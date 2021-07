La autocrítica tras la derrota: el sentido discurso de Jadue puertas adentro 

A las 20:05 horas de este domingo el candidato de Chile Digno, Daniel Jadue (PC), entró a su comando en pleno barrio República. Aplausos de sus colaboradores más cercanos, abrazos apretados y miradas tristes, lo recibieron. «¿Y esas caras de velorio?», dijo la convencional del PC Valentina Miranda al ver a más de uno de los presentes con los ojos vidriosos de la emoción. «Es que estábamos preparados para el triunfo, lo dimos todo», respondió otro personero.

A esa hora ya estaba todo dicho. Las encuestas se habían equivocado. El diputado de Convergencia Social y carta del Frente Amplio, Gabriel Boric, había tomado la delantera en la primaria de Apruebo Dignidad sin dejar espacio para que el alcalde de Recoleta pudiera remontar. La diferencia desde el principio de los conteos se empinó en los 20 puntos y se mantuvo así hasta el cómputo final. El parlamentario de Magallanes ganó con holgura, con el 60,43% de los votos. Jadue aceptó el golpe y su partido, también.

De hecho, apenas llegó a la casona que albergó a su campaña, Jadue se sentó en la sala que estaba a mano derecha del pasillo central. Allí, tuvo su descargo y también su primera autocrítica compartida. Fue un discurso íntimo, que duró 20 minutos, y que se convirtió en la antesala a que aceptara públicamente el fracaso en las elecciones.

Quizás, por lo mismo, ese primer análisis de la derrota fue el más sentido y también, el más duro.

«Se los digo con toda honestidad y con mucha fraternidad, siento que el resultado que sacamos hoy es un paso adelante tremendo, pero que tiene que poner al descubierto nuestras propias falencias», dijo frente a una veintena de adherentes y dirigentes tanto el Partido Comunista como Chile Digno que reúne a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el Partido Igualdad, ​la Izquierda Libertaria, Acción Humanista y la Izquierda Cristiana, entre otros.

La mayoría escuchó las palabras del alcalde en silencio.

Poco y nada hizo alusión a los errores personales y «no forzados» de los últimos días de campaña que llevaron a hablar del quiebre del fair play con Boric, más bien apuntó a las lecciones que debían sacar como bloque. «Era muy difícil que lográramos esto», dijo e hizo hincapié en la siempre frágil unidad de la izquierda. Incluso, comparó la situación con el «orden» que lograban los sectores de derecha. «Siempre es más fácil destruir al que tenemos al lado por cualquier diferencia pequeña que tengamos, antes de ver a los enemigos de al frente», reflexionó.

Aseguró, sin anestesia, que este domingo dieron «un paso adelante, también un paso atrás». «El pueblo levanta una candidatura porque le parece correcta, pero nosotros no nos unimos», agregó.

También, aludió al trabajo territorial de su sector y a los tiempos que se demoraron para apoyar formalmente su propuesta a la carrera presidencial. «Llegamos tarde», repitió.

«Quiero agradecerles a todos, pero solo piensen, ¿cuándo cada uno tomó la decisión de sumarse? Creo que ahí está la respuesta que cada uno podrá reflexionar», emplazó Jadue a los presentes, en una crítica sin nombres directos, pero que también parecía dirigirse a la pesada estructura de su propio partido.

De hecho, se refirió al pobre desempeño del bloque en las elecciones de gobernadores y de alcaldes, mientras la dirigencia del PC miraba callada. «Todos los que estamos aquí reunidos no fuimos capaces ni siquiera de reunir el 50% de las municipalidades para disputar las alcaldías de manera unitaria», acusó el jefe comunal. Y remató con la frase: «Las encuestas no ganan, lo que es capaz de ganar una elección es el control territorial, el desarrollo del trabajo territorial».

Entre los oyentes estaban las diputadas Camila Vallejo, Karol Cariola, Marisela Santibáñez y su compañero, Boris Barrera. También, los diputados Tomás Hirsh (Acción Humanista) y Jaime Mulet (FRVS). Además, llegaron las alcaldesas de Santiago, Irací Hassler y de Lo Espejo, Javiera Reyes; los exdirigentes del PS Germán Correa y Gonzalo Martner y las constituyentes Bárbara Sepúlveda y Valentina Miranda, entre otros. Y, por supuesto, la plana mayor del PC.

Jadue también tuvo palabras para la situación en la que quedó la centroizquierda: «Se abre un escenario súper complejo. La derrota de Joaquín Lavín abre un espacio donde todos aquellos que pensaron que les sería fácil, se les hará difícil. No es lo mismo competir con alguien del mundo de la derecha, a alguien que viene desde el mundo de la Concertación», dijo en alusión al triunfo de Sebastián Sichel en la primaria de Chile Vamos.

