corriente desde hace tiempo e hicieron pactos semisecretos con Moscú. Pero destruir su país económicamente es ir demasiado lejos.

Como has dicho, ahora controlan a Scholz; ahora mandan ellos, ya no el FEM (Foro Económico Mundial), ni Bruselas, al menos no en Alemania.

Y Scholz, con su poco disimulado historial de alta corrupción, especialmente como alcalde de Hamburgo… era algo fácil de cambiar.

Las «bondades» que puede esperar de los industriales alemanes suenan seguramente más realistas que las del vacilante imperio.

La concesión del 25% del puerto de Hamburgo a China, fue un primer paso, una señal de que Alemania estaba dispuesta a apuntarse a la Nueva Ruta de la Seda, la BRI (Iniciativa de la Franja y la Ruta), lo mismo que hicieron Italia y Grecia con El Pireo».

*Fuente: https://web.telegram.org/z/#-1394010098

Más sobre el tema: