[Rheinmetall 1/10] De la metalurgia renana a la producción mundial de artefactos de muerte

21 de junio de 2026

Primera parte: la historia del grupo de 1889 a la actualidad

Français – Español – Deutsch – English – Italiano Retrato de un ángel exterminador en el corazón de Europa INTRODUCCIÓN

La ambición alemana se afirma claramente: «hacer de la Bundeswehr el ejército más poderoso de Europa» (Olaf Scholz) y esto, «cueste lo que cueste» (Friedrich Merz). «Rearmar Europa» significa ante todo «Rearmar Alemania». Un elemento clave y motor de este rearme es la empresa Rheinmetall, nacida bajo el Segundo Reich (Imperio), floreciente bajo el Tercero y ascendiendo al firmamento bajo el Cuarto. Una cifra lo dice todo: el precio de la acción en bolsa de la empresa ha pasado de 60€ en 2016 a 1.164 € en el momento en que escribimos. Los dividendos por acción pagados a los accionistas este año serán de 11,50€, frente a 8,10 del año pasado. La facturación prevista para 2026 debería ser superior entre un 40 y un 45% a la de 2025, es decir, entre 14 y 14,5 mil millones de euros. El personal empleado a nivel mundial ha pasado de 23.000 en 2020 a 34.000 en la actualidad, repartidos en 160 sitios en cuatro continentes. En resumen, el patrocinador del Borussia Dortmund (20 millones de €) puede proclamar con orgullo: «Wir sind wieder wer» (Volvemos a ser alguien), el eslogan de autosatisfacción del «milagro económico alemán» de los años 1950-1960. Y todo ello centrándose exclusivamente en la producción militar, tras haber liquidado todas sus actividades de producción civil (principalmente automovilística). ¡Qué lejos quedan los tiempos en que Rheinmetall, tras las dos guerras mundiales del siglo XX, tuvo que reciclarse durante algún tiempo en la producción de máquinas de escribir, calculadoras y tractores!

Rheinmetall («Metal renano») ya solo tiene el nombre de renano. La familia Röchling, que poseía el 42 % de las acciones (570 millones de €), las vendió en 2004 encargando a Goldman-Sachs y BNP Paribas que buscaran compradores [75 inversores institucionales, entre ellos Black Rock, The Vanguard Group, Bank of America, FMR LLC y Norges Bank Investment Management], poniendo así fin a 48 años de «capitalismo paciente» típicamente renano e introduciendo al grupo en el mundo de los cazadores de dividendos, el «capitalismo impaciente» de los financieros especuladores.

En este contexto europeo cada vez más belicista, con Alemania como líder operativo, nos ha parecido oportuno elaborar un retrato del grupo desde su creación, desde diferentes ángulos, que iremos desgranando en diez partes en los próximos días. Comenzamos hoy con la historia del grupo desde su creación en 1889.

Buena lectura.

DOSSIER-RETRATO DE RHEINMETALL Historia del grupo de 1889 a la actualidad Estructura del grupo. Balance financiero y estratégico de Rheinmetall (junio de 2026) Principales clientes. Lugar en el dispositivo ReArm Europe/Readiness 2030. Los productos ofensivos de Rheinmetall: un pequeño catálogo Todos los centros de producción. Rheinmetall e Israel Movilizaciones contra Rheinmetall Bonus

I – Historia del grupo

Rheinmetall: del rey de los cañones al productor global de muerte – 137 años de historia sangrienta

1. Fundación y auge bajo el Imperio (1889–1914)

Fundación: La empresa fue fundada el 13 de abril de 1889 bajo el nombre de «Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft» en Düsseldorf, por iniciativa del Hoerder Bergwerks- und Hüttenverein (Unión de Minas y Fundiciones de Hoerde (barrio de Dortmund), que posteriormente se fusionó con otros grupos para formar Hoesch AG, uno de los gigantes de la siderurgia alemana).

El «rey de los cañones» Ehrhardt: Bajo la dirección del ingeniero turingio Heinrich Ehrhardt , la fábrica experimentó un rápido desarrollo. En 1896, el primer cañón de tiro rápido con retroceso de tubo constituyó un avance tecnológico que dio a conocer a Rheinmetall en todo el mundo.