Luego el jefe comunal de Recoleta agradeció el trabajo de sus colaboradores programáticos y nombró a cada uno de los partidos y movimientos que lo apoyaron. Valoró la votación que tuvieron como pacto Apruebo Dignidad, con más de 1.750.000 votos. Y finalizó su catarsis entre aplausos.

Parte de las ideas que expresó a sus colaboradores, minutos más tarde las compartió ante las cámaras de televisión, cuando reconoció públicamente la derrota. Jadue subió al escenario a las 20:25 horas entre los vítores y la compañía de sus cercanos. Llamó la atención, eso sí, que el diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier, no estuviera en la tarima aunque pasó la tarde completa en el comando. Solo por Twitter se refirió a la derrota.

«En noviembre de verdad espero que Gabriel Boric sea el Presidente de Chile», dijo Jadue.

Después vino su descargo público. «Si algún día esperamos que la izquierda gobierne Chile, de verdad vamos a tener que cambiar de manera radical el comportamiento entre nosotros, qué nos llevó hoy día a este resultado, y aquí quiero ser sumamente claro: no es que la Concertación haya salido a votar a nuestra primaria, no es que la derecha haya salido a votar a nuestra primaria; son nuestras propias debilidades, compañeros y compañeras, porque hasta hace solo seis meses los que estamos aquí nos tratábamos como adversarios entre nosotros y no estábamos unidos», señaló antes de trasladarse al comando de Boric.

Tras reconocer la derrota, Daniel Jadue y sus colaboradores

cantaron la canción «El pueblo unido jamás será vencido». Agencia Uno.

Para la diputada, y quien hasta este domingo fue vocera de Jadue, Camila Vallejo, la reflexión colectiva es parte del proceso que viene. «Llegamos tarde con la campaña. Los partidos la asumimos mucho después que la pusieron los independientes. Podríamos haber partido la campaña antes», dijo. ¿El anticomunismo jugó un rol decisivo? «No creo que sea suficiente para señalar esta derrota, pero que es duro, es duro», agregó a este medio la parlamentaria.

En la interna del PC, el revés electoral también fue asociado a otras explicaciones. A las peleas mediáticas con el FA, a la polémica con los medios de comunicación y a su participación en los debates televisivos que tensionaron la imagen de Jadue en las últimas dos semanas.

«Hay una necesidad de transformación, de cambio. Quizás Gabriel Boric logró leer de mejor forma ese proceso», dijo la diputada Karol Cariola. Y agregó: «No sentimos que sea una derrota de un partido histórico, es primera vez que el PC llega con un liderazgo de este nivel y con este respaldo a una primaria».

Perder la primaria, también, dificulta otra conversación: el horizonte electoral del PC y la estrategia que la mesa de Teillier quería implementar para la negociación parlamentaria que desde este mismo lunes 19 comienza su cuenta regresiva para la inscripción del 23 de agosto. La idea de la directiva comunista era empalmarlo con el resultado presidencial, pero los 365 mil votos que separan a Boric de Jadue desordenan ese plan que es clave para asignar cupos y medir la fuerza territorial de cada actor.

El flanco del ala izquierda y la Lista del Pueblo

Hace un mes en el círculo estrecho de Jadue se hablaba de un resultado 60/40, pero a favor del alcalde. Por eso, ante la realidad que se impuso uno de los primeros comentarios que surgieron en el comando, apuntaron al efecto del voto «antiJadue», que con un electorado de centroizquierda e incluso de derecha pudo favorecer en alguna medida los buenos números de Boric. De hecho, uno de los dirigentes de Chile Digno lo resumió así: «Boric lo ha hecho bien, pero no tanto para tener 20 puntos de diferencia».

«Falta harto para hacer el análisis más profundo y ver bien los factores. No me atrevería a decir qué fue lo que influyó más, si el voto cruzado o la campaña anticomunista agudizada la última semana, o más», comentó a PAUTA el diputado Barrera.

A eso se suma la preocupación electoral por el flanco izquierdo, en especial por los pasos de La Lista del Pueblo (LLDP). Uno de los cálculos que tenía el comando de Jadue era que, si él perdía, la izquierda radical quedaría, según ellos, sin dique de contención y solo aumentaría la posibilidad de que levantaran en tiempo récord una opción presidencial que complique a la larga a Boric. Este escenario preocupa a una parte del PC por la eventual fuga de los adherentes más duros de Jadue. Estos podrían verse más atraídos por una figura externa de izquierda que por una ligada al Frente Amplio, a quienes consideran «amarillos» por convocar a un mundo de centroizquierda. Incluso, el mismo Jadue escuchó desde público que gritaron el nombre de ese color, cuando mencionó a Boric.

Además, uno de los nombres que estaría disponible en estas ligas es precisamente el examigo del ahora candidato presidencial de Apruebo Dignidad, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

*Fuente: Pauta