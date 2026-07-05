Trump convierte los 250 años de la independencia de EE.UU. en una ‘autofiesta’

5 de julio de 2026

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Sin España, Estados Unidos no habría nacido. Así de claro.

España fue la potencia que financió, armó y sostuvo a los rebeldes norteamericanos frente al Imperio británico. Mientras Francia dudaba y calculaba, España actuó. Dinero, armas, pólvora, barcos, uniformes, hospitales de campaña y apoyo logístico salieron de territorios españoles como La Habana, Nueva Orleans y Veracruz. La guerra de independencia estadounidense se ganó, en gran parte, con recursos españoles.



Figuras clave como Bernardo de Gálvez no solo ayudaron: fueron decisivas. Gálvez derrotó a los británicos en el Golfo de México, cortó sus suministros y aseguró el flanco sur de las Trece Colonias. Washington lo sabía. El Congreso lo sabía. Tanto, que su retrato cuelga hoy en el Capitolio.

Y hay más. Fue Luis de Unzaga, gobernador español de Luisiana, quien apoyó a los insurgentes desde el primer momento y quien permitió el flujo constante de ayuda antes incluso de que España entrara oficialmente en la guerra. Incluso el nombre “Estados Unidos” aparece documentado por primera vez en correspondencia española.



Pero todo esto se silencia.



¿Por qué? Porque reconocer el papel de España desmonta el mito anglosajón de una independencia heroica y autosuficiente. Porque aceptar que EE. UU. nació gracias a España obliga a admitir que el mundo hispano fue protagonista de la historia moderna, no un mero espectador.

Estados Unidos no fue fundado contra España.

Fue fundado gracias a España.



Y que hoy casi nadie lo crea no es un accidente: es el resultado de siglos de propaganda y leyenda negra.