Alianza estratégica entre la derecha chilena y el sionismo: Atacar al candidato Daniel Jadue y de paso blindar los crímenes israelíes 

Daniel Jadue, militante del Partido Comunista de Chile y conocido defensor de la causa palestina, es candidato a la presidencia del país que encabeza las encuestas y posiblemente pasará a la segunda vuelta o balotaje en las elecciones de noviembre de 2021.

Esta erupción de un candidato comunista y sobre todo “viable”, generó un fortalecimiento de la alianza estratégica que siempre existió entre la derecha chilena y el sionismo. Los primeros necesitan destruir la imagen de Jadue como candidato y los sionistas necesitan establecer y dejar muy en claro que, criticar a Israel es “antisemitismo” y lo pagará muy caro quien intenta cometer tal atrevimiento.

La derecha chilena, que maneja todos los medios de comunicación del país, ha sido vapuleada en las últimas elecciones y minimizada por el estallido social de octubre de 2019, está desesperada por recuperar espacios políticos a cualquier precio y maniobra.

En Jadue, el sionismo encontró «terreno fértil» para fomentar su lógica de amedrentamiento, extorsión y silenciar los que se atreven a denunciar los crímenes que Israel comete. Digo «terreno fértil» por qué, aprovechandose del pánico de la derecha chilena, aseguran tener un fuerte eco por parte de esta derecha y un espacio en los medios para atacar a Jadue por ser comunista y de paso, para los sionistas, enviar este mensaje de advertencia a aquellos que hablan de las violaciones y atrocidades israelíes.

Antiguamente, esta derecha recurría a los golpes de estado, tal como sucedió el año 1973 y las amenazas militares (Tancazo de 1991, Tanquetazo, Tacnazo de 1969, Boinazo, ejercicios de enlace, etc. etc.), y posteriormente, a la compra de políticos (Caso Penta, SQM, Corpesca, etc.). Hoy estas alternativas se ven poco probables, por lo cual y a falta de golpes, amenazas militares y compra de políticos, acusar falsamente a un candidato ganador sería una de las pocas herramientas que le queda a esta derecha debilitada y casi insignificante en las urnas.

Nunca se exhibió algo serio para fundamentar las acusaciones. Ningún periodista se molestó en averiguar ética y seriamente si el candidato Jadue emitió verdaderamente alguna expresión antisemita. Como esto nunca existió, se aprovecharon de la campaña sionista donde criticar las atrocidades que Israel comete y que son denunciadas por todos los organismos legales y humanitarios del mundo, sin excepción, incluyendo las organizaciones israelíes de derechos humanos, y donde Daniel Jadue ha sido un claro crítico, para tildar falsamente a Jadue de “antisemita”.

Claramente la maniobra mediática de la derecha va en favor del sionismo de blindar a Israel y descalificar y destruir cualquier intento de denunciar los crímenes. ¡Insultar a Dios, al Papa, a las autoridades, a todas las religiones es parte de la libertad de expresión. Criticar los crímenes israelíes es antisemita!

Los sionistas nunca desmienten o refutan las denuncias, simplemente responden automáticamente con la palabra mágica: “antisemita”, con esto se acaba todo e Israel sale limpio e inmaculado de toda acusación.

Los que hablan de racismo y antisemitismo, son los mismos que atacan con mensajes de odio y manifiesto racismo a sus adversarios.

Sectores judíos de izquierda y no sionistas que han apoyado la candidatura de Daniel Jadue, han sido insultados, atacados e incluso amenazados por ser enviados a las cámaras de … . Estos mensajes de odio obviamente son ocultados por esta prensa de pasado golpista y protectora histórica de los crímenes cometidos por la dictadura.