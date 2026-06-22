Confiesan su Plan para Influir en la IA: Palestina, Israel y la Guerra de la Información
por Diego Ruzzarin (México)
2 horas atrás 1 min lectura
22 de junio de 2026
El papel del lobby sionista en la construcción de narrativas mediáticas, el conflicto en Palestina, el auge de la inteligencia artificial como fuente de información y la creciente disputa geopolítica en Oriente Medio.
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