[Rheinmetall 4/10] Principales Clientes de Rheinmetall
por Fausto Giudice (Tlaxcala)
2 horas atrás 7 min lectura
27 de junio de 2026
Cuarta parte del dossier-retrato
DOSSIER-RETRATO DE RHEINMETALL
- Historia del grupo de 1889 a la actualidad
- Estructura del grupo.
- Balance financiero y estratégico de Rheinmetall (junio de 2026)
- Principales clientes.
- Lugar en el dispositivo ReArm Europe/Readiness 2030.
- Los productos ofensivos de Rheinmetall: un pequeño catálogo
- Todos los centros de producción.
- Rheinmetall e Israel
- Movilizaciones contra Rheinmetall
- Bonus
IV – Principales Clientes de Rheinmetall
Los clientes de Rheinmetall son principalmente Estados miembros de la OTAN y aliados, con contratos importantes que abarcan vehículos blindados, artillería y municiones. El grupo es un actor central en el fortalecimiento de las capacidades bélicas de estos países, especialmente en respuesta a los conflictos actuales.
Alemania (Bundeswehr)
Cliente histórico y socio central, la Bundeswehr es un pilar de las actividades de Rheinmetall. Los contratos recientes son masivos:
- Vehículos logísticos: Un contrato marco colosal que puede alcanzar los 3.500 millones de euros para el suministro de hasta 6.500 camiones de la familia HX, con pedidos firmes ya en curso para más de 1.000 vehículos solo para el año 2025.
- Modernización de blindados: Rheinmetall es el socio industrial para los programas de modernización de las fuerzas blindadas, notamment a través de los vehículos de infantería PUMA y LYNX (desarrollados para las fuerzas alemanas y para la exportación).
OTAN y aliados clave
Ucrania (apoyo en contexto de guerra)
Ucrania se ha convertido en un cliente importante y urgente:
- Municiones: Entrega masiva de municiones, incluidos proyectiles de 35 mm adaptados para los cañones antiaéreos Gepard y proyectiles de artillería de 155 mm.
- Mantenimiento: Rheinmetall ha establecido una cooperación estratégica con la industria militar ucraniana, preparando el terreno para el mantenimiento local y la producción conjunta.
Hungría (transferencia de tecnología)
Cliente estratégico de primer nivel para el LYNX KF41:
- Contrato histórico: Pedido de 209 vehículos LYNX (en 7 variantes) por más de 2.000 millones de euros, que simboliza una subida de nivel espectacular (sustitución de los BMP-1 soviéticos).
- Transferencia de tecnología: Hungría recibió los primeros vehículos “Hecho en Alemania” en 2022, y el primer LYNX ensamblado localmente se entregó en julio de 2024, en una empresa conjunta participada al 51% por Rheinmetall, creando un centro industrial nacional.
Reino Unido (soberanía y modernización)
Asociación reforzada a través de una filial conjunta (RBSL):
- Tanque Challenger 3: Programa de 800 millones de libras esterlinas para modernizar 148 tanques, con creación de más de 750 puestos de trabajo altamente cualificados.
- Vehículo Boxer: Lanzamiento de la producción en Gran Bretaña del vehículo blindado Boxer, con un alto contenido local (75% de la cadena de suministro británica).
- Inversión: Más de 200 millones de libras esterlinas invertidos en sitios británicos, incluida una nueva fábrica de cañones de gran calibre.
USA (avance importante)
Caso raro para un grupo europeo, Rheinmetall avanza en el mercado usamericano:
- Programa CTT: En asociación con GM Defense, el grupo entregó prototipos de camiones tácticos HX3 CTT para la primera fase del programa destinado a reemplazar la flota del Ejército de USA, un mercado potencial de 14.000 millones de dólares para 40.000 vehículos.
- F-35: Rheinmetall también produce secciones centrales del fuselaje para el caza F-35 en el marco de un acuerdo con Lockheed Martin y Northrop Grumman.
Australia (Programa LAND 400)
Rheinmetall es un actor clave en el programa de reemplazo de blindados:
- Vehículo de reconocimiento Boxer: Designado como ofertante preferente para un contrato de 5.200 millones de dólares australianos, con producción local de 186 vehículos de un total de 211, apoyando a la industria australiana.
Otros mercados
- Clientela internacional: Los camiones de la familia HX de Rheinmetall son utilizados por más de veinte países, incluidos Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Austria, Singapur, Eslovenia, Dinamarca y Ucrania.
