15 de julio: Rematan en Macul terreno reconocido dentro del «Plan Nacional de Búsqueda»
por piensaChile
8 mins atrás 1 min lectura
06 de julio de 2026
¡ALERTA EN MACUL!
SE REMATA TERRENO INVESTIGADO COMO SITIO DE ENTIERRO DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Desde la Agrupación de DDHH y Sitios de Memoria Macul, informamos con urgencia a la comunidad y a cualquier persona, empresa o inmobiliaria interesada en la compra del terreno ubicado en Av. Departamental 3862…. que este espacio TIENE HISTORIA Y MEMORIA.
Este sector (perteneciente al ex Vertedero Departamental) está oficialmente reconocido dentro del Plan Nacional de Búsqueda como un sitio de entierro ilegal de víctimas de la dictadura y se encuentra en un Proceso Judicial Activo.
«Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
…
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañerx del alma, compañerx.»
Miguel Hernández
Datos de la empresa MACAL, que es la que ejecuta el remate:
Dirección: El Totoral 951
Comuna: Quilicura
Ciudad: Santiago
Teléfono Central: (56) 2 2760 3535
Email General: clientes@macal.cl
15 de julio: Rematan en Macul terreno reconocido dentro del "Plan Nacional de Búsqueda"
Artículos Relacionados
Yo acuso: ¡Cheyre miente!
por Wally Kunstmann T. (Chile)
13 años atrás 5 min lectura
La odisea de Fabiola: Cómo una víctima de la dictadura logró romper con el secreto de 50 años de la Comisión Valech
por Daniel Núñez Escobar (Chile)
10 años atrás 9 min lectura
En Krefeld, Alemania, ¿Funciona una sucursal de «Colonia Dignidad»?
por Deutsche Welle
8 años atrás 7 min lectura
Usted no diga “otro hueón más que se tiró al Metro en hora punta”
por Richard Sandoval (Chile)
7 años atrás 6 min lectura
Señor Alcalde de Chillán, ¿cual es la razón para no contestar a nuestras peticiones?
por Omar Contreras Flores (A Coruña, España)
10 años atrás 2 min lectura
Día de Acción Global – 19 de marzo 2018: Libertad para lxs Presxs Políticxs de Honduras!
por SOAWLatina
8 años atrás 2 min lectura
15 de julio: Rematan en Macul terreno reconocido dentro del «Plan Nacional de Búsqueda»
por piensaChile
1 min atrás
06 de julio de 2026
Desde la Agrupación de DDHH y Sitios de Memoria Macul, informamos con urgencia a la comunidad y a cualquier persona, empresa o inmobiliaria interesada en la compra del terreno ubicado en Av. Departamental 3862…. que este espacio TIENE HISTORIA Y MEMORIA.
FiSahara llama al boicot de la película de Christopher Nolan “La Odisea”
por Contramutis
2 días atrás
04 de julio de 2026
“Ser cómplice de la violación del Derecho Internacional no puede salir gratis. La ocupación ilegal del Sáhara Occidental, su expolio natural y cultural o, incluso, la guerra que provocó Marruecos en 2020, son sistemáticamente silenciadas por el lobby marroquí.
FiSahara llama al boicot de la película de Christopher Nolan “La Odisea”
por Contramutis
2 días atrás
04 de julio de 2026
“Ser cómplice de la violación del Derecho Internacional no puede salir gratis. La ocupación ilegal del Sáhara Occidental, su expolio natural y cultural o, incluso, la guerra que provocó Marruecos en 2020, son sistemáticamente silenciadas por el lobby marroquí.
El profundo drama humano del Sahara Occidental: El último triunfo del colonialismo español
por Ahmed Omar (Campamentos de refugiados saharauis)
5 días atrás
Imagen superior: Campamento de refugiados saharauis en pleno desierto del Sahara. El texto con que hemos publicado este artículo ha sido redactado por la Redacción de piensaChile. Abajo va…
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.