El pájaro sastre: el mejor arquitecto de la naturaleza

22 de junio de 2026

El pájaro sastre (Orthotomus sutorius) es una pequeña ave cantor de origen asiático famosa por construir sus nidos «cosiendo» hojas vivas. Usando su pico como aguja y seda de araña o fibras vegetales como hilo, une los bordes para crear una cuna perfectamente camuflada.

Tamaño: Son aves diminutas, miden entre 10 y 14 centímetros de longitud y pesan apenas entre 6 y 10 gramos.



Hábitat: Se distribuyen ampliamente por Asia tropical (desde la India y Nepal hasta el sur de China y el sudeste asiático), viviendo en áreas de matorrales y jardines.