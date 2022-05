Se publican nuevos documentos sobre el programa de armas biológicas de EEUU en Ucrania 

13 de marzo de 2022

El Ministerio de Defensa ruso ha publicado nuevos documentos sobre el programa de armas biológicas de Estados Unidos en Ucrania, según los cuales Pfizer y Moderna también estaban implicados.

Les recuerdo que las declaraciones rusas sobre el programa de armas biológicas de EE.UU. no son propaganda rusa, sino que yo y mi informante, con el que investigué para el libro «Inside Corona«, ya conocíamos gran parte de la información que ahora divulga Rusia a partir de fuentes disponibles públicamente. Sin embargo, el Pentágono ha retirado recientemente la mayor parte de ella de la red para cubrir sus huellas, como he señalado aquí.

Las publicaciones del Ministerio de Defensa ruso no me sorprendieron, porque, en primer lugar, ya había habido publicaciones al respecto por parte de periodistas de investigación (véase este resumen, por ejemplo) y, en segundo lugar, ya estaba al tanto de ello tras investigar «Inside Corona», porque en Ucrania, por ejemplo, el mismo Peter Daszak estaba investigando los coronavirus de los murciélagos que también lo hacía en Wuhan, China. Todo esto no es propaganda rusa malvada, puedes informarte en la página web de su ONG EcoHealth Alliance, los detalles se pueden encontrar resumidos aquí.

Cronología de las publicaciones rusas

Ya a principios de marzo, el Ministerio de Defensa ruso publicó documentos que demostraban que Ucrania había destruido apresuradamente patógenos peligrosos tras el inicio de la operación militar rusa. Mientras tanto, en Occidente se negaba que este patógeno existiera en Ucrania. Y también a principios de marzo, el Ministerio de Defensa ruso publicó los detalles de los patógenos que se habían investigado y también declaró qué organizaciones estadounidenses los habían investigado.

Lo que a principios de marzo todavía era «propaganda rusa» fue básicamente confirmado bajo juramento por la vicesecretaria de Estado estadounidense Nuland unos días después en una audiencia en el Parlamento de Estados Unidos, pero los medios de comunicación occidentales no lo consideraron de interés periodístico.



A los medios de comunicación occidentales tampoco les pareció lo suficientemente interesante como para informar de que sólo unos días después, ya a mediados de marzo de 2022, la OMS pidió a Kiev que destruyera «patógenos altamente peligrosos» que supuestamente Kiev no tenía en absoluto, según los medios de comunicación y los políticos occidentales. Por lo tanto, casi nadie en Occidente lo conoce, mientras que los medios de comunicación rusos han informado de ello con detalle.

A finales de marzo, el Ministerio de Defensa ruso publicó más detalles y documentos sobre el programa de armas biológicas de Estados Unidos en Ucrania, que revelaban, entre otras cosas, que una empresa neoyorquina llamada Rosemont Seneca estaba implicada en su financiación. Los lectores habituales del Anti-Spiegel están familiarizados con la empresa, ya que desempeñó un importante papel en Ucrania en otro contexto. Por cierto, la empresa es propiedad de Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense.

Como se hizo público poco después, los especialistas estadounidenses también realizaron pruebas en humanos en Ucrania. A mediados de abril se publicaron más detalles, y desde entonces no ha habido más noticias sobre el tema.

La última publicación

El 11 de mayo, el Ministerio de Defensa ruso dio más detalles en un comunicado de prensa. He traducido la declaración rusa, tomando los enlaces del comunicado original.

Inicio de la traducción:

El Ministerio de Defensa ruso sigue estudiando los materiales sobre la aplicación de programas militares-biológicos por parte de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en el territorio de Ucrania.

Ya hemos mencionado a Robert Pope, director del Programa Cooperativo de Reducción de Amenazas e iniciador de la idea del depósito central de microorganismos altamente peligrosos en Kiev.

En su declaración del 10 de abril de 2022, el Papa dijo que «…no hay ninguna razón para afirmar que en Ucrania se está investigando el desarrollo de armas biológicas…» Anteriormente, había afirmado que «…los estadounidenses no encontraron ninguna arma biológica cuando empezaron a trabajar con Ucrania y todavía no han encontrado ninguna. Además, Ucrania no tiene la infraestructura necesaria para desarrollar y producir armas biológicas…»

Permítanme recordarles que el término «armas biológicas» incluye las fórmulas biológicas que contienen microorganismos y toxinas causantes de enfermedades, así como los medios para administrar y utilizar estas fórmulas.

Mientras que las enfermedades de importancia social, como el VIH, la poliomielitis, el sarampión y la hepatitis, son la principal preocupación del sistema sanitario ucraniano, los clientes de EE.UU. se interesan por una nomenclatura completamente diferente: cólera, tularemia, peste y hantavirus.

En el curso de la operación militar en el territorio de Ucrania, se descubrieron hechos sobre el trabajo con los patógenos mencionados, que son agentes potenciales para armas biológicas. Al mismo tiempo, se descubrió que Ucrania había preguntado a la empresa fabricante si podía equipar los drones Bayraktar con equipos de aerosol.

