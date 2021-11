Éxito de la ivermectina en la India contra la variante Delta. 

Desde el principio, el gobierno alemán, el Ministerio de Sanidad, el Instituto Robert Koch y todas las autoridades asociadas han apostado a una sola carta, a saber, el desarrollo aventurero y rápido de vacunas para combatir la nueva enfermedad Covid-19 causada por un virus de la familia Corona. De los mil millones de euros en ayudas a la investigación del Estado para luchar contra Corona, 950 millones se destinaron a unos pocos desarrolladores de vacunas. En el proceso, el desarrollo de nuevos fármacos o el ensayo de los existentes para prevenir o combatir la enfermedad se descuidó por completo por negligencia grave (las lenguas maliciosas afirman que esto fue a propósito). Ya entonces estaba claro que esta omisión tendría consecuencias nefastas o incluso fatales para un gran número de enfermos de la corona.

En el último año, se ha informado en repetidas ocasiones de casos en los que los médicos de los hospitales universitarios habían tratado con éxito a los enfermos de Covid-19 con medicamentos que en realidad estaban aprobados para enfermedades completamente diferentes. Las sucesivas solicitudes de los profesores al Ministerio Federal de Sanidad de fondos de investigación para realizar estudios sistemáticos con un número suficiente de sujetos de prueba sobre el efecto, el uso y la dosificación de dichos medicamentos quedaron sin respuesta o fueron rechazadas con la observación de que no había dinero disponible. No es de extrañar, si eso ya se había gastado en los proyectos de vacunación.

Sorprendentemente, las experiencias prácticas y los éxitos que los médicos tratantes del frente Covid-19 habían tenido con los medicamentos existentes en el tratamiento de los pacientes no sólo fueron ignorados sino suprimidos por las autoridades. Al mismo tiempo, los medios de comunicación del sistema denunciaron a estos médicos como de derechas, como ocurrió no sólo en Alemania, sino también en Estados Unidos, como muestra el siguiente ejemplo de la organización médica America’s Frontline Doctors (1).

Un grupo de conocidos médicos de esta organización estadounidense había hecho pública por primera vez a principios de agosto del año pasado su buena experiencia con una serie de medicamentos baratos, seguros y disponibles en el mercado para tratar muchos cientos de casos de Covid-19. El resultado de esta conferencia de prensa fue que se desató una tormenta de indignación sobre los médicos de primera línea.

La doctora de urgencias Simone Gold, fundadora de «America’s Frontline Doctors», y sus colegas habían cometido de hecho el imperdonable delito de informar sobre su experiencia práctica con el ingrediente activo hidroxicloroquina (HCQ) en combinación con azitromicina o doxiciclina y zinc, y elogiarlo como un método de tratamiento altamente eficaz contra el covid-19 en las primeras etapas.

Todos estos medicamentos están aprobados desde hace décadas, son seguros, se utilizan en todo el mundo y se usan miles de millones de veces. Las patentes han expirado hace tiempo, por lo que los medicamentos son muy baratos. Cuando se utilizan inmediatamente después de diagnosticar una infección por cóvida 19, son muy eficaces y conducen rápidamente a la desaparición completa de la enfermedad, según los médicos de primera línea.

La indignación ante esta escandalosa desfachatez no tuvo límites en los medios de comunicación sistémicos y sociales. Los médicos de primera línea habían puesto a los ricos y a los poderosos en su contra: es decir, a todos los que habían apostado su dinero en las acciones de la industria de las vacunas, a todos los que ya habían entrelazado sus carreras y modelos de negocio con la prometedora «pandemia», y a todas las empresas grandes y pequeñas que figuraban en la lista de destinatarios de los miles de miles de millones de dólares de la prometida «ayuda a la pandemia». Todos ellos movilizaron el cielo y el infierno para demonizar y suprimir las buenas noticias de los médicos estadounidenses de primera línea. Porque un tratamiento eficaz de Covid-19 con medicamentos de fácil acceso, baratos y ampliamente disponibles habría tirado de la manta del gran negocio de la pandemia y la vacunación.

