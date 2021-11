Kast en la presidencia elevaría la edad de jubilación a los 75 años 

Miembro del Equipo Económico de José Kast hablando con empresario JP, contándole la firme de lo que planean hacer si su candidato gana el 19 de diciembre:

0:05 Estamos felices con el 27,91% pero todavía no estamos confiados

0:16 No se trata sólo de ganarle al comunista de Boric

0:30 Trabajando con Camus en el Equipo económico de José Kast

0:47 Evento organizado por Maribel, la esposa del Rojo

0:57 Uno de los temas tratados es acabar con la Convención Constitucional. Legalmente no se puede cerrar, pero hay que ahogarla lentamente, quitándole los fondos, creandole dificultades

1:40 El sistema de AFP, evitar 4° retiro, revertir los retiros ya realizados, utilizar la lista de Briones

2:30 El Rojo y el Camus están de acuerdo en aumentar la edad de jubilación a los 75 años

3:05 Estas propuesta no hay que contarlas todavía, primero hay que ganar los votos

3:19 José Piñera vendría al Ministerio de Economía o Hacienda.

¿Puede identificar la voz del personaje que habla? ¿Quién es JP? Nos gustaría saberlo. Si lo sabe, ¡cuéntenos! Se lo agradeceremos.