Además, el 9 de marzo, las unidades de reconocimiento rusas detectaron en la región de Kherson tres vehículos aéreos no tripulados equipados con contenedores de 30 litros y equipos para pulverizar fórmulas. A finales de abril, se encontraron 10 más cerca de Kakhovka.

Toda esta información pone en duda las declaraciones de los expertos estadounidenses.

Ya hemos presentado un diagrama de la coordinación estadounidense de los laboratorios e institutos de investigación biológica en Ucrania. El análisis preliminar indica que Ucrania es esencialmente un campo de pruebas para el desarrollo de componentes de armas biológicas y el ensayo de nuevas muestras de medicamentos.

El Ministerio de Defensa ruso pudo aclarar dicho esquema.

Cabe señalar que los líderes del Partido Demócrata son los ideólogos de las actividades militares-biológicas de Estados Unidos en Ucrania.

Así, el marco legal para financiar la investigación biomédica militar directamente con el presupuesto federal fue creado por el ejecutivo estadounidense. Las ONG controladas por los dirigentes del Partido Demócrata, incluidos los fondos de inversión de los Clinton, los Rockefeller, los Soros y los Biden, han recaudado los fondos con garantías gubernamentales.

Las grandes empresas farmacéuticas están implicadas, entre ellas Pfizer, Moderna, Merck y Gilead, cercana al ejército estadounidense. Los expertos estadounidenses están trabajando para probar nuevos medicamentos, saltándose las normas de seguridad internacionales. De este modo, las empresas occidentales reducen considerablemente los costes de los programas de investigación y obtienen una considerable ventaja competitiva.

La implicación de ONGs y organizaciones biotecnológicas controladas y el aumento de sus ingresos permite a los líderes del Partido Demócrata generar fondos adicionales para la campaña y ocultar su distribución.

Además de las empresas farmacéuticas estadounidenses y los contratistas del Pentágono, también participan en las actividades militares de armas biológicas organismos estatales ucranianos, cuyas principales tareas son ocultar las actividades ilegales, realizar ensayos de campo y estudios clínicos, y proporcionar el biomaterial necesario.

Por ejemplo, al utilizar un campo de pruebas que está prácticamente fuera del control internacional y al utilizar instalaciones de alta tecnología de empresas multinacionales, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha ampliado enormemente su potencial de investigación no sólo en el campo de las armas biológicas, sino también en la obtención de información sobre la resistencia a los antibióticos y sobre la presencia de anticuerpos contra determinadas enfermedades en la población de ciertas regiones.

Cabe señalar que no sólo Estados Unidos, sino también varios de sus aliados de la OTAN, están llevando a cabo sus proyectos militares-biológicos en Ucrania.

En 2013, el gobierno alemán decidió lanzar un programa nacional de bioseguridad independiente de Washington. Doce países, entre ellos Ucrania, participan en el programa. (Nota del traductor: Otros países son Georgia y Kazajistán).

Por parte alemana, participan en el programa el Instituto de Microbiología de las Fuerzas Armadas Federales de Múnich, el Instituto Robert Koch de Berlín, el Instituto Loeffler de Greifswald y el Instituto Nocht de Medicina Tropical de Hamburgo. (Nota del traductor: También fue el laboratorio de la Bundeswehr en Munich el que confirmó el supuesto envenenamiento de Nawalny).

Los nuevos documentos muestran que solo entre 2016 y 2019, tres mil quinientas muestras de suero de ciudadanos de 25 regiones de Ucrania fueron llevadas por epidemiólogos militares al Instituto de Microbiología de la Bundeswehr.

La participación de instituciones subordinadas a la Bundeswehr confirma la orientación militar de la investigación biológica llevada a cabo en los laboratorios ucranianos y plantea dudas sobre los objetivos que persiguen las fuerzas armadas alemanas al recoger biomateriales de ciudadanos ucranianos.

Los documentos obtenidos también demuestran la implicación de Polonia en las actividades de los biolaboratorios ucranianos. Se confirmó que el Instituto Polaco de Medicina Veterinaria participó en la investigación para evaluar la amenaza epidemiológica y la propagación del virus de la rabia en Ucrania. Cabe destacar que estos estudios se realizaron conjuntamente con el Instituto Battelle de Estados Unidos, uno de los principales contratistas del Pentágono.

Además, los documentos prueban que Polonia financió la Universidad Médica de Lviv, que incluye el Instituto de Epidemiología e Higiene, implicado en proyectos biológicos militares estadounidenses. Esta organización lleva a cabo desde 2002 un programa de reciclaje de profesionales con experiencia en el manejo de materiales y tecnologías de doble uso.

En el curso de la operación militar, las tropas rusas lograron obtener información adicional sobre los incidentes biológicos en Ucrania. Por ejemplo, se examinó material que indicaba que un patógeno de la tuberculosis multirresistente fue utilizado deliberadamente para infectar a la población del distrito de Slavyanoserbsky en el territorio de la RNL en 2020.