La Dra. Simone Gold fue rápidamente despedida de su hospital. El 2 de agosto, tuiteó:

«Después de nuestra conferencia de prensa, fui difamada por los medios de comunicación, censurada por las empresas de medios sociales, mi empleo fue terminado y fui atacada de mala forma por defender el derecho de los médicos a recetar lo que creen que es mejor para sus pacientes.»

Otra participante en la conferencia de prensa, la Dra. Stella Immanuel, dijo que había tenido un éxito del 100% en el tratamiento de 350 pacientes de COVID-19 con HCQ en combinación con azitromicina y zinc. Dijo:

«¡Cualquier estudio que diga que la hidroxicloroquina no funciona es ciencia falsa! Me ha funcionado en 350 pacientes. Están todos vivos y luego alguien dice que no funciona».

En otros países, donde el lobby de la Gran Farmacia y la Fundación Melinda y Bill Gates, ávidos de vacunas, tienen menos control sobre el sistema nacional de salud, los medios de comunicación y los políticos, la combinación de HCQ con azitromicina y zinc parece funcionar mucho mejor que en los países occidentales.

El 22 de mayo del año pasado, un grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad de la India emitió una recomendación para que todos los trabajadores de primera línea de covid-19, incluida la policía, tomaran hidroxicloroquina. Como justificación, el grupo de trabajo dijo que contaba con tres nuevos estudios observacionales de organismos gubernamentales que demostraban que el fármaco antipalúdico hidroxicloroquina también puede prevenir las infecciones por covid-19. Como las hienas, los periodistas y virólogos occidentales comprados y pagados se abalanzaron entonces sobre la decisión del Ministerio de Sanidad indio, advirtiendo que el medicamento HCQ era perjudicial para la salud y no estaba aprobado para el tratamiento de Covid-19 en Occidente.

A principios de mayo de 2021, la nueva variante delta corona se extendía a una velocidad vertiginosa en la India. El aumento de los casos de infección había comenzado el 8 de marzo. En ese momento, el número de nuevos casos diarios era de 188.000, un nivel relativamente bajo para un país de 1.400 millones de habitantes. Pero a principios de abril, el número de casos comenzó a aumentar de forma casi vertical, alcanzando un máximo de 3,74 millones el 9 de mayo. En ese momento, India representaba más de la mitad de los nuevos casos diarios de COVID-19 del mundo.

El aumento de las infecciones se había multiplicado por veinte en apenas dos meses. A raíz de este dramático acontecimiento, el Ministerio de Sanidad indio recomendó el 28 de abril (2) que el medicamento ivermectina se añadiera al protocolo de tratamiento de los pacientes que ya padecían Covid-19, mientras que la hidroxicloroquina seguía recomendándose como preventivo, según la dosis del médico tratante.

Cientos de millones de paquetes de comprimidos de la ivermectina, omnipresente y barata, se distribuyeron lo más rápidamente posible, especialmente a las poblaciones más vulnerables de los barrios marginales densamente poblados de las ciudades. La clase alta rica prefería vacunarse con una versión autorizada en la India de la británica Astrazeneca. La ivermectina, que es un fármaco que se utiliza desde hace décadas para curar a las personas infectadas de parásitos, no tiene buena reputación para la clase alta.

Catorce días después de la distribución generalizada de ivermectina, se produjo un descenso abrupto del número de infecciones en la India, hasta 530 mil el 30 de junio. Sin embargo, las políticas sanitarias de los estados indios no son uniformes. Por ejemplo, algunos Estados han hecho caso a las advertencias histéricas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los medios de comunicación occidentales, que han avivado el sentimiento antivermectina. De hecho, algunos estados han negado la ivermectina en sus poblaciones.

Mientras tanto, ha pasado el tiempo suficiente para observar los diferentes desarrollos en los respectivos estados indios. Las diferencias en el número de casos de covirus hablan por sí solas, tanto en las comparaciones internacionales como dentro de la India.

