Trump convierte los 250 años de la independencia de EE.UU. en una ‘autofiesta’
por LaSextaNoticias
8 mins atrás 1 min lectura
5 de julio de 2026
Sin España, Estados Unidos no habría nacido. Así de claro.
España fue la potencia que financió, armó y sostuvo a los rebeldes norteamericanos frente al Imperio británico. Mientras Francia dudaba y calculaba, España actuó. Dinero, armas, pólvora, barcos, uniformes, hospitales de campaña y apoyo logístico salieron de territorios españoles como La Habana, Nueva Orleans y Veracruz. La guerra de independencia estadounidense se ganó, en gran parte, con recursos españoles.
Figuras clave como Bernardo de Gálvez no solo ayudaron: fueron decisivas. Gálvez derrotó a los británicos en el Golfo de México, cortó sus suministros y aseguró el flanco sur de las Trece Colonias. Washington lo sabía. El Congreso lo sabía. Tanto, que su retrato cuelga hoy en el Capitolio.
Y hay más. Fue Luis de Unzaga, gobernador español de Luisiana, quien apoyó a los insurgentes desde el primer momento y quien permitió el flujo constante de ayuda antes incluso de que España entrara oficialmente en la guerra. Incluso el nombre “Estados Unidos” aparece documentado por primera vez en correspondencia española.
Pero todo esto se silencia.
¿Por qué? Porque reconocer el papel de España desmonta el mito anglosajón de una independencia heroica y autosuficiente. Porque aceptar que EE. UU. nació gracias a España obliga a admitir que el mundo hispano fue protagonista de la historia moderna, no un mero espectador.
Estados Unidos no fue fundado contra España.
Fue fundado gracias a España.
Y que hoy casi nadie lo crea no es un accidente: es el resultado de siglos de propaganda y leyenda negra.
Artículos Relacionados
A 14 días del ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán: balance y perspectivas y un repaso a las reacciones oficiales registradas en América Latina
por Nicolás Boeglin (Costa Rica)
4 meses atrás 30 min lectura
Europa, matanza sobre matanza
por Victor Manuel Grimaldi Céspedes (República Dominicana)
5 meses atrás 8 min lectura
Una opinión sobre la AMENAZA de una III Guerra Mundial y las Elecciones en Rusia
por 8tvcat
2 años atrás 1 min lectura
América Latina frente al «neoliberalismo soberanista» de Trump -Entrevista con Alvaro García Linera
por Vicente Ortiz - Vincent Arpoulet (Francia)
1 año atrás 13 min lectura
Un hombre que hace todo esto ¿puede ser presidente?
por Luis Manuel Arce Isaac
4 meses atrás 5 min lectura
La bestialidad de occidente, Gaza y la deshumanización del otro
por Sascha Cornejo Puschner (Alemania)
2 años atrás 17 min lectura
FiSahara llama al boicot de la película de Christopher Nolan “La Odisea”
por Contramutis
22 horas atrás
04 de julio de 2026
“Ser cómplice de la violación del Derecho Internacional no puede salir gratis. La ocupación ilegal del Sáhara Occidental, su expolio natural y cultural o, incluso, la guerra que provocó Marruecos en 2020, son sistemáticamente silenciadas por el lobby marroquí.
4 de Julio «Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna». ¡No a los Recortes!
por piensaChile
1 día atrás
4 de julio de 2026
Todos a la calle a Defender la Salud Pública. 10:00 Horas frente al GAM
FiSahara llama al boicot de la película de Christopher Nolan “La Odisea”
por Contramutis
22 horas atrás
04 de julio de 2026
“Ser cómplice de la violación del Derecho Internacional no puede salir gratis. La ocupación ilegal del Sáhara Occidental, su expolio natural y cultural o, incluso, la guerra que provocó Marruecos en 2020, son sistemáticamente silenciadas por el lobby marroquí.
El profundo drama humano del Sahara Occidental: El último triunfo del colonialismo español
por Ahmed Omar (Campamentos de refugiados saharauis)
4 días atrás
Imagen superior: Campamento de refugiados saharauis en pleno desierto del Sahara. El texto con que hemos publicado este artículo ha sido redactado por la Redacción de piensaChile. Abajo va…
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.