Bajo la dirección del ingeniero turingio , la fábrica experimentó un rápido desarrollo. En 1896, el primer cañón de tiro rápido con retroceso de tubo constituyó un avance tecnológico que dio a conocer a Rheinmetall en todo el mundo. Expansión: Hasta 1914, la plantilla alcanzó aproximadamente los 8.000 empleados, y Rheinmetall se convirtió en el segundo mayor fabricante de armamento del Imperio alemán, por detrás de Krupp.

2. La Primera Guerra Mundial (1914-1918)

Economía de guerra: Durante la guerra, la empresa se desarrolló masivamente. El personal aumentó a casi 48.000 .

Durante la guerra, la empresa se desarrolló masivamente. El personal aumentó a casi . Producción: Rheinmetall suministró enormes cantidades de municiones y piezas de artillería para el frente, lo que provocó un casi cuádruple aumento de la superficie construida de la fábrica en Düsseldorf.

3. Crisis y transformación bajo la República de Weimar (1919-1932)

Tratado de Versalles: Tras la derrota de 1918, los Aliados prohibieron casi totalmente la producción de armamento en Alemania. Rheinmetall tuvo que orientarse forzosamente hacia productos civiles: se fabricaron entonces máquinas de escribir, locomotoras, arados de vapor y maquinaria agrícola.

El «Modell 9», lanzado en 1929

Máquina de sumar mecánica de diez teclas, producida en Sömmerda. La publicidad destaca su uso para la contabilidad y la impresión de fichas de stock (Lager-Karten)

Estatización: Debido a la difícil situación económica (especialmente la ocupación francesa del Ruhr, contra la cual la dirección del grupo prestó apoyo a la resistencia), el Imperio alemán recuperó en 1925, a través del holding VIAG, la mayoría del grupo (~52%). Rheinmetall era ya, antes de 1933, un grupo estatal.

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Debido a la difícil situación económica (especialmente la ocupación francesa del Ruhr, contra la cual la dirección del grupo prestó apoyo a la resistencia), el Imperio alemán recuperó en 1925, a través del holding VIAG, la (~52%). Rheinmetall era ya, antes de 1933, un grupo estatal. Rearme secreto («Reichswehr negra»): A pesar de las prohibiciones, Rheinmetall mantuvo su saber hacer técnico mediante operaciones de elusión. Así, en 1929, la empresa fundó una fábrica de armas en Suiza (Soleura) y cooperó con una escuela secreta de tanquistas en Kazán, en la Unión Soviética, para probar sistemas de armas prohibidos.

4. El «Rüstungskonzern» (conglomerado de armamento) del régimen nazi

Bajo el nacionalsocialismo, Rheinmetall, como grupo de armamento, quedó profundamente integrado en el régimen nazi. La empresa se benefició enormemente del rearme de la Wehrmacht y de la economía de guerra nacionalsocialista. Durante la Segunda Guerra Mundial, el grupo fue de hecho nacionalizado (bajo el nombre de Rheinmetall-Borsig AG) y recurrió sistemáticamente a miles de trabajadores forzados y a presos de campos de concentración en condiciones inhumanas.

Los principales detalles históricos en resumen:

Producción de armamento: El grupo desarrolló y produjo para el Ministerio de Guerra del Reich, entre otros, ametralladoras, cañones antiaéreos (por ejemplo, el famoso 8,8-cm-Flak) y morteros.

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El grupo desarrolló y produjo para el Ministerio de Guerra del Reich, entre otros, ametralladoras, cañones antiaéreos (por ejemplo, el famoso 8,8-cm-Flak) y morteros. . Trabajo forzado: Solo en el centro de producción de Unterlüß, en la Lüneburger Heide (Páramo de Luneburgo), Rheinmetall gestionaba campos que albergaban a miles de presos. Mujeres del campo anexo de Bergen-Belsen, Tannenberg, también fueron sometidas a trabajos forzados en las fábricas de armamento. El número de esclavos que trabajaron para la empresa se estima en 300.000.

