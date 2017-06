Luego que el PS le cerrara la puerta para llevarlo de candidato a la reelección, el Senador Fulvio Rossi, se dio cuenta que nadie lo quería en sus filas como candidato, sondeó en primer lugar al PPD con su amigo el Senador Guido Girardi, luego a la Democracia Cristiana y finalmente hasta la misma Alianza por Chile, todo sus intentos fracasaron, debido a lo anterior lo único que le quedó es buscar firmas, y así lo publicó en su Facebook :

“Estimados amigos y amigas:

Como ustedes saben he decidido postular para la reelección como candidato independiente para lo cual se requiere contar con el patrocinio de ciudadanos que no militen en partido político alguno y que voten en nuestra región. Con mucha humildad pero también con mucha convicción les pido que me puedan apoyar en este gran desafío.

No es fácil desafiar a los partidos !

Necesito tu firma de apoyo -que debe ser ante notario – para seguir trabajando por nuestra región. Hubo un minuto que dude de volver a presentarme (por lo demás , a diferencia de muchos , no necesito de la política para vivir.Tengo una hermosa profesión que me llena de orgullo).

Puedes acercarte a NOTARÍA ARAYA en Uribe al llegar a P. Lynch solo con tu carnet de identidad.

Espero poder contar con ustedes como ustedes siempre podrán contar conmigo. Un gran abrazo

(Ruego compartir este mensaje )P.D. Es gratis.”