Veamos primero Uttar Pradesh. Se trata de un estado de la India con 241 millones de habitantes, mientras que la población de Estados Unidos es de 331 millones. Por tanto, Uttar Pradesh puede compararse con Estados Unidos en una proporción de 2/3. A partir de los datos de la base de datos CSSE de la Universidad Johns Hopkins, las cifras muestran cómo la ivermectina ha reducido a casi cero los casos de infección por COVID-19 y las muertes en pocas semanas.

Estados Unidos, que no utiliza ivermectina, tiene 4889 veces más casos diarios y 191 veces más muertes que Uttar Pradesh, que sí utiliza ivermectina.

Pero, de hecho, durante el periodo de comparación, las cifras en los Estados Unidos, sin ivermectina, han seguido aumentando. Hasta el 5 de agosto de 2021, teníamos 127.108 nuevos casos por día y 574 nuevas muertes en ese país gloriosamente bendecido por las vacunas. Por el contrario, si nos fijamos en las cifras del 5 de agosto de Uttar Pradesh, con 2/3 de la población de EE.UU., allí sólo hubo un total de 26 nuevos casos y exactamente TRES muertes. Así, Estados Unidos, que no utiliza ivermectina, tiene 4889 veces más casos diarios y 191 veces más muertes que Uttar Pradesh, que sí utiliza ivermectina.

Aquí también, de forma muy sencilla, para que incluso la bancada pro-vacunación lo entienda:

Datos a 5 de agosto:

Uttar Pradesh utilizando ivermectina e hidroxicloroquina:

– Población de 240 millones de habitantes [4,9% totalmente vacunados].

– COVID Casos diarios: 26

– COVID Muertes diarias: 3

Estados Unidos sin de ivermectina e hidroxicloroquina:

– Población de 331 millones [50,5% totalmente vacunados].

– COVID Casos diarios: 127.108

– Muertes diarias por COVID: 574

Pero esto no es exclusivo de Uttar Pradesh, como muestra un vistazo a otras zonas de la India con ivermectina con cifras a 5 de agosto de 2021.

Nueva Delhi con Ivermectina:

– Población de 31 millones de habitantes [15% totalmente vacunados].

– COVID Casos diarios: 61

– Muertes diarias de Covid: 2

Uttarakhand con ivermectina:

– Población de 11,4 millones [15% totalmente vacunados].

– COVID Casos diarios: 24

– COVID Muertes diarias: 0

Veamos ahora el caso de Tamil Nadu, que ha rechazado la ivermectina (3) y, en su lugar, sigue las dudosas directrices de EE.UU. y también distribuye el costoso Remdesivir, fabricado en EE.UU. En consecuencia, cabría esperar que las cifras aquí se aproximaran más a las de Estados Unidos:

Tamil Nadu sin ivermectina:

– Población de 78,8 millones [6,9% totalmente vacunados].

– Casos diarios de COVID: 1.997

– Muertes diarias de COVID: 33

En nuestros medios de comunicación hay un apagón informativo total sobre cómo se utilizó la ivermectina para derrotar en muy poco tiempo a la variante COVID Delta, que induce al miedo y es supuestamente muy peligrosa. ¿Por qué no se menciona esto en las noticias? Porque el éxito de la India con la ivermectina es un secreto muy bien guardado. La respuesta es sencilla.

Si uno puede protegerse contra Covid-19 con medicamentos baratos pero eficaces, entonces la emergencia pandémica ya no puede mantenerse con las medidas coercitivas. Ya no habría motivos para el miedo y el pánico. Las élites gobernantes ya no tendrían ninguna justificación para impulsar sus planes de «reinicio verde» para seguir saqueando y empobreciendo a su propia población.

Así que la clase dominante, con la ayuda de su prensa vendida, ha llegado a la conclusión tajante de que no puede ser, lo que no debe ser. O bien no informan en absoluto sobre la India, o bien intentan crear confusión afirmando que las infecciones y muertes por Covid en la India son 10 veces mayores (4) que los informes oficiales. Además de estas mentiras, el racismo subliminal también es evidente aquí, ya que tales afirmaciones sugieren que los indios o bien no pueden contar correctamente o no son suficientemente serios al informar de su propios muertos.

Traducción para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Apolut

