“Buses JET SUR vende pasaje falso a persona de Tercera Edad y la abandona en cruce Colón» 

Señor

RUBÉN SERGIO ACUÑA SALINAS

DUEÑO Y GERENTE GENERAL DE «BUSES JET SUR”

PRESENTE

Este martes 18 de enero de 2022 recién pasado, y encontrándome yo por motivos de viaje de trabajo en la ciudad de San Fernando, o sea en la VI Región de Chile (señálese aquí que mi domicilio fijo está radicado en San Bernardo, Región Metropolitana), y dado que debía viajar de manera urgente este sábado siguiente 22 de enero (de este año) al sur, específicamente a la ciudad de Curarrehue, concurrí ingenuamente a la Boletería de Venta de Pasajes que la empresa «BUSES JET SUR” tiene emplazada en el RODOVIARIO o TERMINAL DE BUSES DE SAN FERNANDO; empresa de Buses JET SUR cuyo propietario y dueño a nivel nacional es don RUBÉN SERGIO ACUÑA SALINAS.

El punto a denunciar aquí es que el empleado de esa BOLETERÍA DE VENTA DE PASAJE DE LA LÍNEA DE BUSES “JET SUR” que me atiende en SAN FERNANDO, de nombre Rodrigo, y que me vende un PASAJE (para hacer así efectivo mi viaje este sábado pasado desde el CRUCE DE COLÓN de SAN BERNARDO a la ciudad de CURARREHUE), me engañó de una manera que no puede ser calificada sino como una acción dolosa o cuasidelictual por parte suya. Digo esto porque este sábado 22 estuve al menos tres horas esperando en vano ese bus de LA LÍNEA DE BUSES “JET SUR” en el CRUCE DE COLÓN DE SAN BERNARDO (en rigor desde las 22:00 a las 23:40 horas de la noche), y jamás pasó por ahí ni se detuvo en el CRUCE DE COLÓN ningún bus de la empresa de BUSES “JET SUR”; y conste que cada bus que viene del perímetro del centro de Santiago hacia el sur debe, obligatoriamente, e ineludiblemente, detenerse en el CRUCE DE COLÓN puesto que este CRUCE es una parada obligada para todos los buses que viajan al sur, toda vez que el CRUCE DE COLÓN, SAN BERNARDO, es un TERMINAL de buses. Esta información, por lo demás, la manejo al dedillo puesto que mi trabajo consiste en viajar al sur todas las semanas.

Pues, y para colmo, al revisar posteriormente mi boleto comprado a este señor de nombre RODRIGO en San Fernando el día martes 18 de enero de 2022, empleado de la empresa de BUSES “JET SUR”-quien trabaja en la agencia de esta empresa en el RODOVIARIO o TERMINAL DE BUSES DE SAN FERNANDO-, me doy cuenta que fui literalmente estafado por este sujeto. Denuncio esto porque las inconsistencias indicadas en ese boleto o pasaje de viaje son tan aberrantes que, la verdad, estas trampas no hacen más que concluir que don Rodrigo, quien me vendió ese PASAJE FALSO EN EL RODOVIARIO DE SAN FERNANDO, está coludido con choferes y auxiliares de buses de esta empresa (BUSES “JET SUR”) a fin de aplicar el viejo y archiconocido TRUCO de DEJAR A UN PASAJERO CON PASAJE EN MANO TIRADO EN ALGUNA PARTE DEL CAMINO Y, en ese mismo camino, subir a otro pasajero, claro que sin darle un BOLETO, obvio que para luego, en las sombras, repartir en partes seguramente iguales, entre chofer, auxiliar y el vendedor de pasajes esos 35 mil pesos, tal y como se da en este caso: $ 35.000 (treinta y cinco mil pesos) que RODRIGO le cobró en San Fernando a un señor de TERCERA EDAD de manera dolosa por un PASAJE FALSO, dejándolo abandonado en la noche en el CRUCE DE COLÓN DE SAN BERNARDO durante horas.

Detalles:

Boleto FALSO de pasaje Nº 346545

Origen FALSO: San Fernando / destino: Curarrehue: FALSO porque el origen era: CRUCE DE COLÓN A CURARREHUE. El mismo boleto de pasaje dice, textualmente, “PARADERO COLÓN CRUCE”, y el único cruce en carretera con este nombre, obviamente, reitero, es el Cruce de Colón, de San Bernardo, Región Metropolitana, lugar donde esperó por horas esta persona de tercera edad, incluso llegando 40 minutos antes e la hora que le aseguró Rodrigo pasaría el BUS JET SUR con destino a CURARREHUE, pero todo para nada porque RODRIGO, a esa hora en que esta abuelo estaba abandonado a su suerte en el CRUCE DE COLÓN DE SAN BERNARDO, seguramente, ya hacía la contabilidad de la repartija que se le venía a él y sus socios en este viejo truco de vender un pasaje y dejar abandonado al pasajero y después cobrar las ganancias de ese fraude. ¡Típico en estos tiempos de alta demanda de viajes y típico en sujetos que juran que la han hecho de oro y que nadie se dará cuenta!

TREINTA Y CINCO MIL PESOS APARTE DEBIÓ PAGAR ESTE ABUELO PARA PODER VIAJAR, EN OTRO BUS, Y RECIÉN ESTE DOMINGO PASADO (23 de enero de 2022), A SU DESTINO: CURARREHUE, es decir a la casa de su amigo de infancia de apellido Huidobro.

Concluyendo, el teléfono directo del tal RODRIGO (569-88877023 ) no ha contestado uno solo de los llamados que se le han hecho desde este domingo a hoy lunes, como tampoco contesta su empleador don RUBÉN SERGIO ACUÑA SALINAS (teléfono 569 96440785), de BUSES “JET SUR” SANTIAGO; asimismo, jamás ha contestado un llamado, en estos días, el dueño del RODOVIARIO (o terminal) DE SAN FERNANDO, señor ANTONIO SERSE (Fono 569- 98836292).

¿En qué país estamos VIVIENDO, señor director de RECLAMOS.CL? ¿Quién repara los daños y el ultraje causados a esta persona de tercera edad estafada por una línea de buses de Chile? ¿En qué legalidad, en qué Estado de DERECHO estamos viviendo y conviviendo, señor director? ¡¡HASTA CUÁNDO ESTA IMPUNIDAD!! ¡¡HASTA CUÁNDOOOOOOOOO!!

EXIGIMOS QUE SE LE REPONGAN AHORA MISMO A ESTE ABUELO SUS 35 MIL PAGADOS EN VANO POR UN BOLETO DE PASAJES FALSO VENDIDO EL 18 DE ENERO DE 2022 POR PARTE DE UN TAL RODRIGO EN LA AGENCIA DEL TERMINAL O RODOVIARIO DE SAN FERNANDO A ESTA PERSONA DE TERCERA EDAD.

Fuente de los textos contenidos en el documento PDF de más arriba: https://www.reclamos.cl/jetsur/reclamo/2022/jan/buses-jet-sur-vende-pasaje-falso-persona-de-tercera-edad-y-la-abandona-en-cruce-colo

Señores piensaChile:

Con gratitud por su periodismo humano y con búsqueda de justicia, le saluda un lector habitual de su gran diario:

Manuel E. Bastias, agente comercial viajero: Fono 9 66081963