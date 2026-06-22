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22 Jun 2026

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Colonialismo, Delincuencia, Manipulación, Sionismo

Confiesan su Plan para Influir en la IA: Palestina, Israel y la Guerra de la Información

por Diego Ruzzarin (México)

2 horas atrás 1 min lectura

Confiesan su Plan para Influir en la IA: Palestina, Israel y la Guerra de la Información
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22 de junio de 2026

El papel del lobby sionista en la construcción de narrativas mediáticas, el conflicto en Palestina, el auge de la inteligencia artificial como fuente de información y la creciente disputa geopolítica en Oriente Medio.

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Etiquetas #crimenes de guerra #diego ruzzarin #gaza #genocidio #ia #medios #redes sociales
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