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22 Jun 2026

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Clasismo, Democracia, Manipulación, Politica, Ultraderecha

Colombia: «Todavía no tenemos Presidente»

por Palabras Mayores (Colombia)

2 horas atrás 1 min lectura

Colombia: «Todavía no tenemos Presidente»
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22 de junio de 2026

Los niveles del fraude son todavía desconocidos. «La izquierda organizó la campaña como si estuviéramos a comienzos del siglo XX, sin utilizar la tecnología que está a disposición y que permite informar o desinformar a millones»

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Etiquetas #colombia #falseo de documentos #fraude #manipulacion de votos
Colombia, Declaraciones, Democracia

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