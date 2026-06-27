Abren sumario contra juez Aguilar por supuestas gestiones de Hermosilla y Zaliasnik en su nombramiento

Se trata de Alejandro Aguilar, magistrado cuyo nombre aparece en conversaciones entre Luis Hermosilla y el actual embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, quienes habrían impulsado su llegada al tribunal con el objetivo de contar con un ministro afín en la Corte capitalina.

Los vínculos se dieron a conocer a través de un reportaje de Reportea. En este se da a entender que Aguilar habría llegado al puesto de corte tras una “recomendación” irregular de Luis Hermosilla y el actual embajador, quienes buscaban instalar en el Pleno a jueces que les beneficiaran ante los tribunales.

Los mensajes que dan a entender influencias en el nombramiento de Aguilar

Esa determinación es explícita en los mensajes que —según el reportaje— ambos intercambiaron el 13 de diciembre de 2021, cuando apostaban por Alejandro Aguilar para llenar un cupo disponible en la Corte de Santiago.

Zaliasnik: ¿Estás por ahí? Viste nueva terna ICA. ¡Sería ideal si pudieras reunirte con Alejandro Aguilar! En esta terna no podemos enredarnos. Realmente, nadie será más leal que AA como le he comentado en más de una ocasión. Fue mi alumno, es protegido de la VS (Verónica Sabaj), etc. Hablemos cuando puedas. Hermosilla: No es necesario, querido. ¡¡¡Apoyo total!!!

Otro de los mensajes que habría enviado Zaliasnik ante su desconfianza en el criterio del entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, señalaba que “solo Alejandro Aguilar asegura incondicionalidad”.

Posteriormente, el 30 de diciembre de 2021, se hizo oficial el nombramiento de Aguilar como nuevo ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ese día, según el citado medio, el mismo Aguilar le escribió directamente a Hermosilla: “Hola Luis. Mis sinceros agradecimientos por vuestra ayuda, la cual fue fundamental para esta inmensa alegría que me embarga. Bueno, espero que pronto tendré el honor de agradecerte en persona tu colaboración. Muchísimas gracias y cuente con mi lealtad. Abrazo”.

Estos mensajes forman parte de los antecedentes que ahora investiga la segunda fiscalía judicial del tribunal de alzada capitalino.

Querellante acusa “verdadera mafia” liderada por Hermosilla y Zaliasnik

Al respecto, el querellante del caso Audio y quien solicitó esta investigación en contra del ministro, el abogado Luis Mariano Rendón, sostuvo que hay un entramado de corrupción que se está disolviendo al interior del Poder Judicial, y cuyos inicios fueron precisamente con Hermosilla y Zaliasnik.

“Logramos que continúe adelante el proceso de investigación y de limpieza del Poder Judicial, de esta verdadera mafia que, liderada por Hermosilla y Zaliasnik, se dedicaba a corromper jueces para blindar al poder político de la época y para realizar negocios corruptos”, apuntó.

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La investigación comenzó esta semana y, dependiendo de los resultados de las diligencias de la fiscalía judicial, podríamos, incluso, estar ante un nuevo caso de remociones al interior de la Corte de Santiago.

Recordemos que, respecto a la situación del embajador Zaliasnik, el Gobierno ha respaldado su nombramiento en más de una ocasión pese a conocerse la indagación por chats con Luis Hermosilla. No obstante, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, dejó abierta la posibilidad de que, en caso de una formalización, pueda salir del cargo.

-La autora, Marcela Rojas, es periodista de Radio Bío Bío en Santiago

Publicado por Samuel Fuentes

*Fuente: RadioBioBio