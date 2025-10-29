Sáhara Occidental: Marruecos se aísla cada vez más en Nueva York
por El Ghayeb Lamine (Algeria)
29 de octubre de 2029
29 de octubre de 2029
Los destacados son de la redacción de piensaChile
El teatro diplomático de Nueva York ha decidido: Marruecos pierde terreno. Argelia, metódica y decidida, impone su interpretación del derecho internacional. Sin embargo, el Makhzen intenta desesperadamente salvar un plan de autonomía moribundo. La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad ha decidido prorrogar la misión de la MINURSO por seis meses. Una señal clara: la comunidad internacional quiere darse tiempo para escuchar a todas las partes, no solo la propaganda marroquí. El Makhzen esperaba una renovación corta, discreta, bajo control estadounidense.
Se encuentra con un mandato ampliado que da aire al Frente Polisario y da credibilidad a la posición argelina. Washington y Moscú marcan el ritmo. Las dos grandes potencias han iniciado consultas bilaterales para salvar la coherencia del Consejo y evitar que Rabat convierta el expediente saharaui en una nueva línea de fractura entre Oriente y Occidente. La presidencia rusa vela por mantener el equilibrio, mientras que Washington admite, por primera vez, que ninguna solución duradera puede ignorar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Argelia en posición de fuerza
Argel ha llevado a cabo una ofensiva diplomática de una intensidad poco habitual, encadenando reuniones e imponiendo sus enmiendas al texto inicial. El resultado: se ha suprimido la mención de «la autonomía como única solución». Una derrota simbólica pero importante para Rabat, que ve cómo se derrumba la fachada de su narrativa.
París, antaño ferviente defensora del régimen marroquí, se ha mostrado discreta, enviando a la reunión del Consejo a una simple secretaria de misión.
Washington, por su parte, se ha negado a apoyar la última maniobra de Rabat para modificar la frase «acogemos con satisfacción todas las demás propuestas». Incluso los más fieles partidarios del reino se alejan cuando la causa se vuelve indefendible. En una incómoda carta dirigida al Consejo, la delegación marroquí se quejó de la «superficie del territorio» y del «censo de habitantes en las zonas ocupadas». Una confesión apenas velada: el Makhzen ya no controla su propio discurso.
El Consejo de Seguridad vuelve a lo fundamental
Los Estados miembros recuerdan que las resoluciones de la ONU, desde hace décadas, convergen en una única vía: la del referéndum de autodeterminación. El resto —los falsos consensos, los planes improvisados y las promesas vacías— no son más que humo. A apenas 24 horas de la votación, las cartas se vuelven a repartir. Argelia avanza, segura de su derecho y fiel a su palabra. El Makhzen, por su parte, pierde el apoyo de sus padrinos y el control de su imagen. Nueva York descubre lo que el pueblo saharaui lleva repitiendo desde hace medio siglo: la historia acabará alcanzando a los impostores.
-Traducción del francés al castellano por piensaChile, con apoyo de software
*Fuente: LaPatrieNews
Declaración conjunta de las organizaciones firmantes sobre el Sáhara Occidental