- Oriente Medio y Asia: Clientes tradicionales, especialmente para municiones y sistemas de defensa aérea (cañones, montajes de artillería naval).
En resumen, la clientela de Rheinmetall es amplia, desde sus mercados históricos europeos hasta avances significativos en Estados Unidos y Asia-Pacífico, con un eje principal en el suministro de sistemas terrestres avanzados y municiones en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.
La presencia de Rheinmetall en Israel y en los países árabes se manifiesta de dos maneras: relaciones comerciales indirectas con Israel a través de empresas conjuntas, e implantaciones industriales más directas en varios países árabes clave.
La compleja relación con Israel
Rheinmetall mantiene una notable relación comercial con la industria de defensa israelí, que se concreta de varias maneras:
- Asociaciones estratégicas mediante empresas conjuntas: El grupo colabora estrechamente con los tres mayores fabricantes de armamento israelíes: Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) y Rafael Advanced Defense Systems. El objetivo principal es producir y comercializar tecnologías israelíes en los mercados europeos y de la OTAN.
- Un ejemplo clave es EuroSpike GmbH, una empresa conjunta propiedad de Rheinmetall (40%), Diehl Defence (40%) y Rafael (20%), que produce en Alemania los misiles antitanque Spike. Esta asociación ha permitido a países como España y Eslovenia eludir sus embargos sobre armas israelíes comprando estos misiles fabricados en Alemania.
- Del mismo modo, Rheinmetall produce bajo licencia los drones suicidas HERO de la israelí UVision para el mercado europeo. En diciembre de 2025, se firmó un contrato importante de varios cientos de millones de euros para suministrar estos drones a un país miembro de la OTAN.
El país comprador no ha sido revelado oficialmente. La identidad del Estado miembro de la OTAN que realizó este pedido sigue siendo confidencial. Según el comunicado de prensa de Rheinmetall y las fuentes concordantes, el cliente optó por permanecer en el anonimato. La información publicada indica que se trata de un pedido de varios cientos de sistemas, por un valor de varios cientos de millones de euros, que se producirán en Italia y se entregarán a partir de 2026. Algunas fuentes sugieren que este cliente podría ser Alemania, que planea desplegar este tipo de drones en 2027, pero se trata de una especulación y no de una confirmación oficial.
- Implicaciones indirectas y controversias: Varias fuentes informan sobre posibles entregas de munición de tanque de 120 mm, fabricada por Rheinmetall, a Israel a través del gobierno alemán. Sin embargo, otros informes indican que estas entregas habrían sido bloqueadas o que la munición recibida era defectuosa, lo que hace que la situación sea confusa y sin confirmación oficial.
Volveremos en detalle sobre Rheinmetall e Israel en la 8ª parte de nuestro dossier.
La presencia afirmada en los países árabes
En los países árabes, Rheinmetall ha optado por una estrategia de implantación industrial local, dirigida tanto a los mercados nacionales como regionales:
- Arabia Saudita: Es un cliente histórico importante, con una presencia antigua e inversiones crecientes.
- El grupo participó en la creación de una fábrica de municiones en Al-Kharj, con un coste de 240 millones de dólares, a través de su empresa conjunta sudafricana Rheinmetall Denel Munition (RDM).
- Más recientemente, la creación de RAD Arabia Co. , una empresa conjunta con el grupo MAZ, tiene como objetivo localizar la fabricación, el mantenimiento y la formación para los sistemas de defensa aérea, en el marco de la Visión 2030 del reino. Filiales como Rheinmetall Arabia Simulation and Training LLC también están activas localmente.
- Egipto: Otro cliente importante. El grupo alemán estableció en 2022 una empresa conjunta llamada NVL Egypt con socios locales para desarrollar capacidades en el sector naval.
- Emiratos Árabes Unidos: El grupo está presente allí con filiales como Rheinmetall Protection Systems Gulf y Rheinmetall International Services Limited.
- Otros países: La empresa también mantiene relaciones comerciales con otros países de la región, como Jordania y Kuwait.
En resumen, la estrategia de Rheinmetall en Oriente Medio es, por tanto, doble: por un lado, asociaciones industriales con empresas israelíes dirigidas a los mercados occidentales, y por otro, una implantación directa en varios países árabes para producir localmente equipos militares.
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