15 de julio: Rematan en Macul terreno reconocido dentro del «Plan Nacional de Búsqueda»

06 de julio de 2026

¡ALERTA EN MACUL!

SE REMATA TERRENO INVESTIGADO COMO SITIO DE ENTIERRO DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Desde la Agrupación de DDHH y Sitios de Memoria Macul, informamos con urgencia a la comunidad y a cualquier persona, empresa o inmobiliaria interesada en la compra del terreno ubicado en Av. Departamental 3862…. que este espacio TIENE HISTORIA Y MEMORIA.

Este sector (perteneciente al ex Vertedero Departamental) está oficialmente reconocido dentro del Plan Nacional de Búsqueda como un sitio de entierro ilegal de víctimas de la dictadura y se encuentra en un Proceso Judicial Activo.

«Quiero minar la tierra hasta encontrarte

y besarte la noble calavera

y desamordazarte y regresarte.

…

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañerx del alma, compañerx.»

Miguel Hernández

Datos de la empresa MACAL, que es la que ejecuta el remate:

Dirección: El Totoral 951

Comuna: Quilicura

Ciudad: Santiago

Teléfono Central: (56) 2 2760 3535

Email General: clientes@macal.cl