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Solo en el centro de producción de Unterlüß, en la Lüneburger Heide (Páramo de Luneburgo), Rheinmetall gestionaba campos que albergaban a miles de presos. Mujeres del campo anexo de Bergen-Belsen, Tannenberg, también fueron sometidas a trabajos forzados en las fábricas de armamento. El número de esclavos que trabajaron para la empresa se estima en 300.000. . Tratamiento de la historia de la empresa: El tratamiento del pasado nazi de la empresa es a veces objeto de críticas, aunque desde finales de los años 1990 el grupo se ha esforzado por esclarecer este período, documenta el uso de mano de obra extranjera y forzada y pone a disposición las páginas de historia de la empresa correspondientes. Documentos detallados y oficiales sobre la cronología de la empresa, en particular sobre el recurso al trabajo forzado, pueden consultarse directamente en los Archivos históricos de Rheinmetall.

5. La posguerra

Después de 1945, Rheinmetall ha vivido una historia agitada, pasando de ser una empresa de armamento terrestre a una estrategia de diversificación, hasta su auge actual como pilar central de la llamada política de defensa europea.

A. La posguerra y el rearme (1945-años 1960)

Prohibición de producción: Tras la guerra, los Aliados prohibieron toda producción de armamento. Rheinmetall intentó en vano orientarse hacia los bienes civiles como las máquinas de escribir o la maquinaria agrícola.

Tras la guerra, los Aliados prohibieron toda producción de armamento. Rheinmetall intentó en vano orientarse hacia los como las máquinas de escribir o la maquinaria agrícola. Nuevo comienzo: En 1951, el grupo fue reorganizado y el centro de Düsseldorf fue «mantenido artificialmente con vida», en previsión de un futuro rearme.

En 1951, el grupo fue reorganizado y el centro de Düsseldorf fue «mantenido artificialmente con vida», en previsión de un futuro rearme. Bundeswehr: Con la creación de la Bundeswehr (Ejército Federal) en 1955 y el ingreso en la OTAN, Rheinmetall volvió a ser un proveedor importante, por ejemplo para el cañón del carro de combate Leopard 1.

B. Diversificación y expansión (años 1970–2010)

Actividad civil: Para reducir su dependencia de los pedidos públicos de armamento, el grupo adquirió cada vez más empresas del sector de la automoción (ej.: Pierburg, Kolbenschmidt).

Para reducir su dependencia de los pedidos públicos de armamento, el grupo adquirió cada vez más empresas del sector de la automoción (ej.: Pierburg, Kolbenschmidt). Líder tecnológico: El grupo desarrolló el cañón de ánima lisa de 120 mm , que se convirtió en el estándar mundial para los carros de combate occidentales (Leopard 2, M1 Abrams).

El grupo desarrolló el , que se convirtió en el estándar mundial para los carros de combate occidentales (Leopard 2, M1 Abrams). Críticas: En la década de 1980, Rheinmetall se convirtió en un objetivo emblemático del movimiento pacifista y se enfrentó a acusaciones sobre exportaciones de armas dudosas.

C. El «giro histórico» o «cambio de era» (Zeitenwende) (a partir de 2022)

La agresión rusa contra Ucrania ha transformado fundamentalmente el papel del grupo:

Boom de pedidos: La cartera de pedidos ha pasado de 24,5 mil millones € (finales de 2021) a más de 73 mil millones € (2024/25). Rheinmetall suministra municiones, sistemas de defensa antiaérea (Skynex) y repara carros Leopard para Ucrania .

La cartera de pedidos ha pasado de 24,5 mil millones € (finales de 2021) a más de 73 mil millones € (2024/25). Rheinmetall suministra municiones, sistemas de defensa antiaérea (Skynex) y repara . Autonomía europea: El grupo está desarrollando masivamente sus capacidades, en particular mediante nuevas fábricas de municiones en Alemania (Unterlüß) así como fábricas de carros directamente en Ucrania.

El grupo está desarrollando masivamente sus capacidades, en particular mediante nuevas fábricas de municiones en Alemania (Unterlüß) así como fábricas de carros directamente en Ucrania. De «niño sucio» (Schmudellkind) a socio: En el discurso político, Rheinmetall es percibido hoy como un garante de la «democracia capaz de defenderse» y como un pilar de la seguridad nacional.