El pueblo de Colombia defiende sus votos. Participa como «Testigo Digital»

20 de junio de 2026

¡El proceso electoral no termina en las urnas! ¡Desde tu celular o tu computador, puedes participar! Testigo Digital es una iniciativa ciudadana de auditoría sobre las actas de escrutinio E-14. Partimos de una premisa fundamental: «Confirmar la fiabilidad e integridad de los E-14 es contribuir a la transparencia del proceso electoral cuyo principal actor es la Registraduría Nacional del Estado Civil Colombiano.»

Somos Ciudadanos es el colectivo que lidera esta iniciativa. El objetivo es auditar cada uno de los archivos PDF de las actas E-14 publicados por la Registraduría para la jornada electoral del 31 de mayo (incluyendo las votaciones en el exterior desde el 25 de mayo).

Aquí te mostraremos cómo descargar y verificar los archivos PDF de los E-14, y asegurar que son auténticos. Esto se hará en tiempo récord pues tal como lo exige la ley (Decreto 1080 de 2015, Acuerdo 002 de 2015, Sentencia T-067/2025) la Registraduría debe hacerlos disponibles de manera inmediata a su firma. Aprende a confirmar si

«¡Cuidemos juntos la transparencia de las elecciones verificando las actas digitales! Nuestro voto es el reflejo de nuestra voluntad colectiva y protegerlo es tarea de todos.»

👥 ¡Inscríbete ahora! ¡Auditemos juntos nuestros datos electorales!

Déjanos tus datos para recibir las herramientas de verificación, acceso a las capacitaciones y coordinar nuestras acciones de auditoría digital durante la semana de elecciones. Haz click sobre la imagen inferior: