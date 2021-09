Declaración Pública de la Constituyente Tiare Aguilera Hey. 

Santiago, 26 de septiembre de 2021

Me dirijo a la opinión pública para aclarar los hechos que se han informado, y que no tienen ninguna relación con violencia intrafamiliar. Luego de una discusión verbal con mi pareja en nuestro departamento él sale a caminar. Jamás hubo golpes o agresiones físicas.

Al salir a buscarlo para pedirle que conversaramos se me cerró la puerta de entrada del edificio, con el celular sin carga y sin llaves. Nunca salí a la calle, me mantuve todo el tiempo en el espacio del edificio, que no tiene nochero. En la desesperación de tratar de entrar porque mi hijo de 4 años estaba solo durmiendo en su pieza, forcejee la puerta de entrada, lo que hizo que la

mampara de vidrio se trizará. Fui al auto a ver si había alguna llave o cargador de celular y en ese momento sentí muchos carabineros entrando con linteras al edificio y al estacionamiento.

Me asusté, porque pensé que me iban a confundir con un ladrón por la trizadura del vidrio, y me quede cerca del auto. En eso se acercan 6 carabineros, a los que les intentó explicar lo que había sucedido y que necesitaba entrar para saber cómo estaba mi hijo. En ningún momento me dejan subir, me señalan que me van a detener por los daños a la mampara y por haber dejado solo a mi hijo. Me detienen muy violentamente, nunca me dijeron quién se iba a hacer cargo de mi hijo, y se burlaron de toda la situación. Luego de un forcejeo al no dejarme subir, me esposaron con mucha fuerza y un carabinero puso sus manos en mi cuello ahorcándome hasta hacerme subir al vehículo.

En la comisaría siguieron las burlas y los malos tratos, aunque les pregunté repetidamente el motivo de la detención, nunca me lo señalaron, dejándome más de una hora en el calabozo, sin que nadie me dijera que había pasado con mi hijo. Solo después de más de una hora, me permitieron hacer una llamada telefónica. Afortunadamente, después supe que nuestro hijo se quedó al cuidado de mi hermano que vive muy cerca de nuestro departamento.

Solo a las 7 am me liberaron, tras un reclamo interpuesto en la comisaría por malos tratos por parte del personal de Carabineros y tras recibir escuetas disculpas de altos mandos de la prefectura correspondiente. Es importante señalar que la constatación de lesiones realizada en el centro de urgencia de Ñuñoa, indica únicamente lesiones en la piel del cuello producto del

ahorcamiento por parte del carabinero que me detuvo.

Queremos dar gracias por las muestras de cariño y preocupación, estamos en familia, todavía intentando explicarnos lo que sucedió. Llevamos años trabajando en la erradicación de la violencia intraframiliar y nos duele profundamente la distorsión de los hechos ocurridos.

Ningún ciudadano merece ser tratado así por los funcionarios que supuestamente debieran protegernos.