01 Nov 2025

Pepe Escobar: ¡Irán se arma, Rusia advierte y China entra en acción!

por Nima Alkhorshid

5 mins atrás 1 min lectura

1 de noviembre de 2025

Análisis muy actualizado de Pepe Escobar entregando valiosa información sobre la política de China frente a EE.UU. y los planes de Trump, entre otros, en Asia y hacia Latinoamérica, donde busca destruir no sólo a Venezuela, sino, principalmente a Brasil, como parte de su estrategia de destrucción de los BRICS.

Etiquetas #brasil #china #ee.uu. #rusia #sudamerica #venezuela
África, Colonialismo, Derecho Internacional, Sáhara Occidental

La ONU renueva la MINURSO sin validar el plan de autonomía marroquí: el bloqueo continúa (y la lucha por la liberación, también)

