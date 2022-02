La OTAN desarrolla nuevos métodos de guerra cognitiva 

11 de febrero de 2022

Publicado originalmente el 02 de noviembre de 2021

Fuentes: Katehon

El proyecto Innovation for Defence Excellence and Security (IDEaS), también conocido como Innovation Hub, que tiene su sede en Canadá, está desarrollando nuevos métodos de guerra cognitiva. No obstante, este centro no figura dentro de la lista de centros oficialmente reconocidos por la OTAN, como sucede con el Centro de Ciberdefensa Colectiva de Tallin o el Centro de Seguridad Energética de Vilnius (1). Quizás se debe a que la OTAN no quiere llamar la atención sobre sus actividades y por eso ha decidido que opere de forma “autónoma”.