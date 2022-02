Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, 23 de febrero 2022 

Resumen de noticias acerca del funcionamiento de la Convención Constitucional, realizado por amigos de piensaChile

El Mostrador 23 de febrero 2022

Comisión de la Convención aprueba norma sobre libertad de emprendimiento: será votada por el Pleno

Entre las indicaciones aprobadas al artículo 18 del informe de la comisión, sobre la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, está la que establece que «las prácticas de colusión entre empresas (…) se entenderán como conductas contrarias al interés social».

Rojas Vade declaró ante Comisión de Ética de la Convención Constitucional

El convencional Rodrigo Rojas Vade admitió en septiembre del año pasado que no tenía cáncer. Al respecto, la antigua mesa directiva de la Convención remitió el año pasado los antecedentes del caso a la Comisión de Ética.

Presidente Piñera y trabajo de la Convención Constitucional: «No queremos pasar los próximos 40 años dividiéndonos»

«Una Constitución tiene que ser de todos y debe ser reconocida, respetada y que todos se sientan incorporados y protegidos por esa Constitución. Si es de un grupo y no del otro grupo, no es una solución como Chile necesita y merece», dijo el Mandatario.

Convención rechazó artículo que buscaba prohibir los zoológicos: «No son animales que fueron sacados de su habitat natural, sino que son animales dañados»

Esta iniciativa, que establecía que «la fauna silvestre no será objeto de exhibición», fue suprimida luego de que el convencional Pablo Toloza (UDI) solicitara una revisión. Por esto, señaló que son «dos millones de personas visitan anualmente los zoológicos en nuestro país. Más de 300 mil alumnos conocen los animales a través de estos zoológicos anualmente, que no tendrían otra forma de hacerlo si no es a través de estos lugares».

El Mostrador 24 de febrero 2022.

Forma de Estado: desafíos de pasar del Estado unitario al regional

Cristóbal Caviedes Paul

En general, hay dos grandes modelos de descentralización: el modelo “de arriba a abajo”, aplicado en países como Francia, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido; y el modelo “de abajo a arriba”, aplicado en España e Italia. En el primer modelo, la iniciativa descentralizadora viene principalmente del Estado central, el que transfiere poderes a las regiones por medio de la constitución y las leyes. En el segundo modelo, la iniciativa descentralizadora viene principalmente de las regiones, las que pueden atribuirse poderes que antes tenía el Estado central a través de sus estatutos y de otras normas dictadas en la región.

¡El jueves se vota en el pleno! Entran las culturas por la puerta grande

Malucha Pinto

La presente propuesta es un significativo cambio a nivel institucional que conduce a la construcción de un Estado cultural, que abraza los conocimientos, en el que el pacto social que surge toma su impulso y sentido desde las comunidades y diversos territorios a lo largo y ancho de Chile. Es una propuesta que le da voz y releva la otredad. De este modo, es importante recalcar que el punto de partida de lo analizado, debatido y aprobado tiene su origen en un largo ciclo de luchas sociales y políticas y en la acumulación de un sentipensamiento que no ha sido invitado al baile.

El Desconcierto 23 de febrero 2022.

Comité de Ética de la Convención fija ocho días para que Rojas Vade presente pruebas

El convencional constituyente prestó declaraciones ante el Comité de Ética del órgano constituyente luego de un denuncia presentada por la primera mesa directiva de la Convención liderada por Elisa Loncon. Pese al proceso, aún no se han dilucidado mecanismos para que Rojas Vade renuncie a su escaño.

Piñera se suma a críticas contra la Convención y cuestiona “debilitar” poderes del Estado

Sebastián Piñera se sumó a los cuestionamientos que han surgido, desde sectores oficialistas y conservadores, en torno al trabajo de la Convención Constitucional, refiriéndose al hecho que se estarían “debilitando” asuntos como la autonomía e independencia de los poderes del Estado.

“Él menos que nadie puede hablar”: Loncon responde a críticas de Piñera a la Convención

Elisa Loncon, constituyente del pueblo mapuche, se refirió al cuestionamiento del Presidente Sebastián Piñera al trabajo de la Convención Constitucional, afirmando que él “menos que nadie puede hablar cuando a este país le falló”.

Respuesta a las bases amarillas de Chile

Sebastián Sandoval

Warnken no es el primero, pero se ha vuelto la voz más destacada en intuir, o servir como riel guía, a lo que ya muchas personas en el escenario político vemos escrito en la pared desde hace algunos años: la conformación de un nuevo proyecto de centroderecha con las bases de la Concertación, que quedaron relegadas tras los cambios políticos y sociales.

El Ciudadano 23 de febrero 2022.

Bitácora Constituyente 22 de febrero de 2022: Normas aprobadas en particular en la Comisión sobre Medio Ambiente

Las normas aprobadas en la Comisión sobre Medio Ambiente son sobre Crisis Climática; Reconocimiento y Protección de los Derechos de la Naturaleza; Bienes Comunes Naturales y Biodiversidad.

Constituyente Alondra Carrillo responde a críticas de Ximena Rincón sobre Consejo Territorial: «El Senado no es un aporte para el proceso democrático»

«Yo no comparto con ella en absoluto, que una segunda Cámara sea garantía para la democracia, en lo absoluto y me parece que no hay ningún fundamento para plantarlo de ese modo (…) Lo que necesitamos es superar esa forma tutelar y elitista de organizar la actividad legislativa”, aseveró Carrillo.

Comisión de Derechos Fundamentales aprueba propuesta sobre derechos sexuales y aborto

Amplia mayoría se pronuncia a favor de la promoción de este tipo de derechos en la nueva Constitución. De aprobarse en el pleno, el Estado tendría que garantizar por medio de políticas públicas que se cumplan estos derechos.

Interferencia 24 de febrero 2022

Estos son los 30 artículos sobre Sistemas de Conocimientos que el Pleno vota en general esta jornada

Comisión sobre Sistemas de Conocimiento

A continuación la propuesta de articulado presentado por la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios que se delibera y somete a votación en general durante esta jornada.

The Clinic 23 de febrero 2022.

Bárbara Sepúlveda y la CC: “En la ultraderecha se dieron cuenta de que tenían que empezar a proponer, pero han generado una animadversión tan grande que cuesta sacarlos de la caricatura”

Felipe González

Luego que el PC se resignara a dejar de abogar por un Parlamento de una sola cámara, la comisión de Sistema Político logró uno de los acuerdos más trascendentes del proceso constituyente y trajo al bicameralismo de vuelta al debate. Bárbara Sepúlveda, convencional comunista, una de las vicepresidentas adjuntas de la asamblea e integrante de dicha comisión, valora el acuerdo, al tiempo que mira con preocupación el ajustado cronograma del órgano. En este entrevista habla también de la derecha en la CC y de las críticas de grupos como Amarillos por Chile.

La Neta 23 de febrero 2022.

Boletín diario: ¿Qué pasó este miércoles 23 de febrero en la Convención Constitucional?

¡Importantes noticias! La Comisión sobre Medio Ambiente despachó su primer informe de normas, que será discutido y votado en el Pleno. Además, Sistemas de Justicia tuvo una sesión extendida para deliberar y votar los artículos que fueron rechazados en el Pleno en general y en particular. Todos los detalles de esta jornada aquí.