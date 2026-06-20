Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
20 Jun 2026

Noticias

Colombia, Democracia, Pueblos en lucha

El pueblo de Colombia defiende sus votos. Participa como «Testigo Digital»

por piensaChile

6 horas atrás 2 min lectura

El pueblo de Colombia defiende sus votos. Participa como «Testigo Digital»
Compartir:

20 de junio de 2026

¡Únete a Testigo Digital!  – Red de Testigos Electorales 2026

 ¡El proceso electoral no termina en las urnas! ¡Desde tu celular o tu computador, puedes participar! Testigo Digital es una iniciativa ciudadana de auditoría sobre las actas de escrutinio E-14. Partimos de una premisa fundamental: «Confirmar la fiabilidad e integridad de los E-14 es contribuir a la transparencia del proceso electoral cuyo principal actor es la Registraduría Nacional del Estado Civil Colombiano.»

Somos Ciudadanos es el colectivo que lidera esta iniciativa. El objetivo es auditar cada uno de los archivos PDF de las actas E-14 publicados por la Registraduría para la jornada electoral del 31 de mayo (incluyendo las votaciones en el exterior desde el 25 de mayo).

Aquí te mostraremos cómo descargar y verificar los archivos PDF de los E-14, y asegurar que son auténticos. Esto se hará en tiempo récord pues tal como lo exige la ley (Decreto 1080 de 2015, Acuerdo 002 de 2015, Sentencia T-067/2025) la Registraduría debe hacerlos disponibles de manera inmediata a su firma. Aprende a confirmar si

«¡Cuidemos juntos la transparencia de las elecciones verificando las actas digitales! Nuestro voto es el reflejo de nuestra voluntad colectiva y protegerlo es tarea de todos.»

👥 ¡Inscríbete ahora! ¡Auditemos juntos nuestros datos electorales! 

Déjanos tus datos para recibir las herramientas de verificación, acceso a las capacitaciones y coordinar nuestras acciones de auditoría digital durante la semana de elecciones. Haz click sobre la imagen inferior:

 

blank

O únete a esta otra iniciativa vía X (Twitter):

Compartir:
Etiquetas #colombia #democracia #elecciones primarias 2026 #ivan cepeda #pacto historico
Colombia, Democracia, Pueblos en lucha

El pueblo de Colombia defiende sus votos. Participa como "Testigo Digital"

Cuba, Imperialismo, Socialismo

«Nuestra amada Cuba vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla»

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.