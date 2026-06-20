El pueblo de Colombia defiende sus votos. Participa como «Testigo Digital»
por piensaChile
6 horas atrás 2 min lectura
20 de junio de 2026
¡El proceso electoral no termina en las urnas! ¡Desde tu celular o tu computador, puedes participar! Testigo Digital es una iniciativa ciudadana de auditoría sobre las actas de escrutinio E-14. Partimos de una premisa fundamental: «Confirmar la fiabilidad e integridad de los E-14 es contribuir a la transparencia del proceso electoral cuyo principal actor es la Registraduría Nacional del Estado Civil Colombiano.»
Somos Ciudadanos es el colectivo que lidera esta iniciativa. El objetivo es auditar cada uno de los archivos PDF de las actas E-14 publicados por la Registraduría para la jornada electoral del 31 de mayo (incluyendo las votaciones en el exterior desde el 25 de mayo).
Aquí te mostraremos cómo descargar y verificar los archivos PDF de los E-14, y asegurar que son auténticos. Esto se hará en tiempo récord pues tal como lo exige la ley (Decreto 1080 de 2015, Acuerdo 002 de 2015, Sentencia T-067/2025) la Registraduría debe hacerlos disponibles de manera inmediata a su firma. Aprende a confirmar si
«¡Cuidemos juntos la transparencia de las elecciones verificando las actas digitales! Nuestro voto es el reflejo de nuestra voluntad colectiva y protegerlo es tarea de todos.»
👥 ¡Inscríbete ahora! ¡Auditemos juntos nuestros datos electorales!
Déjanos tus datos para recibir las herramientas de verificación, acceso a las capacitaciones y coordinar nuestras acciones de auditoría digital durante la semana de elecciones. Haz click sobre la imagen inferior:
O únete a esta otra iniciativa vía X (Twitter):
Hazte testigo digital. Necesitamos millones de ciudadanos haciendo de testigos, sea en las mesas electorales, vigilando masiva y rápidamente desde su casa. https://t.co/U7pplog2YH
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 18, 2026
El pueblo de Colombia defiende sus votos. Participa como "Testigo Digital"
Artículos Relacionados
Discurso del Presidente Lula contra la derecha sacude Europa
por
2 meses atrás 1 min lectura
Sahara Occidental, negociar el qué y para qué
por Sahara Press Service
9 años atrás 5 min lectura
Batalla de Cuito Cuanavale: proeza del internacionalismo cubano en África
por Medium
4 años atrás 8 min lectura
Entregaron al Papa carta y dibujo del patriota portorricano, Oscar López Rivera, 34 años preso en EE.UU.
por Rosa María Fernández (EE.UU.)
11 años atrás 7 min lectura
Paramilitares en Colombia: un ‘déjà vú’ de sangre en tiempos de paz
por Jairo Vargas (Colombia)
9 años atrás 14 min lectura
El pueblo de Colombia defiende sus votos. Participa como «Testigo Digital»
por piensaChile
6 horas atrás
20 de junio de 2026
Hazte testigo digital. Necesitamos millones de ciudadanos haciendo de testigos, sea en las mesas electorales, vigilando masiva y rápidamente desde su casa.
«Nuestra amada Cuba vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla»
por Presidente Díaz-Canel (Cuba)
1 día atrás
19 de junio de 2026
A este pueblo no lo vamos a convocar solamente a resistir; lo convocamos a crear, a producir, a decidir, a transformar, a fiscalizar, a prosperar.
¡Cuba cambia para levantarse! ¡Cuba cambia para vivir mejor! ¡Cuba cambia para seguir siendo libre!
¿Quién gobernará Bolivia?
por Olivia Arigho-Stiles (Bolivia)
3 días atrás
18 de junio de 2026
Los bloqueos en Bolivia son una colosal demostración del poder obrero e indígena contra un gobierno derechista impopular. Pero en tanto las movilizaciones no se unifiquen, el peligro del vacío político estará al acecho.
Dirigentes mapuche se oponen a modificaciones anunciadas por Kast a Ley Lafkenche
por Beatriz Michell (Desde Santiago de Chile)
3 días atrás
18 de junio de 2026
Dirigentes mapuche entregaron una carta al gobierno del presidente Kast para exigir que se frene la modificación a ley Lafkenche que defiende sus derechos ancestrales.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.