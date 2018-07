Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México: “Esto soy”

Este el hombre que en la noche del triunfo, en el día que elegido Presidente de México, dijo:

“El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos: a ricos y pobres; a pobladores del campo y de la ciudad; a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales.

Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados; en especial, a los pueblos indígenas de México. Por el bien de todos, primero los pobres.”

[Texto completo de ese discurso: AMLO: “La corrupción no es un fenómeno cultural sino el resultado de un régimen político en decadencia]

“…quitando toda la parte ideológica, conceptual o teórica, ser de izquierda son dos cosas: ser honesto y tener buenos sentimientos. El corrupto no es de izquierda. Y el que le da la espalda al que sufre, no es de izquierda. punto.”

“Tenemos tres principios: no mentir, no robar, no traicionar, al Pueblo”



Escuche a la esposa de AMLO cantando la versión completa de “El Necio”:

Cantando la canción “Qué manera”, de Illapu:

