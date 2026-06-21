Ley 21775 introduce la calificación jurídica de «Ausente por desaparición forzada» y crea un registro especial

21 de junio de 2026

La Ley 21775 de Chile, promulgada en octubre de 2025, introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un Registro Especial de estas personas. Su objetivo es reconocer el sufrimiento de las víctimas y garantizar su estatus en distintos instrumentos y registros oficiales.

Los puntos clave de la normativa incluyen: