Sahara: Sudáfrica salva el honor de los BRICS asegurando pleno respaldo al pueblo saharaui en su lucha por la soberanía

1 de octubre de 2025

Sudáfrica advierte contra la resolución parcial del Consejo de Seguridad de la ONU y reafirma el derecho saharaui a la autodeterminación

Nueva York, 31 de octubre de 2025 (SPS) – Sudáfrica expresó su profunda preocupación por la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) por parte del Consejo de Seguridad, criticando la nueva resolución por favorecer la propuesta de autonomía marroquí y descuidar la autodeterminación y las propuestas del pueblo saharaui. .

Tras la votación del Consejo, Marthinus van Schalkwyk, Representante Permanente Adjunto de Sudáfrica ante las Naciones Unidas, declaró que su país acogía con satisfacción la renovación del mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026, pero expresó su decepción por el enfoque de la resolución y la forma en que fue negociada.

“Queremos expresar nuestra decepción, sin embargo, porque si bien las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde 2007 han reconocido y aceptado tanto la Propuesta de Autonomía Marroquí como la del pueblo saharaui, la última resolución ha dado el desafortunado paso de apoyar la realización de negociaciones basadas únicamente en el Plan Marroquí, descuidando la autodeterminación y las propuestas del pueblo saharaui.”

El diplomático sudafricano subrayó que el hecho de que la resolución se centre en la propuesta de Marruecos como el “único marco” para las negociaciones socava el mandato principal de la MINURSO de facilitar un referéndum que permita una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo saharaui.

“Esto pone en entredicho el mandato fundamental de la MINURSO de facilitar la celebración de un referéndum para expresar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.”

Sudáfrica, afirmó, reafirma “que la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental es primordial. Apoyaremos cualquier decisión final que tomen los saharauis sobre este asunto. La autodeterminación sigue siendo un principio que Sudáfrica considera sagrado y que aplica en casos que trascienden el continente africano”.

El comunicado también reafirmó el apoyo de Sudáfrica a la importante labor de la MINURSO y expresó su plena confianza en el Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, el Sr. Staffan de Mistura, instando a la ONU a que tome medidas urgentes para celebrar el referéndum largamente prometido, de modo que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho fundamental conforme al derecho internacional.

“A través de la MINURSO, las Naciones Unidas deben tomar medidas urgentes para celebrar este referéndum de autodeterminación, largamente prometido, para que el pueblo saharaui pueda determinar su destino. Este es su derecho fundamental según el derecho internacional.”

La firme postura de Sudáfrica refuerza el apoyo de principios al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y subraya la importancia de un proceso político inclusivo para una solución justa y duradera en el Sáhara Occidental. (SPS)

*Fuente: NoTeOlvidesDelSaharaOccidental

Origen: South Africa warns against biased UNSC resolution and reaffirms Sahrawi right to Self-Determination | Sahara Press Service (SPS)

Más sobre el tema: