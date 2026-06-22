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22 Jun 2026

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[Rheinmetall 2/10] Estructura del grupo Rheinmetall

por Fausto Giudice (Tlaxcala)

18 mins atrás 4 min lectura

[Rheinmetall 2/10] Estructura del grupo Rheinmetall
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22 de junio de 2026

Artículo publicado originalmente: juin 20, 2026

Capítulo I

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DOSSIER-RETRATO DE RHEINMETALL

  1. Historia del grupo de 1889 a la actualidad
  2. Estructura del grupo.
  3. Balance financiero y estratégico de Rheinmetall (junio de 2026)
  4. Principales clientes.
  5. Lugar en el dispositivo ReArm Europe/Readiness 2030.
  6. Los productos ofensivos de Rheinmetall: un pequeño catálogo
  7. Todos los centros de producción.
  8. Rheinmetall e Israel
  9. Movilizaciones contra Rheinmetall
  10. Bonus

II – Estructura del grupo

Tras una profunda reorganización estratégica completada a principios de 2026, el Grupo Rheinmetall ha rediseñado su estructura de negocio para reforzar su posición en los mercados de defensa y tecnologías críticas. Ahora articulado en torno a cinco divisiones – incluida una nueva incursión en el ámbito naval – el Grupo registra un crecimiento sostenido, impulsado por carteras de pedidos récord y un sólido rendimiento industrial. Esta ficha técnica recoge los principales datos financieros, las especialidades operativas y los cambios estructurales más relevantes de cada división, actualizados al primer semestre de 2025 y a los primeros meses de 2026.

Vehicle Systems

Vehículos blindados sobre ruedas (Boxer), sobre orugas (Lynx KF41, Panther KF51) y vehículos logísticos.

  • Facturación 2025 : 4,99 mil millones €.
  • Participación en la facturación del grupo : 50,2 % (mayor división).
  • Rendimiento 1.er semestre 2025 : Facturación de 1,9 mil millones € (+46 %), resultado operativo de 179 millones €.
  • Cartera de pedidos (marzo 2026) : 25,85 mil millones €.

Weapon & Ammunition

Cañones para carros de combate (120 mm L/55), artillería, munición de calibre medio y grueso, propulsión sólida.

  • Facturación 2025 : 3,53 mil millones €.
  • Participación en la facturación del grupo : 35,5 %.
  • Rendimiento 2025 : Crecimiento del 27 %, margen operativo elevado del 29,3 % (beneficio de 1,03 mil millones €).
  • Rendimiento 1.er semestre 2025 : Facturación récord de 1,3 mil millones €, resultado operativo de 280 millones € (+36 %).

Electronic Solutions

Sistemas de protección activa (StrikeShield), sensores, guerra electrónica, láseres, digitalización del campo de batalla.

  • Facturación (estimación basada en el 1.er semestre 2025) : ~1,9 mil millones € (anualizado).
  • Participación en la facturación del grupo (estimada) : ~19 %.
  • Rendimiento 1.er semestre 2025 : Facturación de 944 millones € (+46 %), entradas de pedidos aumentaron un 231 % hasta 9,98 mil millones €.
  • Cartera de pedidos (1.er semestre 2025) : 16,9 mil millones €.

Desde enero de 2026, la división Electronic Solutions se ha dividido en dos entidades:
• Air Defence (defensa aérea)
• Digital Systems (sistemas digitales)
Se ha creado una quinta división: Naval Systems (sistemas navales)1, lo que marca la entrada de Rheinmetall en este ámbito.

Power Systems – En proceso de desinversión

Componentes para motores, sistemas de recirculación de gases de escape. La escisión de esta división civil es estratégica.

  • Facturación 2025 : ~2 mil millones €.
  • Participación en la facturación del grupo : ~20 %.
  • Plantilla : Aproximadamente 6.250 personas.
  • Estado : En proceso de venta al fondo AEQUITA (cierre previsto a finales de 2026).
  • Rendimiento 1.er semestre 2025 : Facturación cayó un 7 % hasta 987 millones €, resultado operativo desplomado un 58 % (24 millones €).

Materials & Trade

Comercio de componentes y subsistemas, pero división de tamaño modesto.

  • Facturación (dato 2022) : 743 millones €.
  • Participación en la facturación del grupo (estimada) : ~7 %.
  • Rendimiento (dato 2022) : Resultado operativo de 68 millones € (margen del 9,1 %).
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*Fuente: Fautotounsi

Notas:

1  “Es una operación que transforma radicalmente el panorama de los astilleros del norte de Alemania: con gran ímpetu, el grupo Rheinmetall, con sede en Düsseldorf, irrumpe en el negocio naval y adquiere por completo la división marina del grupo Lürssen, con sede en Bremen, denominada Naval Vessels Lürssen (NVL). Esta incluye Blohm + Voss y el Norderwerft de Hamburgo, el Peene-Werft de Wolgast (Mecklemburgo-Pomerania Occidental), así como el Neue Jadewerft de Wilhelmshaven (Baja Sajonia). Se suman además ubicaciones en Bulgaria, Croacia, Egipto y Brunéi. La adquisición afecta a unos 2.100 empleados en todo el mundo […] Con la compra del constructor naval, Rheinmetall pretende ampliar su base y abrir el sector naval como un nuevo campo de negocio. Tras el anuncio de estos planes, el precio de la acción de Rheinmetall alcanzó momentáneamente un «máximo histórico» de 1.949 euros por acción.”
NDR, 15 de septiembre de 2025

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Etiquetas #armamentismo #fausto giudice #no a la guerra
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