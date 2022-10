Justicia investiga denuncias de ejecución y entierro de víctimas de la dictadura en el terreno donde funcionó la discoteca Luxor 

UN PROYECTO DE 2.478 DEPARTAMENTOS

Inmobiliaria Departamental tiene la intención de construir 2.478 departamentos, distribuidos en nueve edificios, los que se levantarán en los predios que en 2019 le fueron vendidos por la familia de la empresaria Gladys González y otros privados, en una operación que superó los US$56 millones, según quedó registrado en el Conservador de Bienes Raíces.

Algunos residentes, como Ricardo Rojas, rechazan la iniciativa porque se produciría un aumento drástico de habitantes en el sector: “No tenemos colegios donde llevar a nuestros niños, no tenemos Cesfam de primera necesidad, no tenemos calles para todos los vehículos. A casas de más de 60 años de antigüedad no les va a llegar el sol”.

El gerente técnico de la inmobiliaria, Carlos Reyes, indicó que “estamos tramitando la Resolución de Calificación Ambiental de Edificación y, en el marco de esta, ha existido un proceso de PAC (Participación Ciudadana) para atender las consultas ciudadanas”. La inmobiliaria ya tiene una resolución favorable del Servicio de Evaluación Ambiental para recuperar el terreno que antes se utilizaba como “botadero de residuos sólidos”.

En julio de 2018, el programa de TVN Informe Especial emitió un reportaje sobre las inversiones de Gladys González. Ahí se expuso la adquisición, hecha a partir de 1997, de los terrenos en Macul. En ese tiempo el uso de suelo permitido era “deportivo y recreacional”. Cinco años después, en 2002, una modificación permitió el uso residencial y de equipamiento mixto, lo que elevó el valor de los predios. Posteriormente, en 2004, se promulgó el primer Plan Regulador Comunal (PRC) de Macul, el que mantuvo esas condiciones.



A partir de 2016, indicaron en el municipio, la actual administración “ha realizado dos modificaciones al plan regulador con el objetivo de proteger los barrios, disminuyendo las alturas y densidades, excepto en esa zona, donde las comunidades se manifestaron a favor de continuar el PRC existente en ese momento, lo que quedó demostrado en un censo de participación ciudadana realizado por el municipio”.