AlFonso Lafarga.- “Marruecos me persigue hasta en Perú, no quiere que se sepa que el Sáhara es un país ocupado”. Con estas palabras la enviada especial saharaui Jadiyetu El Mohtar resume el trasfondo de su retención desde el 9 de septiembre en el aeropuerto de Lima .

Jadiyetu El Mohtar, que se encontraba en una oficina de Migraciones del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en la madrugada del 23 de septiembre se vio desplazada a un pasillo y allí permanece en el suelo, vigilada por policías.

Esta última medida contra la embajadora saharaui motivó que hiciese una huelga de hambre durante el fin de semana “en protesta por la actuación de abuso de poder del jefe de migraciones interino, un déspota machista llamado Dennys Manrique”. “Aprovechando que salí al servicio la madrugada del sábado, sacó mi maleta de la oficina de migraciones y me dejó en el pasillo con la clara intención de acobardarme y obligarme a embarcar, pero no lo va a conseguir”, ha dicho a Contramutis El Mohtar.

En la decisión de la Superintendencia Nacional de Migraciones de impedir su entrada en el país, tras la petición de dos congresistas de la Liga de amistad con Marruecos, la enviada saharaui ve un objetivo muy concreto: “Queda claro qué y quién hay detrás del impedimento de mi ingreso, de todo este abuso: que no se sepa en Perú que el Sáhara es un país ocupado por Marruecos, un estado dictatorial y violador de los Derechos Humanos que, junto con Birmania, ha sido incluido en Ginebra en la lista de los 29 países que persiguen a activistas de DDHH”.

Jadiyetu El Mohtar ya viajó el 14 en julio a Perú y en aquella ocasión “pasó sin problemas los controles migratorios mostrando su pasaporte de turista y durante su permanencia cumplió una serie de actividades sin problemas: fue invitada al Congreso para conmemorar un aniversario de la firma del Acta de la Independencia, viajó a Junín y participó de un desfile por la batalla independentista”, como publicó el diario La República.

Sin embargo, desde Migraciones, y tras la acusación de congresistas fujimoristas de hacer “proselitismo político” con visa de turista, se consideró que El Mohtar en su visita entre el 10 de junio y el 18 de agosto ingresó con su pasaporte español y “realizó diversas actividades de carácter político, atribuyéndose la condición de embajadora de la República Árabe Saharaui Democrática, con la que el Perú tiene suspendidas las relaciones diplomáticas”.

En el diario La Mula Jorge Millones ha relatado las distintas formas de actuar en Perú: “Hace unos meses llegaron dos esperpénticos fascistas argentinos a derramar su conservadurismo por todo Lima generando indignación y polémica. Agustín Laje y Nicolás Márquez presentaron un libro anti-izquierdista cargado de odio y machismo celebrado por sus pares peruanos de “Con mis hijos no te metas” y demás adictos a esa ideología. Fueron invitados por el propio Congreso y ninguna autoridad o institución del Estado los retuvo o expulsó pese a estar haciendo activismo político en el país”.

La resolución judicial que no llega

La situación de Jadiyetu El Mohtar sigue pendiente de un juez que debe decidir sobre el recurso de habeas corpus que interpuso y la diplomática saharaui siente “indignación” por haber pasado ya más de dos semanas, cuando “en el peor de los casos se resuelve en cinco días”. Denuncia el acoso, intimidación y presiones que sufre para que ceda: “Migraciones podía haberlo resuelto el primer día reconociendo que la alerta es infundada y nula, pero lo que hace es ratificar su absurda postura”.

En el tiempo que lleva retenida en el aeropuerto Jadiyetu El Mohtar, que ha sido visitada en varias ocasiones por el Cónsul de España, ha recibido el apoyo de congresistas peruanos de diferentes grupos: han pedido a Migraciones que se permita su ingreso en el país y han recordado que, en 1984, Perú reconoció oficialmente a la RASD como “Estado soberano e independiente”, reconocimiento que es “incondicional e irrevocable, tal y como se precisa en el artículo 6 de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados”.

Para Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, “un Estado constitucional como el peruano se juega su prestigio internacional en este asunto” y “no puede avalar una práctica que constituye un atropello a las solemnes obligaciones internacionales en materia de derechos contraídas por el Estado peruano.”

Asegura que el impedimento a El Mohtar “es una clara violación de la Convención Americana de Derechos Humanos” y “aun cuando no haya entrado en su calidad de diplomática, ello no es óbice para que una vez dentro del país pueda llevar a cabo actividades diplomáticas oficiosas”. “El hecho de que el servicio de Migraciones haya impedido a una ciudadana española el acceso al Perú no sólo constituye un acto arbitrario que afecta a la Sra. Mojtar. Introduce una inseguridad jurídica absoluta en el sistema jurídico peruano”.

Jadiyetu El Mohtar, natural de Dajla (Antigua Villa Cisneros), tuvo que salir del Sáhara Occidental por la ocupación marroquí y dejó allí a su madre y hermanos. Con una larga trayectoria en la lucha por la causa saharaui, fue designada por el presidente saharaui, Brahim Gali, embajadora en misión especial en Perú y tenía prevista una entrevista con el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, según asegura acordaron ambos mandatarios cuando coincidieron en la toma de posesión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. La anterior representante en España de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) es contundente: “Marruecos me persigue hasta en Perú”.

*Fuente: Contramutis