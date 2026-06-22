El pájaro sastre: el mejor arquitecto de la naturaleza
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El pájaro sastre (Orthotomus sutorius) es una pequeña ave cantor de origen asiático famosa por construir sus nidos «cosiendo» hojas vivas. Usando su pico como aguja y seda de araña o fibras vegetales como hilo, une los bordes para crear una cuna perfectamente camuflada.
Tamaño: Son aves diminutas, miden entre 10 y 14 centímetros de longitud y pesan apenas entre 6 y 10 gramos.
Hábitat: Se distribuyen ampliamente por Asia tropical (desde la India y Nepal hasta el sur de China y el sudeste asiático), viviendo en áreas de matorrales y jardines.
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