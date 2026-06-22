[Rheinmetall 2/10] Estructura del grupo Rheinmetall

22 de junio de 2026

DOSSIER-RETRATO DE RHEINMETALL Historia del grupo de 1889 a la actualidad Estructura del grupo. Balance financiero y estratégico de Rheinmetall (junio de 2026) Principales clientes. Lugar en el dispositivo ReArm Europe/Readiness 2030. Los productos ofensivos de Rheinmetall: un pequeño catálogo Todos los centros de producción. Rheinmetall e Israel Movilizaciones contra Rheinmetall Bonus

II – Estructura del grupo

Tras una profunda reorganización estratégica completada a principios de 2026, el Grupo Rheinmetall ha rediseñado su estructura de negocio para reforzar su posición en los mercados de defensa y tecnologías críticas. Ahora articulado en torno a cinco divisiones – incluida una nueva incursión en el ámbito naval – el Grupo registra un crecimiento sostenido, impulsado por carteras de pedidos récord y un sólido rendimiento industrial. Esta ficha técnica recoge los principales datos financieros, las especialidades operativas y los cambios estructurales más relevantes de cada división, actualizados al primer semestre de 2025 y a los primeros meses de 2026.

Vehicle Systems

Vehículos blindados sobre ruedas (Boxer), sobre orugas (Lynx KF41, Panther KF51) y vehículos logísticos.

Facturación 2025 : 4,99 mil millones € .

: . Participación en la facturación del grupo : 50,2 % (mayor división).

: (mayor división). Rendimiento 1.er semestre 2025 : Facturación de 1,9 mil millones € (+46 %), resultado operativo de 179 millones €.

: Facturación de 1,9 mil millones € (+46 %), resultado operativo de 179 millones €. Cartera de pedidos (marzo 2026) : 25,85 mil millones €.

Weapon & Ammunition

Cañones para carros de combate (120 mm L/55), artillería, munición de calibre medio y grueso, propulsión sólida.

Facturación 2025 : 3,53 mil millones € .

: . Participación en la facturación del grupo : 35,5 % .

: . Rendimiento 2025 : Crecimiento del 27 %, margen operativo elevado del 29,3 % (beneficio de 1,03 mil millones €).

: Crecimiento del 27 %, margen operativo elevado del 29,3 % (beneficio de 1,03 mil millones €). Rendimiento 1.er semestre 2025 : Facturación récord de 1,3 mil millones €, resultado operativo de 280 millones € (+36 %).

Electronic Solutions

Sistemas de protección activa (StrikeShield), sensores, guerra electrónica, láseres, digitalización del campo de batalla.

Facturación (estimación basada en el 1.er semestre 2025) : ~1,9 mil millones € (anualizado).

: (anualizado). Participación en la facturación del grupo (estimada) : ~19 % .

: . Rendimiento 1.er semestre 2025 : Facturación de 944 millones € (+46 %), entradas de pedidos aumentaron un 231 % hasta 9,98 mil millones €.

: Facturación de 944 millones € (+46 %), entradas de pedidos aumentaron un 231 % hasta 9,98 mil millones €. Cartera de pedidos (1.er semestre 2025) : 16,9 mil millones €.

Desde enero de 2026, la división Electronic Solutions se ha dividido en dos entidades:

• Air Defence (defensa aérea)

• Digital Systems (sistemas digitales)

Se ha creado una quinta división: Naval Systems (sistemas navales) , lo que marca la entrada de Rheinmetall en este ámbito.

Power Systems – En proceso de desinversión

Componentes para motores, sistemas de recirculación de gases de escape. La escisión de esta división civil es estratégica.

Facturación 2025 : ~2 mil millones € .

: . Participación en la facturación del grupo : ~20 % .

: . Plantilla : Aproximadamente 6.250 personas.

: Aproximadamente 6.250 personas. Estado : En proceso de venta al fondo AEQUITA (cierre previsto a finales de 2026).

: En proceso de venta al fondo AEQUITA (cierre previsto a finales de 2026). Rendimiento 1.er semestre 2025 : Facturación cayó un 7 % hasta 987 millones €, resultado operativo desplomado un 58 % (24 millones €).

Materials & Trade

Comercio de componentes y subsistemas, pero división de tamaño modesto.

Facturación (dato 2022) : 743 millones €.

: 743 millones €. Participación en la facturación del grupo (estimada) : ~7 % .

: . Rendimiento (dato 2022) : Resultado operativo de 68 millones € (margen del 9,1 %).