Los billetes falsos infectados con el patógeno de la tuberculosis se distribuyeron entre los menores del asentamiento de Stepovoye. Los organizadores de este delito tuvieron en cuenta el comportamiento de los niños que tienen la costumbre de «llevarse todo a la boca» y de comer con las manos sin lavar.

Los resultados de los exámenes bacteriológicos confirmaron la resistencia de las bacterias aisladas a los fármacos antituberculosos de primera y segunda línea, lo que significa que la enfermedad que causan es mucho más difícil de tratar y el coste del tratamiento es mucho mayor.

Según el resultado de la investigación de la Estación Sanitaria y Epidemiológica de la República de Lugansk, «…lo más probable es que la contaminación de los billetes haya sido inducida artificialmente, ya que el material contiene cepas extremadamente peligrosas del patógeno en concentraciones que pueden asegurar la infección y el desarrollo del proceso tuberculoso…».

En sus conclusiones, el médico jefe del Hospital Republicano de Tuberculosis de Lugansk también afirma que «… todo apunta a una contaminación deliberada, provocada por el hombre, del papel con biomaterial altamente patógeno…».

Ya hemos informado sobre las pruebas de preparados biológicos potencialmente peligrosos en uno de los grupos de personas más vulnerables: los pacientes del hospital psiquiátrico nº 3 de Kharkiv.

Hemos recibido nueva información que revela detalles de los experimentos inhumanos del Pentágono con ciudadanos ucranianos en el hospital psiquiátrico nº 1 de la localidad de Streletsche, en la región de Kharkiv. El grupo principal de sujetos fue un grupo de pacientes masculinos de entre 40 y 60 años con un alto grado de agotamiento físico.

Para disimular la participación de Estados Unidos, los expertos en investigación biológica entraron en el país a través de terceros países. En la presentación hay una foto de Linda Oporto, nativa de Florida, que participó directamente en este trabajo.

En enero de 2022, los extranjeros que realizaban los experimentos fueron evacuados apresuradamente y el equipo y los preparativos utilizados fueron llevados al oeste de Ucrania.

Los especialistas del Ministerio de Defensa ruso trabajaron directamente en los dos biolaboratorios de Mariupol.

Se encontraron pruebas de que se destruyeron apresuradamente documentos que mostraban la cooperación con el ejército estadounidense. El análisis preliminar de los documentos conservados indica que Mariupol se utilizó como centro regional de recogida y certificación de patógenos del cólera. Las cepas seleccionadas se enviaron al Centro de Salud Pública de Kiev, que se encargó del posterior envío de los biomateriales a Estados Unidos. Estas actividades se han llevado a cabo desde 2014, como muestran los registros de transmisión de las cepas.

En el laboratorio sanitario-epidemiológico se encontró un protocolo fechado el 25 de febrero de 2022 sobre la destrucción de la colección de patógenos, según el cual allí se manipulaban patógenos del cólera, la tularemia y el ántrax.

Una parte de la colección del laboratorio veterinario no podía ser destruida a toda prisa. Para garantizar la seguridad de la colección, especialistas rusos tomaron 124 cepas y organizaron su examen.

Es preocupante que la colección contenga patógenos que no son típicos de la medicina veterinaria, como la fiebre tifoidea, la paratifoidea y la gangrena. Esto podría ser un indicio del mal uso del laboratorio y de su participación en el bioprograma militar.

Seguiremos investigando todo el material que hemos recibido de los biolaboratorios de Mariupol y les informaremos de los resultados.

El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa tiene información sobre la preparación de provocaciones destinadas a acusar a las fuerzas armadas rusas del uso de armas de destrucción masiva, seguidas de una investigación según el «escenario sirio» para fabricar las pruebas necesarias y asignar la culpa.

La alta probabilidad de que se produzcan este tipo de provocaciones se ve confirmada por las peticiones del gobierno de la ciudad de Kiev para el suministro de equipos de protección cutánea y respiratoria para protegerse de los productos químicos tóxicos y los agentes biológicos. El suministro de antídotos para las toxinas organofosforadas a Ucrania es motivo de preocupación. Sólo en 2022 se suministraron desde Estados Unidos más de 220.000 ampollas de atropina, así como preparados para tratamientos especiales y desinfección, a petición del Ministerio de Sanidad ucraniano.

Así, la información recibida confirma la puesta en marcha de un programa militar-biológico ofensivo por parte de los Estados Unidos de América en el territorio de Ucrania con el objetivo de estudiar la posibilidad de crear epidemias controladas en determinados territorios.

La operación militar de las fuerzas armadas rusas logró frustrar la expansión de la presencia militar-biológica estadounidense en Ucrania y detener los experimentos criminales sobre la población civil.

Fin de la traducción

A continuación se muestran las diapositivas de la explicación.

-Traducido desde el alemán, para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Anti-Spiegel