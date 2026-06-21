Ley 21775 introduce la calificación jurídica de «Ausente por desaparición forzada» y crea un registro especial
por piensaChile
1 hora atrás 1 min lectura
21 de junio de 2026
La Ley 21775 de Chile, promulgada en octubre de 2025, introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un Registro Especial de estas personas. Su objetivo es reconocer el sufrimiento de las víctimas y garantizar su estatus en distintos instrumentos y registros oficiales.
- Registro Especial: Administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el cual mantiene en soporte digital los datos de las víctimas de desaparición forzada
- Información recopilada: El registro incluye datos como la fecha de detención o secuestro, fecha de nacimiento, filiación y procesos judiciales, extraídos de informes oficiales previos (como el de la Comisión Rettig o Valech)
- Certificación: El Registro Civil emite certificados que acreditan la inclusión de la persona en el registro, los cuales son totalmente gratuitos
Puede revisar el texto completo de la normativa en el portal oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.o verlo más abajo, en formato PDF y bajarlo gratuitamente:
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