Pepe Escobar: ¡Irán se arma, Rusia advierte y China entra en acción!
por Nima Alkhorshid
5 mins atrás 1 min lectura
1 de noviembre de 2025
Análisis muy actualizado de Pepe Escobar entregando valiosa información sobre la política de China frente a EE.UU. y los planes de Trump, entre otros, en Asia y hacia Latinoamérica, donde busca destruir no sólo a Venezuela, sino, principalmente a Brasil, como parte de su estrategia de destrucción de los BRICS.
Pepe Escobar: ¡Irán se arma, Rusia advierte y China entra en acción!
No estaba claro si la resolución redactada por EEUU, contaba con el apoyo de las potencias con derecho a veto, Rusia y China. Para que una resolución sea adoptada, necesita al menos nueve votos a favor y ningún veto por parte de Rusia, China, EEUU, Reino Unido o Francia.
Asfixiar a Cuba: EEUU (y un puñado de sus colonias) votan contra la humanidad
por Diversos Medios Internacionales
24 horas atrás
31 de octubre de 2025 Según los datos oficiales de Naciones Unidas, los siete votos en contra provinieron de Argentina, Hungría, Israel, Estados Unidos, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania….
La ONU renueva la MINURSO sin validar el plan de autonomía marroquí: el bloqueo continúa (y la lucha por la liberación, también)
por NoTeOlvidesDelSahara
14 horas atrás
31 de octubre de 2025
¡Basta ya de traiciones al Pueblo Saharaui!
Es de esperar que las conductas de Rusia y China tengan una explicación lógica y que hayan sido adoptadas pensando en los intereses y derechos del pueblo saharaui.
