«Cuando pasan las cigüeñas», film en conmemoración del inicio de la agresión nazi a la URSS en 1941
por piensaChile
4 horas atrás 1 min lectura
27 de junio de 2026
El 22 de junio de 1941, los ejércitos de la alemania nazi inician la guerra de agresión contra la Unión Soviética.
El film, con un nombre traducido de diferentes maneras, refleja la crueldad de la guerra y el sufrimiento que esta provocó al pueblo soviético.
Se trata de un film que obtuvo Palma de Oro a la mejor película Festival Internacional de Cine de Cannes de 1958. La película de Mijaíl Kalatózov ganó también el premio Prix Vulcain del Artiste Technicien (anteriormente Grand prix technique), un galardón otorgado para recompensar los méritos técnicos de un film, y la excelente interpretación de la actriz Tatiana Samóilova contó con una mención especial del jurado del Festival de Cannes. Además, en 1959 la actriz ganó el premio francés Étoiles de cristal para la mejor interpretación extranjera femenina.
Más sobre el tema:
«La última batalla» canción que recoge el sentimiento de los soldados que luego de años de combates, se preparan para la batalla final, con nostalgia de su tierra y de su madre:
Texto de la canción y su traducción:La última batalla
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