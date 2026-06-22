Colombia: Conferencia de Prensa de Iván Cepeda. No hay presidente electo todavía

22 de junio de 2026

Un día después del preconteo más apretado de la historia, la tensión política está al límite. Iván Cepeda da la cara ante los medios de comunicación en una rueda de prensa histórica tras el 49.20% frente al 50.16% de Abelardo de la Espriella.

¡EL ESCRUTINIO APENAS COMIENZA!

En esta transmisión especial de Mentes Políticas, desglosamos las declaraciones explosivas de Cepeda, quien no acepta el resultado inicial y destapa las inconsistencias detectadas en miles de mesas de votación. Analizamos el arsenal de pruebas jurídicas que se presentarán para exigir el conteo voto a voto y cómo este pronunciamiento frena en seco el festejo anticipado de la oposición. ¿Qué arrojaron los primeros comités de escrutinio? ¿Hubo jugadita en la Registraduría? ¡Quédate en el debate, deja tu opinión en el chat en vivo y conoce la verdad que los medios tradicionales intentan ocultar!

Intervención de Cepeda comienza en el minuto 3’12»: