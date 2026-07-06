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06 Jul 2026

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Derechos Humanos, Fascismo, Historia - Memoria, Resistencia

15 de julio: Rematan en Macul terreno reconocido dentro del «Plan Nacional de Búsqueda»

por piensaChile

8 mins atrás 1 min lectura

15 de julio: Rematan en Macul terreno reconocido dentro del «Plan Nacional de Búsqueda»
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06 de julio de 2026

¡ALERTA EN MACUL!
SE REMATA TERRENO INVESTIGADO COMO SITIO DE ENTIERRO DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Desde la Agrupación de DDHH y Sitios de Memoria Macul, informamos con urgencia a la comunidad y a cualquier persona, empresa o inmobiliaria interesada en la compra del terreno ubicado en Av. Departamental 3862…. que este espacio TIENE HISTORIA Y MEMORIA.

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Este sector (perteneciente al ex Vertedero Departamental) está oficialmente reconocido dentro del Plan Nacional de Búsqueda como un sitio de entierro ilegal de víctimas de la dictadura y se encuentra en un Proceso Judicial Activo.

«Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañerx del alma, compañerx.»
Miguel Hernández

Datos de la empresa MACAL, que es la que ejecuta el remate:

Dirección: El Totoral 951
Comuna: Quilicura
Ciudad: Santiago
Teléfono Central: (56) 2 2760 3535
Email General: clientes@macal.cl

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Etiquetas #avda departamental 3862 #detenidos desaparecidos #ni perdon ni olvido #remate
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15 de julio: Rematan en Macul terreno reconocido dentro del "Plan Nacional de Búsqueda"

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